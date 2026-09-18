Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì bệnh tiểu đường, nhìn thực đơn ăn sáng suốt 10 năm bác sĩ cũng giật mình

Đáng lo là thực đơn buổi sáng của người đàn ông này toàn là những món ăn sáng quen thuộc, "khoái khẩu" với nhiều người Việt.

Ở tuổi 30 khi còn độc thân và bao hoài bão dang dở, anh Vương (Trung Quốc) qua đời vì biến chứng tiểu đường. Tất cả là tại sai lầm nghiệt dã khi chọn sai món ăn sáng trong suốt 10 năm liên tục.

Anh Vương bất ngờ rơi vào hôn mê sâu khi đang làm việc tại văn phòng và lập tức được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm nhập viện, anh đã rơi vào hôn mê sâu, xuất hiện tình trạng thở ngáp cá (nguy cơ ngừng tim) và thể trạng suy kiệt nặng. Dù kết quả chụp CT não không phát hiện tổn thương hay xuất huyết bất thường, nhưng xét nghiệm chỉ số đường huyết cấp cứu lại cho ra con số cao ngất ngưởng: 35 mmol/L (gấp hơn 5 lần mức bình thường).

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Các bác sĩ xác định anh Vương bị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do biến chứng đái tháo đường cấp tính. Đây là một trong những biến chứng nguy hiểm bậc nhất, xảy ra khi lượng đường trong máu tăng quá cao khiến cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn điện giải và tổn thương não.

Tỷ lệ tử vong của biến chứng đái tháo đường cấp tính này lên đến 20 - 30%. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, anh Vương vẫn không thể qua khỏi.

Người nhà ngậm ngùi chia sẻ, 10 năm trước anh Vương vốn rất gầy gò, kết quả khám sức khỏe định kỳ cho thấy lượng đường trong máu hoàn toàn bình thường. Thảm kịch bắt đầu khi cân nặng của anh tăng vọt mất kiểm soát sau một cú sốc tình cảm cay đắng. Anh tìm đến đồ ăn như một cách giải tỏa tâm lý, dẫn đến thói quen ăn uống lệch lạc suốt một thập kỷ. Ở thời điểm tử vong, anh nặng tới hơn 100kg.

Bác sĩ điều trị phân tích, nguyên nhân cốt lõi khiến anh Vương ngã gục là tình trạng béo phì nghiêm trọng kéo dài đã gây ra hiện tượng kháng insulin. Tế bào không thể hấp thu glucose, khiến đường huyết tăng cao âm thầm qua từng năm tháng mà không có triệu chứng rầm rộ. Sâu xa hơn, nguồn gốc của tình trạng này bắt đầu từ chính thói quen ăn sáng sai lầm bị anh lặp đi lặp lại hàng ngày.

3 món ăn sáng "tiếp tay" cho bệnh tiểu đường

Các bác sĩ tại bệnh viện nhận định, trường hợp tử vong của anh Vương không phải là hiếm gặp. Theo dữ liệu từ Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế (IDF), toàn cầu hiện có tới 589 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh tiểu đường.

Đáng lo ngại hơn, căn bệnh này không còn là "bệnh người già" mà đang trẻ hóa đáng sợ. Báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận tiểu đường và các biến chứng tiểu đường trực tiếp gây ra hơn 1.6 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó có gần 50% số ca tử vong xảy ra ở những người chưa bước sang tuổi 70. Tỷ lệ người trẻ dưới 35 tuổi mắc đái tháo đường tuýp 2 tăng mạnh do lối sống ít vận động và chế độ ăn dư thừa năng lượng.

Khi khai thác sâu thói quen sinh hoạt của anh Vương, các bác sĩ vô cùng hoảng hốt trước thực đơn bữa sáng của anh. Mười năm qua, gần như sáng nào anh cũng duy trì một công thức ăn uống tồi tệ: uống các loại nước ngọt, ăn đồ chiên rán và bánh mì kẹp thịt (burger). Các bác sĩ khẳng định thói quen ăn sáng này chính là con đường ngắn nhất dẫn đến rối loạn chuyển hóa, nạp vô số calo rác, gây kháng insulin và cuối cùng bùng phát biến chứng tiểu đường gây tử vong.

Cụ thể, 3 loại thực phẩm "tử thần" anh Vương yêu thích vào mỗi buổi sáng như sau:

1. Đồ uống có đường

Nhiều người có thói quen uống nước ngọt hay đồ có đường vào buổi sáng để giải khát và lấy năng lượng tức thì. Tuy nhiên, lượng đường hấp thu nhanh làm nồng độ insulin tăng vọt, dễ đẩy cơ thể vào trạng thái tích mỡ thừa. Thường xuyên uống sinh tố thêm đường hay sữa lắc buổi sáng khiến đường máu tăng mạnh, tạo áp lực khủng khúp lên tuyến tụy.

2. Các món chiên rán

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Quẩy nóng, bánh rán hay gà chiên là lựa chọn tồi tệ cho bữa sáng. Việc nạp liên tục đồ chiên rán khiến cơ thể tích tụ chất béo bão hòa và năng lượng dư thừa. Thói quen này gây béo phì nhanh chóng, trực tiếp thúc đẩy quá trình kháng insulin và làm tăng nguy cơ biến chứng đái tháo đường.

3. Bánh mì trắng và bánh ngọt

Bánh mì trắng, donut hay pastry làm từ bột mì tinh luyện chứa chỉ số đường huyết (GI) rất cao. Chúng khiến lượng đường trong máu tăng vọt ngay sau khi ăn, buộc tuyến tụy làm việc quá tải để tiết ra insulin, sau đó lại tụt nhanh khiến cơ thể chóng đói. Tình trạng biến động đường huyết liên tục này dẫn đến rối loạn chuyển hóa tích mỡ nghiêm trọng.

Ăn sáng thế nào mới tốt? Để kiểm soát đường huyết và phòng ngừa biến chứng tiểu đường nguy hiểm, bữa sáng cần được thiết kế cân đối theo các nguyên tắc dinh dưỡng sau: - Bổ sung chất xơ: Bữa sáng nên ưu tiên chất xơ từ các loại rau xanh hoặc trái cây nguyên miếng (ít ngọt) để làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. - Tăng cường protein lành mạnh: Protein từ trứng, sữa chua không đường, đậu hũ hoặc thịt nạc giúp duy trì cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa buổi. - Chọn tinh bột hấp thu chậm: Thay thế bột mì tinh luyện bằng tinh bột nguyên cám như yến mạch, khoai lang hoặc bánh mì nguyên hạt để cung cấp năng lượng bền vững. - Cung cấp đủ nước: Uống 200 - 300ml nước lọc ấm ngay sau khi thức dậy, hạn chế tối đa việc nêm nếm nhiều muối hay đường để bảo vệ hệ tim mạch và giữ đường huyết ổn định.



Nguồn và ảnh: Good Morning Health, EBC