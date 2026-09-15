Ngày càng nhiều người tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ thở dài: Sáng thà nhịn đói còn hơn ăn 4 món!

Có những kiểu bữa sáng người tiểu đường tuyệt đối nên tránh. Thà nhịn còn hơn ăn chúng rồi hối hận.

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế (IDF Diabetes Atlas), tỷ lệ tử vong do tiểu đường đang tăng nhanh ở mức báo động. Trung bình cứ 5 giây thế giới lại có 1 người tử vong vì các biến chứng tiểu đường, kéo tổng số ca tử vong hàng năm vượt mốc 6,7 triệu người, cao gấp nhiều lần so với các thập niên trước. Số người mắc bệnh cũng tăng từ 151 triệu người (năm 2000) lên hơn 537 triệu người hiện nay và dự báo sẽ chạm mốc 783 triệu người vào năm 2045.

Dù không gây tử vong ngay lập tức, việc kiểm soát đường huyết kém sẽ âm thầm dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như suy thận, hoại tử chi, mù lòa, đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

4 món ăn sáng trong "danh sách đen" của người tiểu đường

Bác sĩ Shen Yun, Phó Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện số 1 Nam Kinh (Trung Quốc, thuộc Đại học Y khoa Nam Kinh) cảnh báo: Bữa sáng chính là "nút bật - tắt" chỉ số đường huyết trong ngày. Việc chọn sai thực phẩm nạp vào bụng rỗng buổi sáng sẽ ép tuyến tụy hoạt động quá tải, làm tăng vọt đường huyết và đẩy nhanh tiến trình biến chứng.

Dưới đây là 4 món ăn sáng quen thuộc nhưng lại là "kẻ thù" hàng đầu của bệnh nhân tiểu đường:

1. Một bát cháo trắng ninh kỹ ăn kèm dưa mắm hay trứng muối

Rất nhiều người Việt duy trì thói quen ăn một bát cháo trắng ấm nóng vào buổi sáng vì tin rằng đây là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và lành tính cho dạ dày.

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Tuy nhiên, gạo trắng có chỉ số đường huyết (GI) rất cao. Khi ninh thành cháo, tinh bột bị nhiệt độ thủy phân sâu, đi vào cơ thể sẽ tiêu hóa cực nhanh và chuyển hóa thành glucose tràn vào máu khiến đường huyết tăng vọt. Việc ăn kèm dưa mắm hay trứng muối chứa lượng muối lớn còn tạo áp lực nặng nề lên thận, làm tăng huyết áp và đẩy nhanh nguy cơ suy thận mạn tính ở người tiểu đường.

2. Bánh mì ngọt, bánh quy hay các loại bánh kem

Tiện tay mua một chiếc bánh mì ngọt nhân kem, vài cái bánh quy hay miếng bánh ngọt ở các cửa hàng ven đường là lựa chọn bữa sáng nhanh gọn của nhiều người bận rộn trên đường đi làm.

Những loại bánh chế biến sẵn này thực chất là những "quả bom đường" đúng nghĩa. Chúng được sản xuất từ bột mì tinh chế kết hợp với lượng lớn đường cát, bơ thực vật và chất phụ gia. Khi nạp vào lúc bụng rỗng, đường và tinh bột xấu phân hủy tức thì, khiến chỉ số đường huyết dội ngược lên đỉnh cao chỉ sau vài phút ăn, ép tuyến tụy phải làm việc hết công suất để tiết ra insulin ứng phó.

3. Quẩy nóng chiên giòn, bánh rán ngập dầu mỡ

Những chiếc bánh rán nhân thịt, bánh rán đường hay vài chiếc quẩy chiên giòn rụm thả vào bát cháo là món ăn sáng khoái khẩu của rất nhiều người ở các hàng quán vỉa hè.

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Những món này thường được chiên ngập trong dầu ăn dùng đi dùng lại ở nhiệt độ cao, tích tụ lượng lớn chất béo chuyển hóa (trans fat) và chất béo bão hòa. Khi đi vào cơ thể, chất béo xấu kết hợp với tinh bột làm tăng mạnh tình trạng kháng insulin, tăng mỡ máu và tích tụ mỡ nội tạng. Ăn đồ chiên rán thường xuyên vào buổi sáng làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa lipid và xơ vữa động mạch.

4. Xúc xích, lạp xưởng hay các loại thịt nguội chế biến sẵn

Nhiều người vì muốn kiêng tinh bột hoàn toàn nên chọn giải pháp ăn sáng bằng vài cây xúc xích, lạp xưởng chiên hay vài lát thịt nguội đóng hộp vì nghĩ rằng "chỉ có thịt nên không lo tăng đường".

Các loại thịt chế biến sẵn này chứa lượng muối rất cao, chất bảo quản nitrit và lượng lớn mỡ bão hòa ẩn bên trong. Chúng kích hoạt các phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể, không chỉ làm giảm độ nhạy của insulin mà còn đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, gia tăng nguy cơ gặp các biến cố tim mạch nguy hiểm như hẹp động mạch vành hay đột quỵ não.

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Người tiểu đường nên chọn bữa sáng như thế nào?

Bác sĩ Shen Yun khuyến cáo nên ưu tiên thực phẩm: Chỉ số đường huyết thấp (GI thấp), giàu chất xơ, giàu protein và ít chất béo bão hòa.

Một số lựa chọn phù hợp:

- Bánh mì nguyên cám trứng luộc.

- Sữa chua không đường hạt trái cây ít ngọt.

- Cháo yến mạch nguyên hạt.

- Rau xanh đạm nạc (cá, thịt trắng).

- Sữa tách béo.

Ngoài ra, nên nhớ ăn sáng trước 9 giờ, tốt nhất là trong vòng 1 giờ sau khi thức dậy. Đừng ăn sáng quá no và nên uống đủ nước nhé!

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This