Chủ quan với viêm họng, nữ sinh nguy kịch vì siêu vi khuẩn tấn công tim và não

Gia đình em Đ.T.N (16 tuổi, Sơn La) không ngờ rằng những cơn ho nhẹ và sốt cao của con gái lại mở đầu cho cuộc chiến giành sự sống đầy cam go. Ban đầu, N xuất hiện các đợt sốt cao tới 40°C kèm rét run nhiều lần trong ngày. Em được đưa tới bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm họng cấp, điều trị kháng sinh trong 5 ngày.

Tuy nhiên, sau điều trị, tình trạng không cải thiện. N vẫn sốt cao liên tục, cơ thể mệt mỏi, li bì, tri giác giảm. Trên da xuất hiện các nốt ban rải rác, chủ yếu ở đầu chi. Nhận thấy diễn biến bất thường, gia đình đã chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nữ sinh may mắn qua cơn nguy kịch.

Theo ThS. bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), khi nhập viện, bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân rõ rệt: sốt cao liên tục 39–40°C, mạch nhanh 130 lần/phút và huyết áp tụt còn 95/50 mmHg.

Đáng chú ý, trên lòng bàn tay và bàn chân bệnh nhân xuất hiện các nốt Janeway – những tổn thương xuất huyết không đau, dấu hiệu gợi ý điển hình của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Kết quả cấy máu sau đó xác định bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA), một loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thông thường.

Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy vi khuẩn đã gây tổn thương đa cơ quan. Khi thăm khám tim, bác sĩ phát hiện tiếng thổi tâm thu 3/6 tại mỏm tim. Siêu âm tim cho thấy xuất hiện các mảnh sùi trên van hai lá kèm tình trạng hở van nặng với hai dòng hở lệch tâm kích thước 4 mm và 5 mm.

Không dừng lại ở tim, vi khuẩn còn gây biến chứng ở nhiều cơ quan khác. Bệnh nhân bị viêm phổi do tụ cầu và tổn thương não. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ cho thấy nhiều ổ nhồi máu não rải rác ở hai bán cầu, kèm xuất huyết tiểu não khiến bệnh nhân mất thăng bằng và liệt tay phải với sức cơ chỉ còn 3/5.

Từ các kết quả thăm khám và xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng MRSA, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ và viêm phổi. Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử hở van hai lá được phát hiện từ tháng 6/2025, đây có thể là yếu tố thuận lợi khiến vi khuẩn tấn công vào tim.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn khẩn với nhiều chuyên gia trong bệnh viện và nhanh chóng thiết lập phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu cho vi khuẩn MRSA.

Sau ba ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chỉ số viêm CRP giảm mạnh từ hơn 200 mg/L xuống còn 10 mg/L. Bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo, có thể đi lại bình thường, tình trạng liệt tay phải hồi phục và chức năng tiểu não cải thiện.

Kết quả siêu âm tim kiểm tra cho thấy kích thước khối sùi trên van tim đã giảm đáng kể. Hình ảnh cộng hưởng từ não mới nhất cũng không còn ghi nhận các tổn thương trước đó.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, điểm đặc biệt của ca bệnh là bệnh nhân không có mụn nhọt hay tổn thương da – con đường xâm nhập thường gặp của tụ cầu vàng. Nhiều khả năng vi khuẩn đã xâm nhập qua các tổn thương rất nhỏ ở niêm mạc miệng và họng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện sốt cao kéo dài nhiều ngày và không đáp ứng với điều trị thông thường. Những dấu hiệu nhỏ như các nốt xuất huyết ở lòng bàn tay, bàn chân, yếu tay chân hay mất thăng bằng có thể là cảnh báo nhiễm khuẩn nặng đã lan tới tim hoặc não.

Việc thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra tim mạch bằng nghe tim và siêu âm tim, có thể giúp phát hiện sớm các bệnh lý van tim hoặc viêm nội tâm mạc. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị kịp thời và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.