Chuyên gia chỉ ra 8 vật dụng gia đình bẩn hơn cả bồn cầu

Theo chuyên gia vệ sinh Esosa Igbinenikaro (công ty Mybuilder, Anh), nhiều món đồ quen thuộc như điện thoại di động, điều khiển tivi, túi mua sắm tái sử dụng hay máy pha cà phê đều có nguy cơ trở thành “ổ chứa” vi khuẩn nếu không được làm sạch đúng cách.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều gia đình thường tập trung vào việc cọ rửa nhà tắm và bồn cầu, nhưng lại bỏ quên những vật dụng được chạm vào nhiều nhất mỗi ngày.

“Phòng tắm thường là khu vực được chú trọng nhất khi nói đến vệ sinh vì mọi người có xu hướng cọ rửa và khử trùng bồn cầu nhiều lần mỗi tuần", Esosa cho biết.

Tuy nhiên, theo ông, những vật dụng sử dụng thường xuyên như điều khiển tivi hay tay cầm thiết bị điện tử lại hiếm khi được lau chùi, dù chúng liên tục được cầm nắm bằng tay chưa rửa sạch.

Đứng đầu danh sách là điện thoại di động. Các chuyên gia cảnh báo thiết bị này có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp 10 lần bồn cầu do thường xuyên được mang theo khắp nơi, tiếp xúc với nhiều bề mặt và rất ít khi được khử trùng.

Trong không gian bếp, miếng bọt biển và khăn lau chén đĩa cũng bị xem là “điểm nóng” vi khuẩn. Esosa cho biết chỉ trong vòng 2 tuần, một miếng bọt biển có thể tích tụ tới khoảng 8 triệu vi khuẩn nếu không được vệ sinh đúng cách. Để hạn chế nguy cơ, chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thay mới thường xuyên hoặc khử trùng bằng máy rửa chén hay lò vi sóng.

Điều khiển tivi và tay cầm chơi game cũng nằm trong nhóm vật dụng chứa nhiều vi khuẩn do mọi người thường sử dụng trong lúc ăn uống. Các mảnh vụn thức ăn và dầu mỡ từ tay có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh.

Ngoài ra, tay nắm tủ lạnh được đánh giá là khu vực dễ xảy ra lây nhiễm chéo nhưng thường bị bỏ qua. Trong quá trình nấu nướng, nhiều người mở tủ lạnh bằng tay vừa tiếp xúc với thịt sống hoặc thực phẩm chưa được làm sạch, khiến vi khuẩn dễ dàng bám lại trên bề mặt.

Danh sách các vật dụng gia đình tiềm ẩn nhiều vi khuẩn còn bao gồm tay nắm cửa, công tắc đèn, thớt, túi mua sắm tái sử dụng và máy pha cà phê. Theo Esosa, dù máy pha cà phê thường có vẻ sạch sẽ ở bên ngoài, nhưng môi trường ấm và ẩm bên trong lại tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc, men và vi khuẩn sinh sôi.

Trong khi đó, túi mua sắm tái sử dụng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh nếu không được giặt sạch thường xuyên. Vi khuẩn từ bao bì thịt sống có thể tồn tại trong túi suốt thời gian dài và lây lan sang các thực phẩm khác.

“ Để cải thiện vệ sinh trong nhà, mọi người không chỉ nên lau chùi những khu vực dễ nhìn thấy mà còn cần chú ý vệ sinh thường xuyên các vật dụng như điều khiển tivi, tay nắm cửa và công tắc đèn,” Esosa khuyến cáo.