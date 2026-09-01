Bí quyết chăm da tối giản của nữ diễn viên Thái Lan Chutimon đang gây sốt toàn cầu, "thói quen trước khi đi ngủ" giúp cô luôn rạng rỡ

Không chuộng lớp trang điểm dày hay quy trình skincare hàng chục bước, nữ diễn viên Thái Lan Chutimon “Aokbab” Chuencharoensuk xây dựng hình ảnh đẹp tự nhiên với một triết lý khá đơn giản.

Chutimon Chuencharoensuk, thường được biết đến với biệt danh Aokbab, nổi tiếng qua Thiên tài bất hảo (Bad Genius), Hunger và One Day. Cô từng xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh quốc tế và được chú ý bởi vẻ đẹp trong trẻo, cá tính, không quá phụ thuộc vào lớp trang điểm cầu kỳ.

Ở tuổi 29, Chutimon theo đuổi phong cách làm đẹp tối giản. Thay vì cố gắng che phủ hoàn toàn làn da, cô ưu tiên vẻ ngoài tự nhiên, nhẹ nhàng và khỏe khoắn.

Không cần quá nhiều mỹ phẩm, cô giữ lại những bước cần thiết

Triết lý chăm sóc da của Chutimon xoay quanh việc giữ lại những bước thực sự cần thiết.

Nữ diễn viên không theo đuổi kiểu skincare nhiều tầng lớp hay trang điểm dày. Khi makeup, cô ưu tiên lớp nền mỏng, vừa đủ che những khuyết điểm cần thiết nhưng vẫn để làn da tự nhiên được nhìn thấy.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với xu hướng làm đẹp tối giản: thay vì sở hữu quá nhiều sản phẩm, tập trung vào những bước cơ bản, phù hợp với nhu cầu của làn da.

Tắm nước ấm trước khi ngủ: Không làm da trẻ hơn nhưng có thể giúp cơ thể thư giãn

Một trong những thói quen buổi tối được Chutimon chia sẻ là tắm nước ấm trước khi đi ngủ để thư giãn sau ngày làm việc.

Tắm nước ấm không phải phương pháp chống lão hóa hay làm da “trẻ ra” như nhiều quảng cáo làm đẹp thường khiến người ta nghĩ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy việc tắm hoặc ngâm mình trong nước ấm trước giờ ngủ có thể giúp cơ thể thư giãn và hỗ trợ quá trình đi vào giấc ngủ.

Khi cơ thể được làm ấm, sau đó nhiệt độ cơ thể giảm dần khi ra khỏi nước, quá trình này có thể tạo tín hiệu thuận lợi cho cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Một số nghiên cứu về tắm nước ấm trước khi ngủ cũng ghi nhận khả năng rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ và cải thiện chất lượng giấc ngủ ở một số người.

Tuy nhiên, không cần tắm quá nóng hoặc quá lâu. Nước quá nóng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên trên da, khiến da khô, căng hoặc kích ứng. Với người có làn da nhạy cảm, nước ấm vừa phải và thời gian tắm hợp lý sẽ phù hợp hơn.

Ngủ đủ mới là “bước skincare” không thể bỏ qua

Chutimon cũng coi giấc ngủ là một phần quan trọng trong cách chăm sóc bản thân.

Đây thực tế là một trong những thói quen có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tổng thể và diện mạo. Trong khi ngủ, cơ thể bước vào quá trình phục hồi sau một ngày hoạt động. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến một người trông mệt mỏi, mắt sưng hoặc thâm hơn và làn da kém tươi tắn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến hàng rào bảo vệ da suy yếu và khả năng phục hồi của da giảm, đồng thời có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của da.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm quá nhiều sản phẩm để “cứu” làn da sau những đêm thức khuya, duy trì lịch ngủ đều đặn vẫn là một nền tảng quan trọng.

Với người trưởng thành, mục tiêu phổ biến là ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm, đồng thời duy trì giờ ngủ và thức tương đối ổn định.

Vẻ ngoài khỏe khoắn đến từ cả cách sống

Chutimon không chỉ tập trung vào skincare. Cô duy trì vận động, chú ý chế độ ăn uống và lựa chọn những thói quen giúp cơ thể được nghỉ ngơi.

Nữ diễn viên cũng yêu thích dâu tây - nguồn cung cấp vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa - đồng thời duy trì việc chăm sóc da cơ bản như sử dụng sản phẩm dành cho vùng da có sắc tố và chống nắng.

Những điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại tạo thành một “hệ thống” chăm sóc cơ thể: ăn uống đa dạng, vận động, ngủ đủ, chống nắng và chăm da phù hợp.

Không có một loại nước, món ăn hay sản phẩm skincare đơn lẻ nào có thể thay thế toàn bộ những yếu tố này.

"Skincare tối giản" không có nghĩa là bỏ hết các bước chăm da

Xu hướng tối giản không đồng nghĩa với việc chỉ cần rửa mặt rồi đi ngủ.

Một routine cơ bản vẫn nên dựa trên nhu cầu của làn da, trong đó làm sạch phù hợp, dưỡng ẩm và chống nắng là những bước nền tảng. Các sản phẩm điều trị như retinoid, vitamin C hay acid có thể được bổ sung khi thực sự cần thiết và phù hợp với từng người.

Câu chuyện của Chutimon vì thế có thể được hiểu đơn giản hơn: đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ một chiếc tủ đầy mỹ phẩm.

Đôi khi, một giấc ngủ đủ, vài phút thư giãn trước khi lên giường, vận động đều đặn và chăm sóc da đúng nhu cầu mới là những điều tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn lâu dài.