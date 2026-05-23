Bé gái 2 tháng tuổi tử vong sau khi bị mẹ bỏ lại trong ô tô giữa trời nắng nóng

Một em bé 2 tháng tuổi đã tử vong hôm thứ Tư (ngày 20/5) sau khi bị bỏ lại trong xe hơi nóng bức giữa lúc nắng nóng gay gắt trong khi mẹ em đang đi làm ở Fredericksburg, Virginia, Mỹ.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo cáo sự việc vào lúc 5 giờ 16 phút chiều tại khu vực số 3700 đường Lafayette Boulevard. Khi đến nơi, họ phát hiện bé gái sơ sinh bên trong một cửa hàng cùng với mẹ của bé. Đứa trẻ được đưa đến Bệnh viện Mary Washington và được tuyên bố đã tử vong.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, em bé đã bị bỏ lại trong ghế ngồi ô tô bên trong xe trong một thời gian dài trong khi mẹ đi làm. Các nhà điều tra cho biết xe không nổ máy và chỉ số nhiệt độ cao vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Mẹ của đứa trẻ, một phụ nữ 42 tuổi đến từ hạt Stafford, đã bị bắt và buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em và ngược đãi trẻ em. Bà ta đã bị đưa đến nhà tù khu vực Rappahannock.

Trung bình mỗi năm tại Mỹ có 37 trẻ tử vong do bị kẹt trong ôtô giữa thời tiết nóng bức, gồm có trường hợp người lớn bỏ quên trẻ trong xe, hoặc trẻ vô tình tự khóa mình trong xe khi chơi đùa; hoặc trong một số ít trường hợp trẻ em bị người lớn cố ý để lại trong xe.

Nếu bị bỏ lại một mình trên ôtô, một đứa trẻ có thể tử vong chỉ trong vòng 10 phút vì nhiệt độ trong xe có thể tăng thêm 7-10 độ (tuỳ nhiệt độ ngoài trời) và đứa trẻ còn quá nhỏ để biết cách cầu cứu, ra tín hiệu cần sự trợ giúp.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phụ huynh cần tìm hiểu các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ khi ngồi trên xe ôtô.

Bà Jessica Zablan - chuyên gia trẻ em của công ty Birth & Baby (Mỹ), an toàn nhất là cố gắng đưa trẻ ra khỏi ghế ôtô sau mỗi giờ chạy xe. Bà Zablan cũng gợi ý rằng nên có các nhân viên kỹ thuật kiểm tra ghế ngồi của xe ôtô kỹ càng trước mỗi chuyến đi dài.

Trong khi đó, Viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo nên tạm dừng nghỉ sau mỗi 2 giờ chạy xe.

Điều quan trọng nhất cần lưu ý là ghế ngồi trên xe ô tô không phải chỗ để ngủ và bạn không bao giờ được để trẻ nhỏ lại trên xe một mình mà không có sự giám sát của người lớn.

Tổ chức An toàn Trẻ em và Ôtô Mỹ khuyến cáo, ngay cả những người cẩn thận và có trách nhiệm cũng vẫn có nguy cơ để quên trẻ trên xe, do vội hoặc quá tập trung vào một việc gì khác.

Để đề phòng nguy cơ này, mỗi người hãy tập cho mình một số thói quen sau:

-Kiểm tra toàn bộ bên trong xe trước khi khoá cửa.

-Để một thú nhồi bông hoặc món đồ chơi của trẻ ở ghế ngồi của trẻ và chuyển nó lên ghế trước, trong tầm mắt để nhắc bạn nhớ tới sự hiện diện của trẻ nhỏ trong xe.

-Nếu con bạn đi ôtô cùng với người khác, hãy nhớ kiểm tra xem con bạn đã tới nơi an toàn chưa.

-Luôn khoá cửa xe và không để trẻ nhỏ nghịch chìa khoá xe, vì chúng có thể tự mở khoá vào xe chơi một mình và bị sốc nhiệt.