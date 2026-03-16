Giữa nhịp sống bận rộn, việc tiết kiệm thời gian và tối đa là nguyên tắc sống của nhiều gia đình. Vì vậy, hâm nóng thực phẩm cũng là thói quen phổ biến, được cho là tốt vì vừa ngon vừa tiết kiệm, đảm bảo dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể hâm nóng hoặc khi hâm nóng nhiều lần có thể sinh ra chất độc.

Với 4 thực phẩm quen thuộc dưới đây, tốt nhất bạn chỉ nên nấu đủ ăn, không để thừa. Bởi vì nếu hâm nóng lại, nhất là hâm nóng nhiều lần, ngay cả khi đã bảo quản đúng cách trong tủ lạnh cũng có thể hại gan, phá hủy thận, hủy hoại dạ dày:

1. Trứng

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), lòng đỏ trứng dù có nhiều chất dinh dưỡng nhưng khi liên tục bị tác động bởi nhiệt độ cao, nó sẽ biến thành các chất gây hại cho cơ thể. Lưu ý, trứng lòng đào nếu để lâu lại càng nên bỏ đi chứ không nên tiếc.

Ảnh minh họa

Các loại vi khuẩn như Salmonella có thể sinh sôi cực nhanh, dẫn đến ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Chưa kể trong trứng còn có thể có một số chủng vi khuẩn phát triển mạnh khi tiếp xúc với nhiệt độ từ 45 ĐẾN 65 độ C. Nếu chúng tồn tại trong trứng mà hâm lại nhiều lần sẽ làm gia tăng lượng vi khuẩn.

Ngoài nhiễm khuẩn thì chất béo và chất đạm có trong trứng sẽ rất dễ bị biến tính. Khi hâm nóng lại ở nhiệt độ cao lại tiếp tục làm protein phân hủy sinh ra chất độc cho dạ dày, hệ tiêu hóa. Thậm chí gây nôn mửa, ngộ độc cấp tính trong trường hợp nặng.

2. Nấm

Nấm được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng nếu nấu chín rồi để qua đêm thì sẽ trở thành “thuốc độc”. Đặc biệt là nếu đem đun đi đun lại nhiều lần thì chất dinh dưỡng sẽ biến mất và bị biến chất thành chất độc hại.

Cụ thể, nấm nấu chín lần đầu chứa nitrat tốt cho các tế bào máu đỏ, nhưng sau một đêm, nitrat sẽ chuyển đổi thành nitrit không tốt cho cơ thể. Ăn lượng lớn trong 1 lần có thể gây ra rối loạn tiêu hóa, ngộ độc cấp tính. Còn nếu ăn lâu ngày dù lượng nhỏ cũng làm tổn thương dạ dày, mạch máu, dễ dẫn tới ung thư. Nên tốt nhất là chỉ mua vừa đủ để luôn tươi ngon, nấu và ăn 1 lần duy nhất, không để thừa.

3. Sữa

Sữa là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, sữa chứa một lượng lớn protein, canxi, vitamin và các chất dinh dưỡng khác, có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, câu hỏi sữa có hâm nóng được hay không thực ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ảnh minh họa

Sữa rất giàu chất dinh dưỡng nhưng cũng chứa một lượng nước và protein nhất định. Những thành phần này sau khi đun nóng sẽ thay đổi, có thể ảnh hưởng đến mùi vị và chất dinh dưỡng của sữa. Khi sữa ở 60 - 62 độ C bắt đầu có hiện tượng mất nước. Khi nhiệt độ sôi đạt đến 100 độ C, lactose có trong sữa có thể bị đốt cháy và rất dễ gây ra ung thư. Lượng canxi có trong sữa khi gặp nhiệt độ cao có thể bị kết tủa làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Bạn có thể lưu ý phương pháp bảo quản và thời gian bảo quản sữa. Nếu sữa đã mở nắp và để lâu ngày có thể bị nhiễm vi khuẩn. Nếu đun lại sẽ không tiêu diệt hết vi khuẩn mà có thể khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn, dẫn đến hư hỏng thực phẩm gây ngộ độc.

4. Nước đã đun sôi

Thói quen uống nước đun sôi là tốt nhưng nếu bạn đun nóng lại nó nhiều lần thì lại thành tự rước độc vào thân. Tốt nhất là chỉ nên đun sôi nước đến 100 độ C, uống ở nhiệt độ phù hợp, nếu để nguội thì không nên hâm nóng lại hoặc chỉ hâm nóng duy nhất 1 lần.

Vi khuẩn có thể phát triển trong nước nếu nước không được bảo quản đúng cách sau khi đun nóng lần đầu hoặc nếu để lâu trước khi đun nóng lần thứ hai. Uống nước như vậy có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như tiêu chảy, hại dạ dày.

Ảnh minh họa

Sau khi nước được đun nóng nhiều lần, tính chất hóa học của nó có thể thay đổi, ví dụ, một số khoáng chất có thể kết tủa, làm cho nước ít dinh dưỡng hơn trước và gây hại cho gan, thận. Đồng thời lại làm tăng nồng độ nitrit. Đây là một chất có khả năng gây hại và nếu hấp thụ quá mức có thể gây hại cho sức khỏe con người, phổ biến như gây ngộ độc và ung thư.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Family Doctor, MSN