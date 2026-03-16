Bị hành vi vô trách nhiệm của bạn trai làm tổn thương tử cung, cô gái 29 tuổi nghe được bác sĩ nói rằng "rất khó làm mẹ"

Cách đây không lâu, một cô gái 29 tuổi đã bật khóc ngay tại bệnh viện sau khi nhận kết quả khám. Bác sĩ nói rằng niêm mạc tử cung của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng mang thai tự nhiên trong tương lai đã giảm đi rất nhiều.

Điều khiến người ta xót xa là nguyên nhân của tất cả những điều này không phải do bệnh bẩm sinh, mà bắt nguồn từ một mối quan hệ tình cảm mà cô từng tin tưởng hết lòng.

Là một người mẹ của hai đứa trẻ, mỗi khi đọc những câu chuyện như vậy, tôi luôn có cảm xúc rất phức tạp. Một mặt cảm thấy thương những cô gái gặp phải hoàn cảnh như vậy, mặt khác cũng nghĩ rằng: Nếu họ sớm biết thêm một chút kiến thức về sức khỏe, hoặc hiểu cách tự bảo vệ mình trong mối quan hệ, thì rất nhiều tổn thương có lẽ đã có thể tránh được.

Vì vậy, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người một vấn đề: Những hành vi nào có thể âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ? Và phụ nữ chúng ta nên biết tự bảo vệ mình trong các mối quan hệ thân mật.

Một mối tình tưởng như ngọt ngào, cuối cùng lại để lại tổn thương cho cơ thể

Tiểu Vũ (tên đã thay đổi) là một nhà thiết kế tại một công ty quảng cáo, năm nay 29 tuổi. Công việc ổn định, tính cách cởi mở, bạn bè đều nghĩ rằng tương lai của cô chắc chắn sẽ rất tốt.

Ba năm trước, cô quen bạn trai tên A Triết. Hai người nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

"Lúc đó tôi thật sự nghĩ mình rất may mắn", Tiểu Vũ sau này nhớ lại. "Anh ấy rất biết quan tâm, lại rất giỏi làm tôi vui", cô nói tiếp.

Thời gian đầu mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng dần dần vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Điều đầu tiên là vấn đề tránh thai.

A Triết luôn không muốn sử dụng biện pháp tránh thai. Anh ta thường nói: "Không sao đâu, anh sẽ chú ý".

Ban đầu Tiểu Vũ có chút lo lắng, nhưng sau nhiều lần được trấn an, cô cũng dần buông lỏng cảnh giác.

Hai năm mang thai ngoài ý muốn 3 lần

Trong vòng hai năm, Tiểu Vũ mang thai ngoài ý muốn tới ba lần.

Mỗi lần như vậy, thái độ của bạn trai đều giống nhau - yêu cầu cô đi phá thai. Anh ta nói: "Bây giờ sự nghiệp còn chưa ổn định, sau này kết hôn rồi hãy sinh con". Dù trong lòng rất không nỡ, nhưng mỗi lần Tiểu Vũ đều nhượng bộ sau những lời thuyết phục, thậm chí là tranh cãi.

Điều cô không ngờ tới là sau đó mới phát hiện ra: Khi làm việc ở nơi khác, bạn trai còn qua lại với người phụ nữ khác. Mối quan hệ của họ cuối cùng hoàn toàn tan vỡ.

Cú sốc lớn nhất đến sau lần phá thai thứ ba

Tiểu Vũ bắt đầu xuất hiện đau âm ỉ vùng bụng, rối loạn kinh nguyệt. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với cô: Niêm mạc tử cung đã mỏng rõ rệt, đồng thời còn có viêm và dính ống dẫn trứng.

Bác sĩ thẳng thắn nói: "Sau này nếu muốn mang thai tự nhiên, sẽ rất khó".

Khoảnh khắc đó, Tiểu Vũ chết lặng. Cô mới 29 tuổi, vốn dự định khoảng 30 tuổi sẽ kết hôn và sinh con, nhưng giờ đây lại được thông báo rằng việc làm mẹ có thể trở nên rất khó khăn.

Điều khiến người ta lạnh lòng hơn nữa là khi cô nói kết quả khám cho bạn trai cũ biết, anh ta chỉ trả lời một câu: "Chuyện này đâu phải lỗi của anh".

