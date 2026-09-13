Người đàn ông 49 tuổi tử vong sau bữa ăn, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen "cực hại" ít ai ngờ

Đang khỏe mạnh, người đàn ông 49 tuổi bất ngờ tử vong, bác sĩ cảnh báo 3 thói quen tưởng vô hại nhưng có thể tiềm ẩn nguy cơ cho tim mạch và mạch máu não, câu chuyện được ghi nhận tại Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Trương, 49 tuổi, sống tại Hồ Nam, vốn ít khi đau ốm. Một buổi tối sau khi ăn, ông ngồi trên sofa xem tivi. Tuy nhiên khoảng 10 phút sau, ông cảm thấy bụng đầy tức và hơi chóng mặt. Ông nói với người nhà rằng muốn vận động một chút để cảm thấy dễ chịu hơn. Không lâu sau, gia đình nghe thấy tiếng động lớn từ tầng hai. Khi chạy lên, vợ và con phát hiện ông Trương đã ngã xuống sàn. Miệng ông méo sang một bên, không thể nói rõ và tay chân khó cử động.

Thấy vậy, gia đình lập tức gọi cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng của ông diễn tiến nhanh, ông rơi vào hôn mê trên đường đến bệnh viện và không qua khỏi. Các bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong là nhồi máu não.

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Khai thác tiền sử bệnh gia đình chia sẻ, vài ngày trước khi xảy ra biến cố, ông Trương từng xuất hiện tình trạng chóng mặt và hay quên nhưng không đi khám. Bên cạnh đó, ông có thói quen hút thuốc lâu năm, thường xuyên căng thẳng và ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ. Đây đều là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

Chuyên gia chỉ ra 3 thói quen cần hạn chế sau bữa ăn

Bác sĩ Lý, Bệnh viện Trung ương Chu Châu (Hồ Nam), cho biết sau khi ăn, cơ thể tập trung cho quá trình tiêu hóa. Vì vậy, mọi người không nên thực hiện những hoạt động quá mạnh hoặc những thói quen gây bất lợi cho sức khỏe ngay sau bữa ăn.

Không nên nằm ngay sau khi ăn: Sau bữa ăn, đặc biệt khi ăn quá no, nằm xuống ngay có thể khiến tình trạng đầy bụng, khó tiêu và trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn. Thay vì nằm ngay, mọi người nên ngồi nghỉ với tư thế thoải mái. Nếu sức khỏe cho phép, có thể đi bộ nhẹ nhàng sau một khoảng thời gian phù hợp. Đối với người thường xuyên bị trào ngược dạ dày, việc tránh nằm ngay sau ăn càng quan trọng.

Không hút thuốc ngay sau bữa ăn: Thông thường sau bữa ăn một số người có thói quen hút thuốc sau khi ăn. Tuy nhiên, nicotine trong thuốc lá có thể làm tăng nhịp tim, huyết áp và gây co mạch. Theo các chuyên gia hút thuốc lâu dài còn gây tổn thương hệ tim mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Do đó, thay vì chỉ tránh hút thuốc sau bữa ăn, các chuyên gia khuyến cáo người hút thuốc nên chủ động cai thuốc để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và mạch máu não.

Tránh vận động cường độ cao ngay sau khi ăn: Tập luyện thường xuyên có lợi cho tim mạch, nhưng vận động mạnh ngay sau một bữa ăn no lại có thể khiến cơ thể khó chịu. Người tập có thể gặp các triệu chứng như đầy bụng, đau bụng, buồn nôn hoặc chóng mặt. Những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp hoặc có nguy cơ đột quỵ càng cần thận trọng với việc tập luyện cường độ cao sau bữa ăn.

Theo Sohu nếu muốn vận động, đi bộ nhẹ nhàng thường là lựa chọn phù hợp hơn. Các bài tập nặng nên được thực hiện vào thời điểm thích hợp, khi cơ thể đã có thời gian nghỉ ngơi và tiêu hóa thức ăn.

Đừng chủ quan với những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ

Điều đáng lưu ý trong trường hợp của ông Trương là một số biểu hiện bất thường đã xuất hiện trước khi xảy ra biến cố nhưng không được kiểm tra.

Theo các chuyên gia, đột quỵ có thể xảy ra đột ngột. Việc nhận biết sớm triệu chứng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời có ý nghĩa quan trọng.

Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm:

- Méo miệng hoặc lệch mặt xuất hiện đột ngột.

- Yếu hoặc tê một bên tay, chân.

- Nói khó, nói ngọng hoặc không hiểu lời người khác.

- Nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột.

- Chóng mặt, mất thăng bằng, khó đi lại.

- Đau đầu dữ dội bất thường, nhất là khi xuất hiện đột ngột.

- Lú lẫn, mất ý thức hoặc ngất.

Khi xuất hiện những triệu chứng này, cần nghĩ đến khả năng đột quỵ và gọi cấp cứu ngay lập tức. Không nên tự ý cho người bệnh uống thuốc, ăn uống hoặc chờ triệu chứng tự hết.

Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ

Không phải cứ khỏe mạnh, ít đau ốm là không có nguy cơ đột quỵ. Tăng huyết áp, cholesterol cao, hút thuốc, tiểu đường, thừa cân, ít vận động và chế độ ăn không lành mạnh đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và mạch máu não.

Theo các chuyên gia bên cạnh xây dựng lối sống lành mạnh, mỗi người nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Sau bữa ăn, tránh nằm ngay, không hút thuốc và không vận động gắng sức là những thói quen đơn giản có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn. Quan trọng nhất, khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần cấp cứu càng sớm càng tốt thay vì chờ đợi tại nhà.