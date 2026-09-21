4 bất thường trong khi ăn uống thúc giục tầm soát ung thư càng sớm càng tốt!

Nhiều người không biết rằng một số bất thường trong khi ăn uống không phải do thực phẩm mà là vì bệnh ung thư.

Bác sĩ chuyên khoa ung bướu Pan Zhanhe (Trung Quốc) cho biết, đối với bệnh ung thư cũng như nhiều bệnh tật khác, chế độ ăn uống giống như “con dao hai lưỡI”. Tùy thuộc vào thực phẩm, cách chế biến, thời điểm hay lượng ăn… mà chúng có thể làm tăng hoặc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Bên cạnh đó, một số dấu hiệu bất thường trong quá trình ăn uống còn có thể “tố cáo” bệnh ung thư. Trong đó, phổ biến nhất nhưng cũng dễ bị nhầm lẫn, xem nhẹ nhất là 4 dấu hiệu dưới đây:

1. Buồn nôn, nôn mửa

Có 2 nguyên nhân thường gặp gây ra tình trạng buồn nôn, nôn mửa khi ăn uống. Thứ nhất là thức ăn có vấn đề, thứ hai là khi bạn đang mang thai. Nếu loại trừ cả hai thì rất có thể là do cơ thể có bệnh tật, bao gồm cả ung thư.

Hay buồn nôn và nôn mửa khi ăn rất có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Pan Zhanhe, bệnh ung thư phổ biến nhất liên quan đến hiện tượng này là ung thư dạ dày, nguy cơ đặc biệt cao ở người trên 45 tuổi. Bởi vì khi ung thư dạ dày xảy ra, rất dễ gây tắc nghẽn môn vị, gây cảm giác buồn nôn. Trong giai đoạn đầu, nôn mửa thường xuất hiện trong khoảng 1 giờ sau ăn. Khi bệnh nặng, ngay cả trong khi ăn uống cũng có thể gây nôn dữ dội kèm đau vùng giữa bụng, trên rốn.

Trong một số trường hợp, buồn nôn hoặc nôn mửa mỗi khi ăn uống còn có thể là dấu hiệu của ung thư gan, ung thư túi mật, ung thư tụy. Các bệnh này sẽ đi kèm với sụt cân, chán ăn, lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi và thiếu máu. Nên tốt nhất là bạn nên đi tầm soát ung thư càng sớm càng tốt nếu liên tục buồn nôn, nôn mửa bất thường mỗi khi ăn uống.

2. Khó nuốt, đau xương ức

Khó nuốt thường liên quan tới các bệnh lý ở vùng thực quản, do sự chèn ép vào thực quản hoặc bệnh lý ở vùng hầu họng gây ra. Đặc biệt là ung thư thực quản. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), khó nuốt, cảm giác có dị vật trong cổ họng là triệu chứng đặc hiệu, gặp ở hầu hết bệnh nhân ung thư thực quản. Triệu chứng này sẽ có mức độ khác nhau tùy vào từng giai đoạn của bệnh.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh vẫn có thể nhai, nuốt thức ăn qua thực quản một cách nhẹ nhàng và chỉ có cảm giác vướng, đau khi nuốt. Khi bệnh tiến triển nặng hơn thì ngay cả thức ăn dạng lỏng cũng không thể đi qua thực quản để xuống dạ dày, người bệnh sẽ không ăn uống được và nôn liên tục. Thậm chí nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau và khó thực hiện.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cảnh báo rằng chứng khó nuốt cũng có thể liên quan đến các sự cố nghẹt thở, trào ngược dạ dày thực quản. Vì vậy, trong một số trường hợp nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh về phổi như viêm phổi, ung thư phổi hoặc bệnh dạ dày.

3. Đau bụng

Nếu mỗi khi ăn uống lại có cảm giác đau bụng, thường đi kèm với đầy hơi, ăn nhanh no thì hãy cẩn trọng với các khối u liên quan đến bài tiết, tiêu hóa. Phổ biến như ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư đại trực tràng, ung thư ruột…

Bất thường trong khi ăn có thể “tố cáo” nhiều bệnh ung thư như ung thư dạ dày, đại tràng, thực quản… (Ảnh minh họa)

Lâm sàng cho thấy, ung thư đại trực tràng sẽ thường xuyên xuất hiện các cơn đau đáng kể ở bụng, bao gồm cả lúc đang ăn uống. Cơn đau do ung thư đại trực tràng hoặc ung thư ruột sẽ gây cảm giác co thắt, đau thành từng cơn. Đặc biệt là ăn càng no thì cảm giác đau đớn càng dữ dội, đi kèm với mệt mỏi và các rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, đi ngoài phân đen, khó đi tiêu…

Còn với ung thư dạ dày ở giai đoạn nặng, bác sĩ Pan nhấn mạnh rằng ngay khi ăn uống bất kỳ thứ gì bệnh nhân sẽ cảm nhận được cảm giác đau từ trung bình đến dữ dội. Vì dạ dày nằm ở giữa bụng, trên rốn một chút nên cơn đau sẽ tập trung ở khu vực này. Ung thư dạ dày cũng khiến bệnh nhân có cảm giác đầy bụng, rất nhanh no dù chưa ăn nhiều và thấy chán ăn.

4. Cảm giác thức ăn có mùi hoặc vị lạ

Bệnh ung thư cũng có thể khiến vị giác của chúng ta bị rối loạn hoặc liên tục cảm thấy có mùi vị lạ trong miệng, không thể cảm nhận đúng mùi vị món ăn.

Xét trên y khoa, bác sĩ Pan cho biết rằng hiện tượng này thường do: tiểu đường, cảm cúm, quá căng thẳng, nhiễm trùng nấm men, vệ sinh răng miệng kém, tác dụng phụ của thuốc, đang mang thai… Tuy nhiên, nếu tình trạng này cứ lặp lại nhiều lần mà không tìm ra nguyên nhân hoặc không biến mất sau khi đánh răng sạch hoặc ngừng dùng thuốc thì rất có thể là do bệnh ung thư.

Thường gặp nhất là ung thư miệng với cảm giác ăn gì cũng thấy đắng nhẹ kèm mùi như thịt thối phảng phất trong khoang miệng. Đồng thời, miệng sẽ xuất hiện nhiều vết loét lâu lành, có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong khoang miệng.

Vị giác kém đi, thấy thức ăn luôn có mùi vị lạ thì tốt nhất là đi thăm khám sớm (Ảnh minh họa)

Hay một số trường hợp ung thư tuyến tụy, ung thư gan cũng khiến bệnh nhân có cảm giác nhiều vị lạ trong miệng, ăn gì cũng mất ngon. Thường gặp nhất là vị đắng, vị mặn, chua hoặc giống như mùi vị của kim loại. Bệnh sẽ đi kèm đau bụng dai dẳng khi ăn no, đầy hơi hoặc cũng có thể là rối loạn tiêu hóa ngay sau khi ăn xong.

Nguồn và ảnh: QQ, Cancer321