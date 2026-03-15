Loại rau được người Nhật coi như "nhân sâm châu Á": Mọc đầy ở Việt Nam nhưng chưa phổ biến

Trong tự nhiên, không ít loài thực vật mọc hoang ven đường hay trên các sườn núi thường bị bỏ qua vì ít ai biết đến giá trị của chúng. Tuy nhiên, khi công dụng đối với sức khỏe dần được khám phá, nhiều loại cây tưởng chừng bình thường lại trở thành thực phẩm được săn tìm. Chồi gừng Myoga - còn gọi là gừng Nhật Bản - là một ví dụ như vậy.

Loại cây này vốn mọc tự nhiên ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhờ hương vị đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng đáng chú ý, Myoga ngày càng được nhiều người quan tâm và thậm chí được ví như một dạng “nhân sâm châu Á”.

Chồi gừng Myoga (Zingiber mioga) là một loài thực vật lâu năm thuộc họ gừng. Phần được sử dụng làm thực phẩm là các chồi non hình thành ở đầu cuống hoa, thường mọc sát hoặc dưới mặt đất.

Trong dân gian, loại cây này còn được gọi bằng nhiều cái tên như gừng hoang dã, gừng đồng hay gừng núi. Myoga phân bố ở nhiều quốc gia Đông Bắc Á và Đông Nam Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam.

Tại Trung Quốc, cây thường mọc nhiều ở các vùng nông thôn hoặc khu vực đồi núi có khí hậu ẩm mát và lượng mưa dồi dào, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Trong khi đó, ở Việt Nam, loại rau rừng này xuất hiện nhiều tại khu vực Tây Bắc Việt Nam. Người Mông ở đây gọi Myoga bằng cái tên “Chí Cống”.

Một trong những điểm khiến Myoga gây chú ý là mùi vị khá đặc biệt. Nhiều người ví hương vị của nó giống với các thực phẩm gây tranh cãi như sầu riêng hoặc đậu hũ thối - tức là người thích thì rất mê, nhưng người không quen có thể cảm thấy khó ăn.

Tại Nhật Bản, Myoga được sử dụng khá phổ biến trong ẩm thực. Chồi gừng thường được thái lát mỏng để ăn sống, muối chua, trộn salad hoặc làm gia vị cho các món ăn. Nhờ hương thơm đặc trưng, loại rau này giúp tăng hương vị và kích thích vị giác.

Tác dụng làm đẹp

Một trong những lý do khiến Myoga được nhiều người, đặc biệt là phụ nữ Nhật Bản yêu thích là hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Chồi gừng chứa nhiều axit amin, protein và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra, Myoga còn khá giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa. Những hợp chất này giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen trong cơ thể, từ đó cải thiện độ đàn hồi của da, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và các đốm sạm. Nhờ vậy, làn da có thể duy trì độ ẩm và trông tươi sáng hơn.

Chính vì giá trị dinh dưỡng cao và những lợi ích đối với sức khỏe cũng như làn da, Myoga đôi khi được ví như một dạng “nhân sâm châu Á”.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Không chỉ có lợi cho làn da, Myoga còn được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh. Nhờ chứa lượng chất xơ đáng kể, loại rau này có thể giúp điều hòa nhu động ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Một hợp chất có trong Myoga là alpha-pinene – thành phần tạo nên mùi thơm đặc trưng của loại cây này. Hợp chất này được cho là có khả năng kích thích tiết mồ hôi và hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Ngoài ra, các flavonoid có trong chồi gừng cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ giảm cholesterol và lượng chất béo trong máu. Nhờ đó, Myoga có thể góp phần hạn chế tích tụ mỡ và hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý.

Nhiều lợi ích khác cho sức khỏe

Không chỉ được dùng như một loại rau trong bữa ăn, Myoga còn được đánh giá là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng khá cao. Chồi gừng chứa nhiều vitamin, nguyên tố vi lượng, chất xơ cùng các axit amin cần thiết cho cơ thể.

Việc bổ sung loại rau này trong khẩu phần ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng dạ dày và góp phần giảm tình trạng táo bón. Ngoài ra, nhờ hàm lượng dưỡng chất đa dạng, Myoga còn giúp bồi bổ cơ thể.

Chồi gừng Myoga cũng chứa lượng kali khá dồi dào. Khoáng chất này có vai trò thúc đẩy quá trình đào thải natri ra khỏi cơ thể, từ đó hỗ trợ điều hòa huyết áp. Kali đồng thời giúp cải thiện lưu thông máu và có thể góp phần giảm tình trạng sưng phù do tích nước.

Với những lợi ích về dinh dưỡng và sức khỏe, chồi gừng Myoga hiện được nhiều người cân nhắc đưa vào thực đơn hằng ngày như một loại rau rừng độc đáo từ thiên nhiên.

(Tổng hợp)