Collagen không chỉ là "bộ khung" chống đỡ cho làn da, collagen còn hiện diện khắp nơi như trong xương, sụn, gân, dây chằng và thậm chí là mạch máu. Vì vậy, sự thiếu hụt collagen do lối sống và tuổi tác là một trong những "thủ phạm" bào mòn nhan sắc cũng như sức khoẻ phụ nữ. Khi cơ thể thiếu hụt collagen, làn da sẽ nhanh chóng kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và xương khớp trở nên yếu đi rõ rệt.

Chuyên gia dinh dưỡng Trương Nghệ Mưu (Trung Quốc) cho biết, việc bổ sung collagen từ thực phẩm là cách an toàn và bền vững nhất. Dưới đây là 4 thực phẩm màu trắng được ví như nguồn "collagen tự nhiên" giúp phái đẹp dưỡng da, chống lão hóa và củng cố hệ xương khớp chắc khỏe.

1. Nấm trắng

Nấm trắng được xem là "siêu thực phẩm" trong việc dưỡng nhan nhờ hàm lượng mucopolysaccharide dồi dào. Hợp chất này có khả năng giữ nước cực tốt, tạo môi trường ẩm mượt để các sợi collagen duy trì độ đàn hồi, giúp bề mặt da căng mọng và làm mờ các vết chân chim.

Theo bác sĩ Trương, thực phẩm màu trắng giúp bổ phổi, mà da là phần mở rộng của phổi, nên nấm trắng giúp cải thiện độ sáng mịn từ sâu bên trong. Đối với xương khớp, chất nhầy tự nhiên trong nấm trắng đóng vai trò là chất bôi trơn sụn, giảm ma sát khi vận động, từ đó ngăn ngừa tình trạng khô khớp và tăng cường sự dẻo dai.

2. Nước hầm xương

Có thể nói, nước hầm xương là nguồn cung cấp collagen trực tiếp và dồi dào nhất từ tự nhiên. Quá trình ninh xương giúp giải phóng các axit amin quan trọng như glycine và proline, những thành phần cấu tạo nên mô liên kết. Khi đi vào cơ thể, các dưỡng chất này hoạt động như một chất "bơm" collagen, giúp phục hồi độ săn chắc cho làn da đang bị chảy xệ.

Đặc biệt, nước hầm xương chứa nhiều canxi và magie, hỗ trợ tái tạo mật độ xương, giúp giảm đau nhức khớp và ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Đây là món ăn giúp củng cố hệ khung xương chắc khỏe đồng thời nuôi dưỡng làn da mịn màng. Nhưng đừng quá lạm dụng để bảo vệ sức khoẻ nhé!

3. Thịt hàu

Hàu không chỉ là loại hải sản quý giá mà còn là tác nhân thúc đẩy sản sinh collagen nhờ hàm lượng kẽm và đồng rất cao. Bác sĩ Trương giải thích rằng đồng giúp kích hoạt enzyme lysyl oxidase, thành phần bắt buộc để hình thành các liên kết chéo bền vững giữa các sợi collagen và elastin.

Việc ăn hàu giúp làn da có cấu trúc ổn định, chống lại các dấu hiệu lão hóa và tình trạng da chùng nhão. Đối với hệ vận động, các khoáng chất trong hàu hỗ trợ duy trì độ bền của các mô liên kết ở khớp và dây chằng, giúp cơ thể luôn linh hoạt và tràn đầy sinh lực.

4. Lòng trắng trứng.

Lòng trắng trứng là nguồn protein chất lượng cao chứa nhiều proline, loại axit amin thiết yếu để cơ thể tự tổng hợp collagen. Quá trình này không chỉ giúp làm đầy các nếp nhăn, tăng cường độ ẩm cho da mà còn hỗ trợ phục hồi các sợi protein bị đứt gãy do tác động của ánh nắng và môi trường.

Đối với xương khớp, các axit amin từ lòng trắng trứng giúp xây dựng khối cơ và củng cố các mô sụn bị tổn thương, ngăn ngừa các cơn đau khớp. Đây là lựa chọn tối ưu để duy trì vẻ ngoài trẻ trung và bảo vệ hệ vận động dẻo dai mỗi ngày.

Lưu ý để tăng hấp thụ collagen từ thực phẩm

Để collagen được tổng hợp hiệu quả, cơ thể còn cần vitamin C, kẽm và đồng. Vì vậy, việc kết hợp các nguồn collagen trắng cùng trái cây và rau củ giàu vitamin C như ớt chuông, kiwi, cam sẽ giúp khuếch đại tác dụng dưỡng da và bảo vệ xương khớp.

Đồng thời, bạn nên tránh hút thuốc và ngủ thiếu giấc vì những yếu tố này làm hủy hoại các sợi collagen nhanh hơn. Việc duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng, uống đủ nước và hạn chế đường tinh luyện là vô cùng quan trọng để bảo vệ các sợi collagen không bị đứt gãy. Kết hợp cùng việc ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp collagen được giữ vững, từ đó giảm nếp nhăn và bảo vệ da, xương khớp luôn trong trạng thái tốt nhất.

Nguồn và ảnh: Health LTN, Sohu, Top Beauty