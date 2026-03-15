48 tuổi tôi mới biết 3 thói quen gây hại cho tuyến tiền liệt của nam giới: Nhiều người giống tôi - vẫn làm hàng ngày, hãy thay đổi ngay!

Tôi năm nay 48 tuổi, là một "cây đa cây đề" trong văn phòng. Bình thường tôi hay thức khuya làm thêm nên mỗi ngày thường có thói quen uống vài cốc trà đặc để tỉnh táo.

Gần đây, tôi hay cảm thấy đau âm ỉ vùng bụng dưới, ban đêm phải dậy đi tiểu nhiều lần, thỉnh thoảng còn thấy tiểu khó, dòng tiểu không thông suốt. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng đau âm ỉ vùng bụng dưới. Tôi nghĩ chắc do ngồi nhiều nên mỏi lưng, cũng không để ý. Sau đó, ban đêm bắt đầu phải dậy đi tiểu nhiều hơn, có hôm 2-3 lần. Có lúc đứng rất lâu mà dòng tiểu vẫn yếu, cảm giác tiểu không hết.

Lúc đó tôi mới quyết định đi khám. Kết quả khiến tôi khá bất ngờ: tuyến tiền liệt có dấu hiệu tăng sinh nhẹ.

Bác sĩ hỏi tôi về thói quen sinh hoạt hằng ngày. Khi nghe tôi kể xong, ông chỉ cười và nói: Những thói quen này rất nhiều nam giới trung niên đều mắc phải. Nếu không thay đổi sớm, vài năm nữa có thể ảnh hưởng rõ rệt đến tuyến tiền liệt và hệ tiết niệu.

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra không phải cứ đàn ông là "mình đồng da sắt", hóa ra chúng ta cũng có những "vùng rất kín" dễ bị tổn thương như thế.

Rất nhiều nam giới, trong đó có tôi đã từng cho rằng các vấn đề về tuyến tiền liệt "vẫn còn xa với mình", hoặc chỉ là những rắc rối nhỏ thỉnh thoảng xảy ra nên không cần quá chú ý. Nhưng trên thực tế, những thói quen sinh hoạt không lành mạnh kéo dài, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi thất thường thường âm thầm gây tổn hại cho tuyến tiền liệt.

Hôm nay, dựa trên các nghiên cứu từ Bệnh viện Hiệp Hòa cùng nhiều tài liệu khoa học uy tín, tôi đã tìm hiểu được 3 thói quen phổ biến có thể ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt của nam giới. Tôi nghĩ, đàn ông chúng ta cũng cần chủ động bảo vệ sức khỏe của mình trong cuộc sống hằng ngày.

Thức khuya, ngồi lâu, ăn uống nhiều gia vị: Có thật sự vô hại?

Tuyến tiền liệt là một bộ phận quan trọng trong hệ sinh sản nam giới, tình trạng sức khỏe của nó ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tiết niệu và chức năng sinh lý.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy 3 nhóm thói quen sinh hoạt sau đây có thể làm tăng gánh nặng cho tuyến tiền liệt:

1. Thức khuya kéo dài

Thức khuya có thể làm rối loạn hệ nội tiết và nồng độ hormone trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến tuần hoàn máu của tuyến tiền liệt.

Nghiên cứu của khoa tiết niệu Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy, nam giới thức khuya liên tục trên 3 năm có nguy cơ bị tăng sinh hoặc viêm tuyến tiền liệt cao hơn 25% so với người có giờ giấc sinh hoạt điều độ.

2. Ngồi lâu, ít vận động

Việc ngồi lâu trong thời gian dài có thể gây chèn ép các mạch máu vùng sàn chậu, làm lưu thông máu đến tuyến tiền liệt chậm lại. Tình trạng ứ máu dễ dẫn đến viêm tuyến tiền liệt hoặc phì đại tuyến tiền liệt.

Dữ liệu từ Tạp chí Nam khoa Trung Hoa cho thấy: Nam giới ngồi trên 6 giờ mỗi ngày có tỷ lệ gặp các triệu chứng khó chịu ở tuyến tiền liệt hoặc rối loạn tiểu tiện cao hơn 30% so với những người có mức vận động bình thường.

3. Chế độ ăn nhiều muối và gia vị cay

Các thực phẩm quá mặn hoặc quá cay có thể kích thích mô tuyến tiền liệt, làm tăng phản ứng viêm.

Nghiên cứu của Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh chỉ ra rằng: Nam giới có chế độ ăn nhiều muối hoặc thường xuyên ăn cay có tỷ lệ tái phát viêm tuyến tiền liệt cao hơn 20–25% so với người ăn uống bình thường.

