Khi nghe bác sĩ nói nguyên nhân sâu xa dẫn đến biến chứng tiểu đường và cái chết của vợ mình là kiểu ăn sáng tai hại trong nhiều năm, người chồng thốt lên: "Ai mà chẳng ăn như thế!".

Nhìn người phụ nữ 40 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu rồi trút hơi thở cuối cùng, đội ngũ y bác sĩ chỉ biết lắc đầu xót xa trước sự tàn phá khủng khiếp của chuỗi biến chứng tiểu đường. Tất cả xuất phát từ kiểu ăn uống sai lầm trong thời gian dài.

Nhiều người vẫn lầm tưởng bệnh tiểu đường có thể trực tiếp cướp đi mạng sống. Thế nhưng trên thực tế, đường huyết cao mạn tính giống như một thứ "mối mọt" âm thầm bào mòn toàn bộ hệ thống mạch máu và thần kinh. Bệnh nhân không tử vong trực tiếp vì lượng đường trong máu, mà trút hơi thở cuối cùng bởi hàng loạt biến chứng tiểu đường tàn khốc như suy thận giai đoạn cuối, đột quỵ, hoại tử nội tạng hay ngộ độc toan ceton.

Nguời phụ nữ 40 tuổi tử vong vì biến chứng tiểu đường (Ảnh minh họa)

Trường hợp đau lòng của cô Vương (40 tuổi, Trung Quốc) gần đây chính là một lời cảnh báo cho những ai xem nhẹ biến chứng tiểu đường. Được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cách đây 2 năm nhưng do cơ thể không có triệu chứng đau đớn rõ rệt, cô Vương đâm ra chủ quan, không tái khám đều đặn và bỏ qua việc kiểm soát ăn uống.

Đến khi bất ngờ ngất xỉu tại nhà, được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ nhận định cô đã bị biến chứng ngộ độc toan ceton cấp tính trên nền suy thận và tổn thương mạch máu nghiêm trọng. Dù đội ngũ y tế cố gắng hết sức, cô Vương vẫn không thể qua khỏi. Cô tử vong chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè.

3 món ăn sáng khoái khẩu tàn phá tuyến tụy từng ngày

Bác sĩ Wang Yao, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Zhongda (Trung Quốc) vô cùng bàng hoàng khi khai thác tiền sử dinh dưỡng từ gia đình. Bác sĩ cho biết, nguyên nhân khiến bệnh tình của cô Vương biến tướng nhanh đến vậy xuất phát từ 3 món ăn sáng cực kỳ quen thuộc nhưng không hề thân thiện với sức khỏe, nhất là người có bệnh nền tiểu đường.

Trong khi đó, "sau một đêm dài nhịn ăn, cơ thể đang ở trạng thái trao đổi chất đặc biệt nên khả năng hấp thụ dưỡng chất diễn ra rất nhanh. Thành phần của bữa sáng sẽ quyết định trực tiếp mức đường huyết cơ sở cho cả ngày. Nếu nạp thực phẩm xấu ngay khi bụng rỗng, đường huyết sẽ tăng vọt đột ngột, buộc tuyến tụy phải tiết ra lượng lớn insulin để xử lý, lâu dần dẫn đến kiệt quệ chức năng tụy và kháng insulin nghiêm trọng", bà giải thích.

Chính bác sĩ điều trị cũng phải thừa nhận, sau khi nghe tên 3 món ăn sáng "khoái khẩu" hơn 5 năm qua của cô Vương, ông cũng phải giật mình. Đó là:

1. Cháo gạo trắng ăn kèm rau muối chua

Đây là món ăn sáng quốc dân vì sự thanh nhẹ, dễ nuốt. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo gạo khi ninh quá lâu sẽ làm cấu trúc tinh bột bị hồ hóa hoàn toàn, biến thành dạng đường đơn. Khi vào cơ thể, cháo trắng không cần qua quá trình tiêu hóa phức tạp mà xả thẳng glucose vào máu chỉ sau vài phút, làm đường huyết tăng vọt nhanh hơn cả ăn đường cát.

