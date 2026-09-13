Bữa sáng rất quan trọng nhưng nếu chọn sai thực phẩm, bạn có thể vô tình "nuôi lớn" ung thư tuyến giáp đấy nhé!

Bữa sáng vốn được coi là nguồn năng lượng quan trọng, bữa ăn bắt đầu ngày mới. Việc nhịn ăn sáng hay ăn uống qua loa khiến cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng, tự động kích hoạt tuyến yên tiết ra hormone TSH để thúc đẩy tuyến giáp hoạt động mạnh hơn nhằm duy trì chuyển hóa. Nhịn ăn kéo dài làm hormone tuyến giáp biến động liên tục, dễ dẫn đến hiện tượng viêm mạn tính và suy giảm chức năng tuyến giáp. Tuy nhiên, việc lấp đầy dạ dày vào buổi sáng bằng những thói quen ăn uống sai lầm thậm chí còn nguy hại hơn gấp nhiều lần so với việc nhịn đói.

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Gánh nặng bệnh tật từ ung thư tuyến giáp đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu đáng báo động. Theo báo cáo từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn thế giới ghi nhận hơn 821.000 ca mắc mới và 47.000 ca tử vong mỗi năm. Sự gia tăng nhanh chóng này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó dinh dưỡng kém lành mạnh đóng vai trò trực tiếp làm biến đổi mô tuyến giáp.

Bác sĩ Dư Khải, Chuyên khoa Phẫu thuật vú và tuyến giáp tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Nam Kinh (Trung Quốc), đưa ra lời cảnh báo: "Nhịn ăn sáng đã tác hại, nhưng nạp vào bụng những món ăn chứa chất gây viêm, độc tố công nghiệp hay lượng muối quá cao khi dạ dày đang rỗng lại là con đường ngắn nhất kích thích tế bào tuyến giáp bị đột biến".

Dưới đây là 4 món ăn sáng vô cùng độc hại được bác sĩ đưa vào "danh sách đen" với tuyến giáp nhưng nhiều người cực mê:

1. Các loại thịt chế biến sẵn

Các món ăn nhanh như xúc xích, thịt hun khói hay pate là lựa chọn phổ biến cho một bữa sáng tiện lợi. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này chứa hàm lượng rất cao muối nitrit và natri nitrate để bảo quản và tạo màu.

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Khi nạp nitrit vào dạ dày rỗng vào buổi sáng, môi trường axit mạnh sẽ thúc đẩy quá trình nitrit kết hợp với các gốc amine trong thực phẩm tạo thành hợp chất nitrosamine. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã phân loại nitrosamine vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Tiêu thụ thường xuyên nhóm chất này làm gia tăng phản ứng oxy hóa toàn thân, kích thích tình trạng viêm mạn tính tại các mô nội tiết và phá hủy cấu trúc DNA của tế bào tuyến giáp, dẫn đến nguy cơ hình thành khối u ung thư tuyến giáp.

2. Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Những chiếc quẩy giòn hay bánh rán thơm phức chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa (trans fat) sinh ra từ việc chiên rán thực phẩm ở nhiệt độ cao và tái sử dụng dầu nhiều lần.

Việc tiêu thụ trans fat khi bụng rỗng kích thích mạnh mẽ các đại thực bào giải phóng hàng loạt cytokine gây viêm như TNF alpha và IL 6 vào hệ tuần hoàn. Tình trạng viêm hệ thống kéo dài khiến các gốc tự do tấn công liên tục vào tế bào tuyến giáp, làm tổn thương màng tế bào và suy giảm khả năng tự sửa chữa gen. Đồng thời, trans fat làm suy yếu hệ thống miễn dịch tự nhiên, khiến cơ thể mất đi khả năng tự nhận diện và tiêu diệt các tế bào biến đổi bất thường, tạo điều kiện cho ung thư tuyến giáp bùng phát.

3. Thực phẩm muối chua

Thói quen ăn cháo trắng kèm dưa muối, cà muối vào buổi sáng nạp vào cơ thể lượng muối natri cực kỳ cao cùng dưa muối xổi còn dư lượng nitrit.

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Dư thừa natri trong thời gian dài làm gián đoạn hoạt động của đồng vận chuyển natri iodua (NIS) trên màng tế bào tuyến giáp. NIS là cơ chế then chốt giúp tuyến giáp cô đặc iot từ máu để sản xuất hormone T3 và T4. Khi NIS bị ức chế, tuyến giáp rơi vào trạng thái thiếu iot chức năng, buộc tuyến yên phải tiết ra nhiều hormone TSH hơn để bù đắp. Sự kích thích kéo dài của TSH khiến các tế bào tuyến giáp tăng sinh bất thường, phì đại và gia tăng tỷ lệ đột biến cấu trúc gen dẫn đến ung thư tuyến giáp.

4. Bánh ngọt và đồ uống chứa đường hóa học

Nhâm nhi một chiếc bánh ngọt hay ly nước đường vào buổi sáng khiến lượng đường trong máu tăng vọt đột ngột, buộc tuyến tụy phải tiết ra một lượng lớn insulin.

Việc tăng tiết insulin liên tục dẫn đến trạng thái kháng insulin và làm tăng nồng độ yếu tố tăng trưởng giống insulin 1 (IGF 1) trong máu. Y khoa đã chứng minh IGF 1 là chất kích thích tăng sinh tế bào rất mạnh. Bác sĩ Dư Khải nhấn mạnh: "Tuyến giáp sở hữu mật độ thụ thể IGF 1 rất cao. Khi nồng độ IGF 1 và insulin luôn giữ ở mức cao, các mô tuyến giáp sẽ bị kích thích phân chia tế bào quá mức, làm tăng nguy cơ hình thành các nhân giáp bất thường và tiến triển thành ung thư tuyến giáp".

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Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên loại bỏ ngay 4 món ăn nguy hại kể trên khỏi thực đơn buổi sáng. Thay vào đó, hãy ưu tiên các thực phẩm tươi sạch nguyên bản và chế biến ít dầu mỡ như trứng luộc, ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây tươi để duy trì ổn định hệ nội tiết và chủ động phòng ngừa ung thư tuyến giáp.

Nguồn và ảnh: The Paper, Aboluowang