Ngoài ba yếu tố trên, thói quen nhịn tiểu, lịch sinh hoạt thất thường và căng thẳng kéo dài cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe tuyến tiền liệt. Vì vậy, việc quản lý lối sống hằng ngày là đặc biệt quan trọng.

Nếu duy trì thói quen xấu, sau 3-5 năm tuyến tiền liệt có thể xuất hiện 5 thay đổi

Khi các thói quen không lành mạnh kéo dài, tuyến tiền liệt và hệ tiết niệu có thể xuất hiện những biến đổi rõ rệt:

1. Đi tiểu đêm nhiều lần

Tăng sinh hoặc viêm tuyến tiền liệt có thể làm giảm dung tích bàng quang và gây chèn ép niệu đạo, khiến số lần đi tiểu ban đêm tăng lên.

Thống kê cho thấy trong số nam giới bị tăng sinh tuyến tiền liệt: Khoảng 65% phải dậy tiểu ít nhất 1 lần mỗi đêm, trường hợp nặng có thể trên 3 lần mỗi đêm.

2. Tiểu khó hoặc dòng tiểu yếu

Khi tuyến tiền liệt phì đại hoặc viêm, niệu đạo có thể bị chèn ép khiến khởi đầu tiểu khó, dòng tiểu yếu hoặc nhỏ.

Quan sát lâm sàng cho thấy khoảng 50% nam giới bị tăng sinh tuyến tiền liệt có biểu hiện tiểu khó hoặc tiểu nhỏ giọt.

3. Đau âm ỉ vùng bụng dưới hoặc thắt lưng

Tuần hoàn máu kém hoặc tình trạng viêm có thể gây đau tức vùng bụng dưới hoặc vùng thắt lưng - xương cùng.

Nghiên cứu từ Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh cho thấy khoảng 40% nam giới thường xuyên thức khuya hoặc ngồi lâu xuất hiện các mức độ khó chịu khác nhau ở vùng bụng dưới.

4. Suy giảm chức năng sinh lý

Rối loạn chức năng tuyến tiền liệt có thể đi kèm với giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương hoặc bất thường khi xuất tinh.

Các nghiên cứu cho thấy trong nhóm bệnh nhân viêm tuyến tiền liệt mạn tính, khoảng 30% gặp ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

5. Tăng nguy cơ tái phát viêm tuyến tiền liệt

Các kích thích kéo dài và thói quen sinh hoạt không tốt dễ khiến viêm tuyến tiền liệt mạn tính tái phát nhiều lần, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Dữ liệu lâm sàng cho thấy nếu không thay đổi lối sống, tỷ lệ tái phát có thể lên tới 35-40%.

Những thay đổi này thường diễn ra từ từ và âm thầm, nhiều nam giới chỉ nhận ra khi triệu chứng đã trở nên rõ rệt. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ tiết niệu và sức khỏe tổng thể.

3 cách giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt

Để bảo vệ tuyến tiền liệt, nam giới có thể áp dụng ba biện pháp đơn giản sau trong cuộc sống hằng ngày:

1. Điều chỉnh thời gian sinh hoạt, ngủ đủ giấc

Hạn chế thức khuya

Ngủ 7-8 giờ mỗi đêm

Giấc ngủ điều độ giúp cân bằng nội tiết và cải thiện tuần hoàn máu đến tuyến tiền liệt.

2. Tăng vận động, giảm thời gian ngồi lâu

Mỗi giờ nên đứng dậy vận động 5-10 phút

Có thể đi bộ hoặc tập luyện nhẹ

Điều này giúp tăng lưu thông máu vùng sàn chậu và giảm nguy cơ ứ máu ở tuyến tiền liệt.

3. Ăn uống hợp lý, giảm muối và đồ cay

Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein chất lượng cao

Hạn chế muối, thực phẩm cay và đồ nhiều chất béo

Chế độ ăn hợp lý giúp giảm kích thích viêm và bảo vệ tuyến tiền liệt.

Khi hình thành được lối sống lành mạnh, nguy cơ mắc các bệnh về tuyến tiền liệt có thể giảm đáng kể. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời luôn an toàn và hiệu quả hơn so với điều trị khi bệnh đã tiến triển.

Sức khỏe của nam giới thực ra nằm trong những thói quen nhỏ mỗi ngày. Bắt đầu từ hôm nay, hãy điều chỉnh giấc ngủ, vận động và chế độ ăn uống để giúp tuyến tiền liệt khỏe mạnh hơn.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe cụ thể vẫn cần được khám trực tiếp tại các cơ sở y tế chính quy, nơi bác sĩ sẽ dựa trên kết quả kiểm tra để đưa ra phương án điều trị khoa học nhất.