Không lâu sau đó, hai người chính thức chia tay.

Cảnh báo: Những hành vi này thực sự có thể gây hại cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ

Các bác sĩ phụ khoa cho biết, trường hợp như của Tiểu Vũ không hề hiếm gặp trong lâm sàng. Nhiều tổn thương ở hệ sinh sản nữ không phải do một sự kiện duy nhất gây ra, mà thường là kết quả tích lũy của nhiều hành vi không lành mạnh trong thời gian dài.

Trong đó, một số nguy cơ phổ biến gồm:

1. Thái độ tránh thai thiếu trách nhiệm

Trong nhiều mối quan hệ, trách nhiệm tránh thai thường mặc nhiên được đặt lên vai phụ nữ. Nhưng trên thực tế, nếu cả hai đều thiếu ý thức về sức khỏe, mang thai ngoài ý muốn rất dễ xảy ra.

Một số nam giới vì muốn theo đuổi cảm giác nhất thời nên từ chối sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng lại để phụ nữ gánh toàn bộ hậu quả. Đây không chỉ là vấn đề sức khỏe, mà còn là vấn đề trách nhiệm trong mối quan hệ.

Một mối quan hệ thân mật đúng nghĩa phải là cả hai cùng chia sẻ rủi ro, chứ không phải sự hy sinh từ một phía.

2. Phá thai nhiều lần

Trong y học, phá thai là một thủ thuật khá phổ biến, nhưng không có nghĩa là có thể thực hiện nhiều lần mà không phải trả giá.

Việc phá thai lặp lại nhiều lần có thể gây ra những nguy cơ như:

Tổn thương niêm mạc tử cung

Dính buồng tử cung

Nhiễm trùng tử cung

Vấn đề ở ống dẫn trứng

Những tình trạng này đều có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai trong tương lai. Ngoài tổn thương thể chất, nhiều phụ nữ còn phải chịu áp lực tâm lý rất lớn.

3. Nguy cơ nhiễm bệnh do quan hệ tình dục không an toàn

Khi bạn tình có nhiều mối quan hệ tình dục và không thực hiện biện pháp bảo vệ, nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục sẽ tăng lên đáng kể.

Những bệnh như chlamydia hay lậu thường không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện khi tình trạng viêm đã lan đến vùng chậu. Nếu viêm vùng chậu trở nên nghiêm trọng, nó có thể gây tắc ống dẫn trứng và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản.

4. Thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản

Một thực tế đáng chú ý là nhiều phụ nữ trẻ hiểu biết khá hạn chế về sức khỏe sinh sản.

Ví dụ như:

Khi nào cần đi khám

Dấu hiệu nào được xem là bất thường

Những phương pháp tránh thai nào an toàn

Nếu thiếu những kiến thức cơ bản này, phụ nữ rất dễ đưa ra những quyết định bất lợi cho chính mình trong các mối quan hệ.

Trong mối quan hệ thân mật, trách nhiệm quan trọng hơn lời nói ngọt ngào

Khi viết đến đây, tôi luôn nghĩ về một câu hỏi: Vì sao nhiều cô gái lại liên tục nhượng bộ trong tình yêu?

Đôi khi không phải vì họ thiếu thông minh, mà vì họ quá tin tưởng đối phương. Nhưng một mối quan hệ lành mạnh phải được xây dựng trên sự tôn trọng và trách nhiệm từ cả hai phía.

Nếu một người chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, nhưng lại để đối phương gánh toàn bộ rủi ro, thì mối quan hệ đó ngay từ đầu đã không cân bằng.

Khi đọc câu chuyện của Tiểu Vũ, điều khiến tôi buồn nhất không chỉ là việc cô gặp phải một người đàn ông thiếu trách nhiệm. Mà là rất nhiều cô gái chỉ nhận ra vấn đề khi cơ thể đã bị tổn thương.

Hy vọng mỗi cô gái đều có thể nhớ một điều: Yêu ai đó có thể hết lòng, nhưng bảo vệ bản thân luôn phải đặt lên hàng đầu. Người thật sự yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn một mình gánh chịu mọi rủi ro.