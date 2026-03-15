Hy hữu bé trai chào đời nặng gần 6 kg

Ngày 14/3, các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đón chào một em bé trai đặc biệt với cân nặng lên tới 5.860 gram, vượt xa mức cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh đủ tháng (khoảng 2.800–3.500 gram). Đây được xem là một trong những trường hợp thai to hiếm gặp tại bệnh viện.



Được biết, sản phụ N.T.M.H. (29 tuổi, Hà Nội) nhập viện khi thai được 38 tuần tuổi. Đây là lần sinh thứ hai của sản phụ và trước đó chị đã từng phẫu thuật lấy thai. Trong quá trình mang thai, các bác sĩ phát hiện sản phụ mắc tiểu đường thai kỳ, tuy nhiên việc kiểm soát đường huyết chưa thật sự ổn định, khiến thai nhi phát triển vượt mức bình thường.

Bé trai chào đời nặng 5.86 kg tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Khi nhập viện, qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ nhận thấy thai nhi có kích thước rất lớn, đồng thời sản phụ xuất hiện đau vùng sẹo mổ cũ, tiềm ẩn nguy cơ giãn sẹo và các biến chứng nguy hiểm. Trước tình huống này, ê-kíp y bác sĩ đã quyết định chỉ định phẫu thuật lấy thai chủ động nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ThS.BSCKII Nguyễn Biên Thuỳ – Trưởng khoa Khám Phụ tự nguyện, cùng ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau khi chào đời, em bé khóc to, hồng hào, cân nặng 5.860 gram, khiến cả ê-kíp không khỏi bất ngờ.

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định, em bé được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

Theo bác sĩ, thai nhi trên 4 kg được xếp vào nhóm thai to, còn từ 5 kg trở lên là rất hiếm gặp. Những trường hợp này cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ, đặc biệt ở sản phụ tiểu đường thai kỳ hoặc sẹo mổ cũ, nhằm có kế hoạch sinh phù hợp và tránh các biến chứng nguy hiểm.

Đây không phải trường hợp đầu tiên em bé chào đời có cân nặng lớn, trước đó kỷ lục trẻ chào đời nặng cân nhất tại Việt Nam thuộc về em bé 7,1 kg ở Vĩnh Phúc, năm 2017. Một bé gái ở Gia Lai chào đời vào năm 2008 cân nặng gần 7 kg. Năm 2014, một bà mẹ ở Quảng Nam nặng 102 kg sinh con 6,5 kg.

Bác sĩ khuyên phụ nữ mang thai nên chủ động khám thai định kỳ. Đối với trẻ sơ sinh có cân nặng lớn, cha mẹ cần theo dõi thường xuyên, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường cần cho bé đến các cơ sở y tế để thăm khám. Nếu thai vượt quá trọng lượng 3,5 kg, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người mẹ. Việc theo dõi trọng lượng và khám đánh giá khung chậu người mẹ khi thai trên 37 tuần là rất cần thiết để hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sinh nở.