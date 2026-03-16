Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hơn 20 hạch sau khi sờ thấy 1 thứ ở cổ

H.A (24 tuổi, Hà Nội) phát hiện khối cứng ở cổ ngày càng to, gây vướng họng và khó chịu. Do công việc áp lực, cô nghĩ đây chỉ là hạch viêm do mệt mỏi, stress kéo dài.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm phát hiện nhân tuyến giáp ở cả hai thùy, trong đó thùy phải có khối u hơn 2cm ở cực trên, đã xâm lấn vỏ bao và kèm nhiều hạch cổ nghi di căn từ nhóm II-VI. Sinh thiết kim nhỏ (FNA) xác định đây là ung thư tuyến giáp thể nhú.

Trước tình trạng khối u lớn, xâm lấn và nghi di căn hạch, nữ bệnh nhân được chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo vét hạch cổ nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và giảm nguy cơ tái phát, di căn.

Sau mổ bệnh nhân hồi phục tốt, giọng nói ổn định, không ghi nhận biến chứng chảy máu hay tổn thương thần kinh. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định ung thư tuyến giáp hiện diện ở cả hai thùy, với số lượng hạch cổ di căn nhiều, lên tới hơn 20 hạch. Với tình trạng bệnh lý như vậy, bệnh nhân có chỉ định điều trị i-ốt phóng xạ bổ trợ, nhằm loại bỏ các tế bào ung thư có thể còn sót lại, tăng tính triệt để, giảm nguy cơ tái phát, di căn xa.

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng & Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc cho biết với trường hợp của bệnh nhân H.A, nếu khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm hơn, chiến lược điều trị có thể nhẹ nhàng và ít xâm lấn hơn. Khi đó, người bệnh có thể chỉ cần cắt một thùy tuyến giáp thay vì cắt toàn bộ, đồng thời phạm vi nạo vét hạch cũng được thu hẹp. Thậm chí, trong một số trường hợp đủ điều kiện, phẫu thuật nội soi có thể được cân nhắc, vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị triệt để, vừa tối ưu yếu tố thẩm mỹ và giảm gánh nặng điều trị lâu dài.

Thực tế, không ít người bệnh chỉ đi khám khi đã xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như sờ thấy khối u ở cổ, nuốt nghẹn hoặc khàn tiếng. Lúc này, người bệnh thường đã bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để điều trị bảo tồn tuyến giáp.

Các chuyên gia cho biết, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm, ít có triệu chứng đặc hiệu. Phần lớn trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc siêu âm định kỳ. Vì vậy, siêu âm tuyến giáp định kỳ được xem là phương pháp tầm soát hiệu quả, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp.

Dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư nội tiết phổ biến, đặc biệt gặp nhiều ở phụ nữ. Điều đáng chú ý là bệnh thường tiến triển chậm và ít triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, nên nhiều người chỉ phát hiện khi khối u đã lớn. Tuy nhiên, cơ thể vẫn có một số dấu hiệu cảnh báo sớm nếu chú ý.

- Xuất hiện khối u hoặc cục ở cổ: Đây là dấu hiệu phổ biến nhất. Người bệnh có thể sờ thấy một khối nhỏ ở phía trước cổ, gần vị trí yết hầu. Khối u thường không đau, cứng và có thể di chuyển khi nuốt. Theo thống kê y khoa, khoảng 80-90% bệnh nhân ung thư tuyến giáp phát hiện bệnh khi thấy khối u ở cổ.

- Khàn tiếng kéo dài: Nếu khối u phát triển gần dây thần kinh thanh quản, người bệnh có thể bị khàn tiếng hoặc thay đổi giọng nói kéo dài mà không do viêm họng hay cảm cúm.

- Khó nuốt hoặc cảm giác vướng ở cổ họng: Khi khối u lớn dần, nó có thể chèn ép thực quản, khiến người bệnh cảm thấy nuốt khó, nuốt vướng hoặc có cảm giác như có dị vật trong cổ họng.

- Khó thở hoặc cảm giác bị chèn ép ở cổ: Một số trường hợp khối u phát triển về phía khí quản, gây khó thở nhẹ hoặc cảm giác cổ bị siết chặt.

- Sưng hạch bạch huyết ở cổ: Hạch cổ sưng to, cứng và tồn tại lâu có thể là dấu hiệu ung thư tuyến giáp đã di căn đến hạch bạch huyết.

Điều cần lưu ý là nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, khối u được phát hiện tình cờ khi siêu âm tuyến giáp hoặc khám sức khỏe định kỳ.

Làm gì để giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp?

- Bổ sung đủ i-ốt trong chế độ ăn: I-ốt là nguyên tố quan trọng giúp tuyến giáp hoạt động bình thường. Có thể bổ sung qua muối i-ốt, hải sản, rong biển, cá biển.

- Hạn chế tiếp xúc bức xạ không cần thiết: Các xét nghiệm hình ảnh như CT scan vùng đầu cổ chỉ nên thực hiện khi thật sự cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.

- Theo dõi sức khỏe tuyến giáp định kỳ: Những người có yếu tố nguy cơ nên siêu âm tuyến giáp định kỳ để phát hiện sớm các nốt bất thường.

- Duy trì lối sống lành mạnh: Ăn nhiều rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, ngủ đủ và duy trì cân nặng hợp lý giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn.

Theo các chuyên gia, ung thư tuyến giáp nếu phát hiện sớm có tiên lượng rất tốt, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể trên 90%. Vì vậy, việc chú ý những thay đổi nhỏ ở vùng cổ và kiểm tra sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm bệnh.