Cháo trắng ninh kỹ không hề thanh đạm, tốt cho người tiểu đường như nhiều người lầm tưởng (Ảnh minh họa)

Đã vậy, thói quen ăn kèm dưa muối hay cà muối chứa lượng muối rất cao. Muối làm xơ cứng thành mạch, tạo ra "cú đúp" tàn phá: vừa gây áp lực làm tuyến tụy kiệt sức tiết insulin, vừa thúc đẩy biến chứng cao huyết áp và suy thận ở người mắc bệnh tiểu đường.

2. Quẩy chiên, bánh bao chiên và các loại bánh rán ngập dầu

Rất nhiều người có thói quen ăn quẩy kèm phở, cháo hoặc mua bánh bao chiên, bánh mì chiên ăn sáng. Nhiều người lầm tưởng dùng dầu sạch chiên tại nhà là an toàn, nhưng thực tế bản chất đồ chiên ngập dầu vốn đã cực kỳ nguy hiểm. Chúng được làm từ bột mì tinh chế có chỉ số đường huyết rất cao, khi thấm đẫm mỡ sẽ tạo thành "bom calo" tàn phá tuyến tụy.

Tuy nhiên, tiêu thụ lượng lớn chất béo bão hòa từ đồ chiên rán khiến tế bào bị kháng insulin nghiêm trọng, làm đường huyết tăng cao và kéo dài. Chưa kể, dầu ăn chiên đi chiên lại ở các hàng quán còn sinh ra axit béo chuyển hóa (trans fat) gây xơ vữa động mạch, kích ngòi cho các biến chứng đột quỵ và hoại tử, tử vong ở người bệnh tiểu đường.

3. Bánh mì ngọt, ngũ cốc ăn liền và các loại sữa hạt đóng chai thêm đường

Nhiều người bận rộn như cô Vương thường chọn một chiếc bánh mì ngọt, gói bột ngũ cốc uống liền hay ly sữa hạt đóng chai cho nhanh gọn vì nghĩ chúng lành mạnh. Thực chất, đây là những "bẫy" đường sinh học nguy hiểm cho người có đường huyết cao.

Sữa hạt tự nhiên nguyên chất rất tốt, nhưng các loại sữa hạt đóng chai công nghiệp hay ngũ cốc ăn liền hầu hết đều được cho thêm rất nhiều đường tinh luyện, hương liệu và chất béo chuyển hóa để tăng độ ngọt béo. Lượng đường hấp thu nhanh này vượt xa khả năng chuyển hóa của tuyến tụy, gây tích tụ mỡ nội tạng và làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin.

Bữa sáng nhiều đường không tốt cho cả người khỏe mạnh chứ không chỉ người vốn có đường huyết cao (Ảnh minh họa)

Ngay cả các sản phẩm dán nhãn "không đường" hay "ngũ cốc dưỡng sinh" vẫn chứa thành phần chính là carbohydrate tinh chế. Khi vào cơ thể, chúng vẫn phân giải thành đường với tốc độ chóng mặt, làm đường huyết tăng vọt mà người ăn không hề hay biết.

Lời khuyên từ chuyên gia để bảo vệ đường huyết buổi sáng

Sau một đêm dài, bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng với đường huyết. Bác sĩ Wang Yao khuyến cáo người dân nên áp dụng 5 nguyên tắc ăn sáng dưới đây để bảo vệ chính mình:

- Ăn sáng đúng giờ, không bỏ bữa: Bỏ bữa sáng dễ gây hạ đường huyết giả tạo, khiến đường huyết dội ngược tăng dữ dội vào bữa trưa. Nến ăn sáng trước 9 giờ.

- Chuyển sang tinh bột hấp thu chậm: Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang hay các loại củ thay cho tinh bột trắng để tránh đường huyết tăng đột ngột.

- Bổ sung đạm lành mạnh: Kết hợp thực phẩm giàu đạm từ trứng, thịt gia cầm, hải sản hoặc các loại đậu giúp kéo dài cảm giác no và ổn định chỉ số đường huyết.

- Tăng cường chất xơ: Ăn kèm rau xanh ít đường hoặc hạt dinh dưỡng để tạo lớp màng làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

- Ưu tiên chế biến đơn giản: Ưu tiên các món luộc, hấp, nấu canh thanh nhẹ, tránh chiên rán nhiều dầu mỡ hay nêm thêm đường.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Good Morning Health