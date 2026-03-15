Người đàn ông suýt phải cắt bỏ lưỡi vì ung thư, nguyên nhân xuất phát từ căn bệnh nhiều người tưởng chỉ phụ nữ mới mắc

Anh Anthony Perriam, sau khi lần đầu chạm thấy khối u này, đã đến gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra. Chỉ vài tuần sau, anh được chẩn đoán mắc ung thư vùng đầu cổ liên quan đến virus HPV (virus gây u nhú ở người).

HPV là một nhóm virus da khá phổ biến, có thể ảnh hưởng đến da và niêm mạc. Phần lớn người nhiễm không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng một số chủng virus có thể gây mụn cóc sinh dục hoặc dẫn đến ung thư. Anthony, đến từ Cardiff, xứ Wales (Vương quốc Anh), cho biết: “Tôi trước đây chỉ nghe nói HPV liên quan đến ung thư cổ tử cung. Tôi hoàn toàn không biết rằng nó cũng có thể gây ra loại ung thư này, đặc biệt là ở nam giới”.

Anh nói thêm: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn. Ít nhất tôi vẫn có thể ăn và nói chuyện. Nếu phát hiện muộn hơn một chút, tôi có thể đã mất lưỡi, thậm chí mất mạng”.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia xứ Wales (NHS Wales), phần lớn những người nhiễm HPV cuối cùng sẽ tự loại bỏ virus khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, virus này cũng có thể gây mụn cóc sinh dục, thậm chí phát triển thành ung thư. Ở nam giới, dạng ung thư thường gặp nhất liên quan đến HPV là ung thư đầu cổ, còn ở phụ nữ phổ biến nhất là ung thư cổ tử cung.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị trẻ em 12-13 tuổi và những nhóm có nguy cơ cao nên tiêm vắc xin HPV.

Anthony chia sẻ: “Nếu bạn phát hiện trên cơ thể có khối u, dù nó không đau, hãy đi kiểm tra”. Anh nhấn mạnh: “Loại ung thư này vẫn chưa được nói đến đủ nhiều, đặc biệt là giữa nam giới. Hành động sớm thực sự có thể cứu sống con người”.

Mặc dù trước đó không có triệu chứng rõ ràng, nhưng sau khi thực hiện chụp cắt lớp vi tính CT, sinh thiết và chụp cộng hưởng từ MRI vào tháng 3/2023, Anthony đã được xác nhận mắc bệnh.

Anthony đã phải trải qua phẫu thuật cắt bỏ 44 hạch bạch huyết ở cổ. Khối u nguyên phát nằm ở gốc lưỡi sau đó được phát hiện nhờ phẫu thuật hỗ trợ bằng robot.

Anh kể: “Các bác sĩ nói với tôi rằng thật may là bệnh được phát hiện sớm. Một trong những hạch bạch huyết gần như đã vỡ. Nếu tiến triển thêm, ung thư có thể đã lan rộng”.

Quá trình xạ trị và hóa trị đối với Anthony vô cùng khắc nghiệt. Anh sụt 22kg trong thời gian điều trị. “Tôi gần như mất hoàn toàn nước bọt”, anh nói. “Ngay cả việc uống nước cũng rất khó, vì mọi thứ trong miệng tôi đều trở nên khô và vụn như bột. Tôi yếu đến mức cuối cùng phải dùng xe lăn”.

Anh cho biết những ngày được đẩy qua hành lang để vào phòng xạ trị cũng bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của mình.

HPV là gì?

HPV là loại virus ảnh hưởng đến da và niêm mạc, hiện đã biết hơn 100 chủng khác nhau.

Virus có thể lây truyền qua tiếp xúc da ở vùng sinh dục, quan hệ tình dục qua đường âm đạo, quan hệ hậu môn, quan hệ bằng miệng hoặc dùng chung đồ chơi tình dục.

HPV được chia thành nhóm nguy cơ thấp và nguy cơ cao. Nhóm nguy cơ thấp thường gây mụn cóc sinh dục, là các nốt sùi mềm xuất hiện ở cơ quan sinh dục hoặc hậu môn. Nhóm nguy cơ cao có thể gây ung thư. Hai chủng HPV-16 và HPV-18 được xem là nguy hiểm nhất, liên quan đến phần lớn các ca ung thư do HPV.

Các loại ung thư liên quan đến HPV gồm:

- Ung thư cổ tử cung: Đây là loại ung thư phổ biến nhất do HPV gây ra ở phụ nữ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 95% ca ung thư cổ tử cung có liên quan đến nhiễm HPV kéo dài.

- Ung thư vùng đầu cổ: HPV có thể gây ung thư họng, amidan và gốc lưỡi, đặc biệt ở nam giới.

- Ung thư hậu môn: Cả nam và nữ đều có nguy cơ mắc loại ung thư này khi nhiễm HPV.

- Ung thư dương vật hoặc âm hộ: Dù ít gặp hơn, nhưng virus HPV vẫn có thể gây ung thư ở các cơ quan sinh dục.

Điểm nguy hiểm của HPV là quá trình tiến triển rất chậm và thường không có triệu chứng rõ ràng trong nhiều năm. Khi bệnh được phát hiện, đôi khi ung thư đã ở giai đoạn muộn.

Cách phòng tránh HPV

- Tiêm vắc xin HPV: Đây là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Vắc xin giúp bảo vệ cơ thể khỏi các chủng HPV nguy cơ cao gây ung thư. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo trẻ em từ 9 đến 14 tuổi nên tiêm vắc xin HPV, trước khi bắt đầu hoạt động tình dục. Tuy nhiên, người trưởng thành vẫn có thể tiêm nếu chưa từng nhiễm các chủng virus trong vắc xin.

- Quan hệ tình dục an toàn: Sử dụng bao cao su giúp giảm nguy cơ lây nhiễm HPV. Tuy nhiên, vì virus có thể lây qua tiếp xúc da nên bao cao su không bảo vệ tuyệt đối, nhưng vẫn giúp giảm nguy cơ đáng kể.

- Khám và tầm soát định kỳ: Phụ nữ nên thực hiện xét nghiệm tế bào cổ tử cung hoặc xét nghiệm HPV DNA để phát hiện sớm các biến đổi tiền ung thư.

- Giữ hệ miễn dịch khỏe mạnh: Hệ miễn dịch mạnh có thể giúp cơ thể tự loại bỏ virus HPV. Vì vậy, duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, ngủ đủ và hạn chế hút thuốc lá cũng đóng vai trò quan trọng.