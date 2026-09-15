Lời khuyên cho những người hay ăn sáng bằng xôi

Xôi là món ăn sáng quen thuộc nhờ ưu điểm tiện lợi, giá bình dân và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, ăn xôi mỗi ngày không phải lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.

Một gói xôi có thể chứa nhiều năng lượng

Xôi được làm từ gạo nếp và có nhiều cách chế biến như xôi trắng, xôi đỗ, xôi xéo, xôi trứng hay xôi ăn kèm thịt, chả. Tùy thành phần, một phần xôi có thể cung cấp khoảng 400-600 kcal, thậm chí cao hơn nếu thêm nhiều thịt, trứng hoặc chất béo.

Vì vậy, nếu thường xuyên ăn xôi với khẩu phần lớn, tổng năng lượng nạp vào cơ thể có thể vượt nhu cầu, từ đó làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì. Người đang giảm cân càng nên hạn chế món ăn này.

No lâu nhưng chưa vẫn cần đủ chất

Ưu điểm của xôi là giàu tinh bột nên tạo cảm giác no trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu chỉ ăn xôi hoặc kết hợp với một ít đồ ăn mặn, bữa sáng vẫn khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Xôi chủ yếu cung cấp carbohydrate. Khi ăn kèm trứng, thịt, đậu hoặc ruốc, bữa ăn có thêm protein và chất béo nhưng vẫn có thể thiếu vitamin, khoáng chất và chất xơ nên cần bổ sung rau củ, trái cây.

Do đó, thay vì ăn xôi mỗi ngày, nên luân phiên với các món ăn sáng khác để chế độ ăn đa dạng hơn. Nếu chọn xôi, có thể ăn kèm trứng, thịt, đậu và rau để cân đối thành phần dinh dưỡng.

Nhóm người nên hạn chế xôi buổi sáng

Người có vấn đề về dạ dày

Gạo nếp có kết cấu dẻo và tương đối khó tiêu. Ăn nhiều xôi có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi hoặc trào ngược.

Người thừa cân, béo phì:

Xôi chứa nhiều năng lượng, đặc biệt khi ăn cùng các món nhiều chất béo. Người đang kiểm soát cân nặng nên giảm khẩu phần và tránh ăn thường xuyên.

Người mắc tiểu đường:

Xôi giàu tinh bột và có thể làm đường huyết tăng nhanh, nhất là khi kết hợp với các món nhiều dầu mỡ hoặc đường. Người bệnh nên cân nhắc khẩu phần và tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn.

Người dễ đầy bụng, khó tiêu:

Ăn một lượng lớn xôi có thể làm tăng cảm giác chướng bụng, nặng bụng và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Người đang hồi phục sau phẫu thuật hoặc mới ốm dậy:

Với nhóm này, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe và khả năng tiêu hóa. Không nên tự ý ăn nhiều các món từ gạo nếp nếu cơ thể còn yếu hoặc đang gặp vấn đề về tiêu hóa.

(Tổng hợp)