Những người tuyệt đối không nên uống nước xạ đen

4 nhóm người không nên uống nước xạ đen

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, xạ đen là dược liệu vị đắng chát, tính hàn, thường được dùng trong các bài thuốc giúp thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại thảo dược này.

Một số trường hợp nếu uống xạ đen có thể gặp tác dụng phụ hoặc làm tình trạng sức khỏe nặng hơn.

Nhóm đầu tiên là phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi. Đây là những người có cơ địa nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi hoạt chất trong dược liệu nên không được khuyến khích sử dụng.

Người bị huyết áp thấp cũng cần thận trọng. Xạ đen có khả năng hỗ trợ hạ huyết áp, vì vậy nếu dùng có thể gây hoa mắt, chóng mặt hoặc tụt huyết áp . Trường hợp vẫn muốn uống, có thể thêm vài lát gừng mỏng để giảm bớt tính hàn của dược liệu.

Những người bị suy thận hoặc chức năng thận kém cũng không nên dùng xạ đen. Khi uống, cơ thể phải lọc thêm các hoạt chất từ dược liệu, có thể khiến thận phải làm việc nhiều hơn và làm tình trạng suy giảm chức năng thận nặng thêm.

Ngoài ra, người vừa uống rượu bia cũng được khuyến cáo không nên uống nước xạ đen ngay sau đó để tránh gây ảnh hưởng đến gan và quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Xạ đen được nhiều người dùng để thanh nhiệt, hỗ trợ phòng bệnh. (Ảnh minh hoạ)

Tác dụng của xạ đen đối với sức khỏe

Xạ đen còn được nhiều người gọi là “cây ung thư” vì trong thành phần hóa học của cây chứa nhiều hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường.

Các nghiên cứu cho thấy xạ đen chứa nhiều hợp chất polyphenol như axit lithospermic, axit rosmarinic, rutin; cùng với sesquiterpene, triterpene, flavonoid, quinone và một số axit amin. Những hoạt chất này tạo nên các tác dụng sinh học đáng chú ý.

Trong đó, nhóm polyphenol và flavonoid được cho là có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào khối u, hỗ trợ ngăn chặn quá trình hình thành và lan rộng của tế bào bất thường.

Các hợp chất chống oxy hóa trong xạ đen cũng giúp trung hòa gốc tự do, góp phần giảm tổn thương tế bào và làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, một số thành phần trong cây còn có tác dụng kháng khuẩn, hỗ trợ cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn.

Theo quan niệm Đông y, xạ đen có vị đắng chát, tính hàn, thường được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, giúp thanh nhiệt, giải độc, giảm mụn nhọt, ổn định huyết áp, an thần và hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Lưu ý khi sử dụng xạ đen

Liều lượng xạ đen sử dụng trong các bài thuốc có thể khác nhau tùy mục đích điều trị và thể trạng người bệnh. Tuy nhiên, lượng dùng tối đa thường không quá khoảng 70 g mỗi ngày.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tham khảo ý kiến thầy thuốc hoặc người có chuyên môn trước khi sử dụng xạ đen, đặc biệt với những người đang mắc bệnh hoặc dùng thuốc điều trị. Điều này giúp tránh tác dụng không mong muốn và đảm bảo hiệu quả khi sử dụng dược liệu.