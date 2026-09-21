4 thực phẩm ăn càng nhiều tóc càng "rụng lả tả"

Tóc rụng đầy nhà luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế tóc rụng thông qua việc thay đổi thói quen ăn uống một cách lành mạnh hơn.

Trung bình mỗi ngày, việc tóc rụng từ 50 đến 100 sợi được coi là sinh lý hoàn toàn bình thường, để nhường chỗ cho những mầm tóc mới phát triển. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy số lượng tóc rụng vượt quá 100 sợi một ngày, tóc rụng thành từng búi lớn khi gội đầu hay vuốt nhẹ, hoặc đường ngôi tóc ngày càng mở rộng phơi ra khoảng da đầu thưa thớt, đây chính là dấu hiệu báo động đỏ.

Bên cạnh áp lực công việc và thức khuya, chính những món ăn khoái khẩu tưởng chừng vô hại hằng ngày lại là "kẻ giấu mặt" hủy hoại mái tóc của bạn từ bên trong:

Mái tóc thưa thớt rụng thành búi là nỗi ám ảnh của nhiều chị em (Ảnh minh họa)

1. Đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ và chất béo bão hòa

Nhiều chị em bàng hoàng khi biết những món ăn chiên rán giòn rụm lại khiến mái tóc ngày càng thưa thớt.

Khi tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chiên xào ngập dầu ở nhiệt độ cao, lượng chất béo bão hòa sẽ kích thích tuyến bã nhờn trên da đầu hoạt động quá mức. Dầu thừa tích tụ làm bít tắc các lỗ xỏ nang tóc, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, gây ra ngứa ngáy, gàu và viêm da dầu.

Đặc biệt, đồ nhiều mỡ còn làm tăng nồng độ hormone testosterone trong cơ thể. Nhờ tác động của enzyme, hormone này chuyển hóa thành Dihydrotestosterone (DHT), một loại hormone trực tiếp làm teo nhỏ các nang tóc, khiến sợi tóc mảnh dần, suy yếu và rụng lả tả. Việc nạp quá nhiều sản phẩm từ sữa nguyên kem hay phô mai béo cũng khiến tình trạng viêm da đầu thêm tồi tệ.

Các món chiên rán nhiều dầu mỡ làm bít tắc nang tóc và kích thích tiết dầu thừa (Ảnh minh họa)

2. Thực phẩm nhiều muối

Sự ngon miệng của các món nêm nếm đậm đà có thể đang trả giá bằng chính sức sống của mái tóc bạn.

Nạp lượng muối quá cao từ đồ muối chua, mì gói, snack hay đồ hộp khiến cơ thể tích tụ ion natri vượt ngưỡng. Lượng natri thừa làm suy giảm khả năng trao đổi chất của tế bào và cản trở nang tóc hấp thu các khoáng chất thiết yếu.

Chưa dừng lại ở đó, các loại thịt siêu chế biến như xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng hay đồ nướng chứa hàm lượng nitrit rất lớn. Chất này khi vào cơ thể sẽ phá hủy mô tế bào, làm chậm quá trình tái tạo tóc và khiến da đầu bị xơ cứng, làm chân tóc dễ gãy rụng chỉ sau một tác động nhẹ.

3. Đồ ăn ngọt và thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện

Rất nhiều người tìm đến bánh ngọt để giải tỏa căng thẳng nhưng lại vô tình triệt hạ nguồn sống của nang tóc.

Đường tinh luyện khi đi vào máu với lượng lớn sẽ gây ra hiện tượng tăng đường huyết đột ngột, dẫn đến phản ứng viêm mạn tính và làm hỏng lớp niêm mạc của các mạch máu nhỏ dưới da đầu. Khi các mao mạch này bị co thắt và tổn thương, việc lưu thông máu bị gián đoạn, làm triệt tiêu nguồn cung cấp oxy và dưỡng chất nuôi dưỡng nang tóc.

Nạp nhiều đường cũng khiến nồng độ hormone thay đổi đột ngột, tích tụ mỡ xấu dưới da đầu và khiến nang tóc nhanh chóng bị bỏng nghẹt, suy yếu dẫn đến tình trạng rụng tóc diện rộng.

Đường tinh luyện làm suy giảm lưu thông máu dưới da đầu (Ảnh minh họa)

4. Rượu bia và các thức uống có cồn

Những ly đồ uống có cồn không trực tiếp làm tóc rụng ngay lập tức nhưng lại là độc tố bào mòn nang tóc theo thời gian.

Rượu bia khi vào cơ thể sẽ cản trở quá trình tổng hợp protein, vốn là thành phần cấu tạo chính của sợi tóc (keratin chiếm hơn 80% cấu trúc tóc). Không những thế, chất cồn còn rút cạn nước và các vitamin quan trọng như vitamin B, C cùng khoáng chất kẽm ra khỏi cơ thể. Thiếu hụt trầm trọng các vi chất này khiến nang tóc bị khô teo, lão hóa sớm, mất đi độ bám dính trên da đầu và rất dễ gãy rụng.

Nhiều người không biết uống nhiều rượu bia cũng gây rụng tóc (Ảnh minh họa)

Bí quyết ăn uống giúp nuôi dưỡng mái tóc, giảm rụng tóc

Để giải quyết triệt để tình trạng rụng tóc và kích thích mầm tóc mới mọc nhanh, các chuyên gia khuyên bạn nên điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hằng ngày theo một số nguyên tắc sau:

- Bổ sung protein chất lượng cao: Tăng cường các thực phẩm giàu đạm lành mạnh như cá, thịt nạc gia cầm, trứng và các sản phẩm từ đậu nành để cung cấp nguyên liệu tái tạo sợi tóc.

- Tăng cường vitamin và khoáng chất: Bổ sung vitamin nhóm B, sắt, zinc và canxi từ các loại rau xanh đậm, trái cây tươi và các loại hạt dinh dưỡng để nuôi dưỡng da đầu khỏe mạnh.

Mai tóc khỏe đẹp không chỉ giúp chị em tự tinm hơn mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe tốt (Ảnh minh họa)

- Ưu tiên chất béo lành mạnh: Bổ sung Omega-3 từ hạt lanh, quả óc chó, cá mòi để cấp ẩm tự nhiên cho da đầu, giảm viêm và giúp tóc bóng mượt.

- Duy trì thói quen uống đủ nước: Uống từ 1.5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp máu lưu thông tốt hơn, vận chuyển dưỡng chất đến từng nang tóc một cách hiệu quả.

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, bạn cần duy trì lối sống lành mạnh bằng cách ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng kéo dài, massage da đầu nhẹ nhàng khi gội bằng nước ấm, hạn chế buộc tóc quá chặt hay lạm dụng hóa chất, nhiệt độ cao, đồng thời ưu tiên chải tóc bằng lược răng thưa khi tóc đã khô để bảo vệ nang tóc tối đa.