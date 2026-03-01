Người phụ nữ 55 tuổi kiên trì ăn 2 bữa mỗi ngày, 1 năm sau khám sức khỏe nhận về 3 thay đổi

“Các chỉ số sức khỏe của cô năm nay tốt hơn năm ngoái rất nhiều”, bác sĩ tại trung tâm kiểm tra sức khỏe vừa xem báo cáo vừa mỉm cười nói với bà Vương, 55 tuổi ở Trung Quốc .

Nghe vậy, bà Vương cũng không giấu được niềm vui. Trong suốt một năm qua, bà duy trì thói quen chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa , hạn chế ăn vặt trong ngày, buổi tối chỉ uống cháo loãng hoặc nước ấm.

Bạn bè xung quanh đều thắc mắc vì sao bà ngày càng trông khỏe khoắn, tinh thần tốt hơn. Liệu thói quen ăn hai bữa mỗi ngày có thật sự mang lại lợi ích cho sức khỏe?

Thực tế, nhiều người trung niên và cao tuổi từng nghĩ đến việc ăn ít lại để giảm gánh nặng cho dạ dày, nhưng lại lo sợ cơ thể thiếu dinh dưỡng hoặc bị đói quá mức.

Tuy nhiên, sau khi duy trì thói quen này suốt một năm, kết quả khám của bà Vương khiến cả bác sĩ cũng khá bất ngờ. Đường huyết của bà ổn định hơn, cân nặng giảm khoảng 4kg, và chất lượng giấc ngủ cũng cải thiện rõ rệt.

Ăn 2 bữa mỗi ngày có tốt cho sức khỏe không?

Quan niệm truyền thống thường cho rằng bỏ bữa tối có thể gây hại cho dạ dày. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cho thấy rút ngắn thời gian ăn trong ngày và giảm số bữa ăn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Một nghiên cứu theo dõi kéo dài 10 năm của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cho thấy việc giảm tần suất ăn theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn có thể giúp cơ thể điều chỉnh quá trình trao đổi chất và giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

Nếu người trung niên và cao tuổi giảm số bữa ăn nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cân bằng , chất lượng cuộc sống có thể được cải thiện.

Một trong những lý do là sau khi ăn, cơ thể sẽ tiết insulin (hormone giúp điều chỉnh đường huyết) khiến cơ thể chuyển sang trạng thái tích trữ năng lượng . Khi khoảng cách giữa các bữa ăn dài hơn và số bữa giảm, đỉnh tiết insulin có thể giảm khoảng 22% , từ đó giúp ổn định đường huyết.

Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi, niêm mạc dạ dày được phục hồi và khả năng tiêu hóa cải thiện . Một số dữ liệu cho thấy sau 3 tháng ăn 2 bữa mỗi ngày , tỷ lệ gặp các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa giảm khoảng 31% .

Tuy nhiên, giảm một bữa không có nghĩa là nhịn ăn cực đoan hoặc ăn uống tùy tiện . Ngược lại, khi số bữa giảm, chất lượng dinh dưỡng của mỗi bữa phải cao hơn , đảm bảo có đủ tinh bột, rau quả và protein chất lượng .

Sau 1 năm ăn 2 bữa, cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi tích cực

Kết quả khám sức khỏe của bà Vương cho thấy cơ thể đã có 3 thay đổi rõ rệt .

1. Đường huyết ổn định hơn

Theo số liệu theo dõi, khi duy trì chế độ ăn sáng và trưa , mức đường huyết lúc đói trung bình giảm khoảng 0,6 mmol/L . Những dao động nhỏ của đường huyết trước đây cũng giảm rõ rệt.

Nhiều người lo rằng ăn ít bữa dễ gây hạ đường huyết , nhưng khi chế độ ăn được sắp xếp hợp lý, biên độ dao động đường huyết có thể giảm khoảng 10% đến 15% , điều này có lợi cho việc phòng ngừa đái tháo đường type 2 .

Các bác sĩ cho biết sự cải thiện này cũng có liên quan đến giảm tình trạng kháng insulin .

2. Cân nặng giảm, vòng eo nhỏ lại

Sau một năm, cân nặng của bà Vương giảm từ 65kg xuống còn 57kg , chỉ số BMI cũng giảm khoảng 1,2 điểm .

Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất là mỡ bụng giảm rõ rệt . Nghiên cứu cho thấy khi giảm số bữa ăn và hạn chế ăn vặt , tổng lượng calo nạp vào cơ thể giảm, giúp tỷ lệ giảm mỡ vùng bụng tăng khoảng 16% .

Đối với người trung niên và cao tuổi, giảm cân hợp lý không chỉ giảm áp lực lên khớp mà còn giúp cải thiện mỡ máu .

3. Chất lượng giấc ngủ tốt hơn

Trước đây, bà Vương thường trằn trọc khó ngủ vào ban đêm , nhưng sau khi thay đổi thói quen ăn uống, bà cho biết “chỉ cần đặt đầu xuống gối là ngủ được” .

Một khảo sát trên phụ nữ trung niên cho thấy khi bữa tối được giảm bớt , hệ tiêu hóa không phải hoạt động nhiều vào ban đêm, nhờ đó thời gian ngủ sâu có thể tăng trung bình khoảng 37 phút .

Nhiều người áp dụng chế độ ăn 2 bữa cũng cho biết số lần tỉnh giấc ban đêm giảm , và ban ngày cảm thấy tỉnh táo hơn.

Làm thế nào để ăn 2 bữa mỗi ngày mà vẫn đảm bảo sức khỏe?

Các chuyên gia cho rằng chế độ ăn 2 bữa không phải là bỏ bữa tối hoàn toàn hay nhịn ăn cực đoan , mà cần điều chỉnh hợp lý.

Trước hết, bữa sáng và bữa trưa phải đủ dinh dưỡng , gồm tinh bột, protein và rau. Ví dụ một bát cháo ngũ cốc nhỏ, trứng luộc và một phần rau; bữa trưa có thể bổ sung thêm thịt nạc hoặc cá . Lượng protein nên đạt ít nhất khoảng 30 g mỗi ngày .

Ngoài ra cần tránh ăn quá nhiều trong một bữa và hạn chế đồ ăn vặt . Nếu giữa hai bữa cảm thấy đói, có thể ăn nhẹ các loại hạt hoặc trái cây tươi . Buổi tối nếu hơi đói có thể uống sữa chua, sữa đậu nành hoặc nước ấm , nhưng không nên ăn nhiều đồ ăn vặt.

Những người quen ăn 3 bữa mỗi ngày cũng không nên cắt giảm đột ngột. Nên giảm dần lượng bữa tối , sau đó mới chuyển sang mô hình 2 bữa để cơ thể thích nghi. Nếu xuất hiện chóng mặt, hạ đường huyết hoặc cảm giác đói quá mức , cần điều chỉnh chế độ ăn.

Các bác sĩ cũng lưu ý rằng người mắc bệnh tim mạch, bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai hoặc các nhóm đặc biệt không nên tự ý áp dụng chế độ ăn này mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Nguồn và ảnh: Sohu