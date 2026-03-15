Đề xuất 3 trường hợp thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7

Bộ Y tế đang lấy đóng góp ý kiến cho dự thảo "Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh", nhằm hướng dẫn thực hiện Luật Phòng bệnh có hiệu lực từ 1/7/2026.

Dự thảo đề xuất nhiều quy định cụ thể liên quan đến hoạt động tiêm chủng bắt buộc. Theo đó, có hai nhóm tiêm chủng là tiêm chủng bắt buộc và tiêm chủng tự nguyện.

Trong nhóm tiêm chủng bắt buộc sẽ có 3 trường hợp:

Nhóm thứ nhất là các đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là chương trình y tế dự phòng quan trọng của quốc gia, bao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai và những người có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine, sinh phẩm trong chương trình. Việc tiêm chủng cho các nhóm này giúp tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Đề xuất 3 nhóm đối tượng thuộc diện tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026

Nhóm thứ hai là các đối tượng phải tiêm chủng trong trường hợp phòng chống dịch. Đây là những người có nguy cơ cao tiếp xúc với nguồn lây, bao gồm người sống tại khu vực có dịch; nhân viên y tế trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm; người tham gia giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch; nhân viên phòng xét nghiệm thường xuyên tiếp xúc với tác nhân gây bệnh.

Nhóm thứ ba là các đối tượng khác có thể được bổ sung theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong từng giai đoạn.

Dự thảo cũng quy định việc xác định người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm sẽ được xem xét thông qua Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine, sinh phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập.

Bên cạnh đó, các trường hợp có chống chỉ định tiêm chủng theo hướng dẫn chuyên môn sẽ không thuộc diện bắt buộc phải tiêm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo các chuyên gia y tế, việc quy định rõ các nhóm đối tượng tiêm chủng bắt buộc là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chủ động kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới ngày càng gia tăng.