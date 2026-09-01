Nắp bồn cầu có tác dụng gì?

Hành động này không đơn giản là tránh mất vệ sinh mà thực sự đang bảo vệ sức khoẻ cho cả gia đình bạn.

Nắp bồn cầu là bộ phận quen thuộc trong nhà vệ sinh nhưng nhiều người gần như không để ý đến công dụng của nó. Thực tế, việc đậy nắp bồn cầu trước khi xả nước có thể giúp hạn chế một phần giọt bắn và các hạt khí dung phát sinh trong quá trình xả nước.

Tuy nhiên, nắp bồn cầu không phải “tấm chắn tuyệt đối” ngăn vi khuẩn hay virus phát tán. Vì vậy, hiểu đúng công dụng của bộ phận này sẽ giúp mỗi gia đình có thói quen vệ sinh nhà tắm hợp lý hơn.

1. Hạn chế một phần khí dung phát sinh khi xả nước

Khi xả bồn cầu, dòng nước tạo ra chuyển động mạnh có thể làm phát sinh các giọt nước và hạt khí dung rất nhỏ. Nếu trong nước bồn cầu có vi sinh vật từ phân hoặc chất nôn của người bệnh, những hạt này có khả năng mang theo vi sinh vật và phát tán ra môi trường xung quanh.

Các nghiên cứu đã ghi nhận hiện tượng này, thường được gọi là “toilet plume”. Một số thí nghiệm cho thấy hàng nghìn, thậm chí nhiều hơn, các hạt nhỏ có thể được tạo ra trong một lần xả, tùy thiết kế và năng lượng xả của bồn cầu.

Vì vậy, đậy nắp trước khi xả là một biện pháp đơn giản nhằm giảm khả năng các giọt nước từ lòng bồn cầu phát tán trực tiếp ra không gian nhà vệ sinh.

2. Có thể giúp giảm lượng hạt phát tán vi khuẩn ra ngoài

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy việc sử dụng nắp hoặc thiết kế nắp có khả năng kiểm soát khí dung có thể làm giảm lượng hạt phát tán vi khuẩn sau khi xả nước. Chẳng hạn, một nghiên cứu trong môi trường kiểm soát ghi nhận loại nắp được thử nghiệm giúp giảm đáng kể nồng độ hạt trong những giây đầu sau khi xả.

Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào thiết kế bồn cầu, khoảng hở giữa nắp và bệ, lực xả, hệ thống thông khí... chứ không phải cứ đóng nắp là có thể ngăn hoàn toàn khí dung.

Một nghiên cứu mới hơn thậm chí cho thấy khí dung vẫn có thể thoát qua khoảng hở giữa bệ ngồi và lòng bồn cầu dù nắp đã đóng.

3. Hạn chế nguy cơ các bề mặt xung quanh bị nhiễm bẩn

Không chỉ có nguy cơ phát tán trong không khí, các giọt nước tạo ra khi xả cũng có thể lắng xuống bệ bồn cầu, sàn nhà và những bề mặt ở gần đó.

Các nghiên cứu đã ghi nhận sự hiện diện của vi sinh vật trên những khu vực xung quanh bồn cầu sau khi xả, đặc biệt trong những điều kiện có nguồn ô nhiễm cao.

Do đó, đậy nắp trước khi xả có thể được xem là một bước vệ sinh bổ sung, bên cạnh việc làm sạch bồn cầu và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.

4. Đặc biệt đáng lưu ý khi trong nhà có người bị tiêu chảy, nôn ói

Đây là lúc vấn đề vệ sinh bồn cầu càng cần được chú ý.

Một số tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa có thể được thải ra ngoài qua phân hoặc chất nôn. Khi đó, việc xả nước có thể tạo ra các hạt chứa vi sinh vật và làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh.

Các nghiên cứu về C. difficile cho thấy bồn cầu không có nắp có thể phát tán vi khuẩn vào không khí và làm ô nhiễm các bề mặt gần đó sau khi xả.

Tuy nhiên, cần nói rõ rằng khoa học hiện chưa xác định được chính xác mức độ nguy cơ nhiễm bệnh trong đời sống hằng ngày chỉ từ “toilet plume”. Một tổng quan hệ thống gần đây cũng cho rằng bằng chứng về ảnh hưởng của vị trí nắp đến lượng khí dung còn chưa thống nhất.

Dùng nắp bồn cầu thế nào mới đúng?

Một thói quen đơn giản có thể áp dụng trong gia đình:

Đậy nắp rồi mới xả nước.

Thường xuyên vệ sinh lòng bồn cầu, bệ ngồi, nắp và các khu vực xung quanh.

Rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh.

Không để bàn chải đánh răng, khăn mặt hoặc các vật dụng cá nhân quá gần bồn cầu.

Nếu trong nhà có người đang bị tiêu chảy hoặc nôn ói, càng cần chú ý vệ sinh nhà vệ sinh và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.

Đảm bảo nhà vệ sinh thông thoáng.

(Ảnh minh hoạ: Internet)