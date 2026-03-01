Nữ chính phim “Trục Ngọc” chỉ nặng 45kg nhưng vẫn bế được bạn diễn cao 1m90: Bí quyết giữ dáng thon gọn dù mê ăn cơm

Thời gian gần đây, những hình ảnh hậu trường của bộ phim cổ trang Trục Ngọc gây chú ý trên mạng xã hội. Trong một phân cảnh luyện tập, nữ chính Điền Hi Vi khiến nhiều người bất ngờ khi có thể cõng cả nam chính Trương Lăng Hách, người cao gần 1m90 và có vóc dáng to lớn. Không những thế, Điền Hi Vi cũng nhiều lần dễ dàng bế các nam diễn viên cao to hơn mình.

Điều đáng nói là nữ diễn viên chỉ nặng khoảng 45kg, thân hình nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Thế nhưng trong đoạn hậu trường, cô vẫn có thể nhấc bổng bạn diễn rồi bước đi vài bước khá dễ dàng. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả vừa ngạc nhiên vừa tò mò: Làm thế nào một người có vóc dáng nhỏ bé lại có thể khỏe đến vậy?

Thân hình mảnh mai nhưng "sức mạnh" không hề nhỏ

Nhìn bề ngoài, Điền Hi Vi thuộc kiểu vóc dáng rất thanh mảnh, gương mặt nhỏ, thân hình gầy và nhẹ cân. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ ê-kíp phim, nữ diễn viên thực tế có nền tảng thể lực khá tốt.

Để chuẩn bị cho vai diễn trong Trục Ngọc, cô dành thời gian tập luyện thể lực, đặc biệt là các bài tăng sức mạnh cơ bắp. Điều này giúp cơ thể dù nhẹ cân nhưng vẫn có độ săn chắc và sức bền tốt.

Nhiều huấn luyện viên thể hình cho biết, một người có tỷ lệ cơ bắp cao dù thân hình nhỏ vẫn có thể tạo ra lực tốt. Vì vậy, không ít người trông gầy gò nhưng lại rất khỏe, thậm chí có thể thực hiện các động tác đòi hỏi sức mạnh.

Trường hợp của Điền Hi Vi cũng vậy: cơ thể nhẹ, linh hoạt nhưng vẫn đủ sức để thực hiện các cảnh quay đòi hỏi thể lực.

Điều khiến nhiều người bất ngờ: Cô rất thích ăn cơm

Điều thú vị là nữ diễn viên từng tiết lộ mình không phải kiểu người ăn kiêng khắc nghiệt. Trái lại, cô khá thích ăn cơm - món tinh bột thường bị nhiều người cắt giảm khi muốn giữ dáng.

Tuy nhiên, bí quyết của cô nằm ở cách ăn, chứ không phải ở việc loại bỏ hoàn toàn tinh bột khỏi khẩu phần.

Ăn cơm nhưng kiểm soát lượng

Thay vì ăn nhiều, Điền Hi Vi thường chỉ ăn một phần cơm vừa phải trong mỗi bữa. Khẩu phần ăn của cô thường bao gồm:

Một lượng nhỏ cơm

Nhiều rau xanh

Thịt nạc, cá hoặc trứng

Cách ăn này giúp cơ thể vẫn có đủ năng lượng nhưng không nạp quá nhiều calo.

Phân bổ bữa ăn hợp lý

Một nguyên tắc khác mà nữ diễn viên duy trì là ăn đầy đủ vào ban ngày và ăn nhẹ vào buổi tối.

Buổi sáng và buổi trưa là lúc cơ thể cần nhiều năng lượng để hoạt động, vì vậy cô ăn uống tương đối đầy đủ. Còn bữa tối thường nhẹ hơn để tránh tích lũy năng lượng dư thừa.

Duy trì vận động hằng ngày

Ngoài những buổi tập phục vụ cho vai diễn, Điền Hi Vi còn duy trì thói quen vận động như:

Tập tạ nhẹ

Pilates

Yoga

Đi bộ nhanh

Những hoạt động này giúp cơ thể giữ được độ săn chắc, đồng thời tăng sức mạnh cho phần cơ lõi - yếu tố rất quan trọng đối với các cảnh quay hành động hoặc vận động.

Không ép cân cực đoan

Khác với nhiều phương pháp giảm cân khắc nghiệt, nữ diễn viên cho rằng việc ép cân quá mức dễ khiến cơ thể mệt mỏi và mất sức. Thay vì nhịn ăn, cô chỉ cố gắng:

Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ

Tránh ăn vặt quá nhiều

Ăn uống điều độ

Nhờ đó, cân nặng của cô duy trì khá ổn định trong thời gian dài.

Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện của Điền Hi Vi đều minh chứng cho một điều rằng việc giữ dáng không nhất thiết phải gắn với chế độ ăn kiêng khắt khe. Điều quan trọng hơn là duy trì sự cân bằng giữa ăn uống và vận động. Một cơ thể khỏe mạnh, có cơ bắp săn chắc sẽ giúp vóc dáng thon gọn tự nhiên mà không cần cắt bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích.

Có lẽ cũng vì vậy mà dù chỉ nặng 45kg và có vóc dáng nhỏ nhắn, nữ chính Trục Ngọc vẫn đủ sức bế bạn diễn cao lớn hơn mình rất nhiều - một chi tiết nhỏ nhưng khiến khán giả đặc biệt thích thú khi theo dõi hậu trường bộ phim.