4 thói quen ngủ khiến bạn trông xấu hơn, thói quen cuối cùng thực sự khó chịu

Trong thâm tâm tôi, điều tuyệt vời nhất trên thế giới có lẽ là giấc ngủ.

Mỗi ngày, đặc biệt là các ngày trong tuần, sau khi hoàn thành việc nhà, tôi thường nằm vật ra giường, cuộn mình dưới chăn hoặc lăn lộn vài vòng trong góc chăn rồi ngủ thiếp đi một cách mãn nguyện. Nếu may mắn, tôi thậm chí còn có thể chìm vào những giấc mơ tuyệt vời.

Nhưng cho đến khi đọc được những điều này, tôi bắt đầu thấy… không yên tâm.

Những thói quen ngủ nhỏ có thể đe dọa sức khỏe và ngoại hình

Ngủ bật đèn hay không có thể không phải là vấn đề lớn đối với bạn, nhưng nếu bạn đã hình thành những thói quen này, bạn nên chú ý.

Ngủ há miệng

Ngủ há miệng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp nhất đến ngoại hình của bạn, thậm chí gây ra biến dạng khuôn mặt. Ngay cả người có vẻ đẹp tự nhiên cũng sẽ mất đi một phần sức hút của mình vì điều này.

Trong điều kiện bình thường, mũi là cơ quan chính chịu trách nhiệm cho quá trình hô hấp của con người. Khi thở bằng mũi, môi khép lại, răng khép nhẹ và lưỡi tự nhiên ấn vào vòm miệng. Chuyển động nhỏ này của lưỡi đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khuôn mặt và sự thẳng hàng của răng. Nếu bạn thở bằng miệng, lưỡi không thể ở đúng vị trí, điều này có thể gây ra các vấn đề như răng hô, hàm thụt vào và tư thế đầu hướng về phía trước, đồng thời cũng có thể dẫn đến một loạt các phản ứng dây chuyền như khó thở.

Lông mũi có thể lọc các hạt nhỏ trong không khí, giữ ẩm cho đường mũi và có tác dụng làm ấm và giữ ẩm. Mỗi cơ quan trong cơ thể người đều có chức năng riêng, và miệng đóng vai trò ít chuyên biệt hơn nhiều so với mũi trong quá trình hô hấp của con người.

Nếu không có lớp chắn của vi trùng và các hạt bụi trong không khí, chúng có thể dễ dàng di chuyển trực tiếp từ miệng đến cổ họng và thậm chí hít vào phổi, có khả năng gây ra các bệnh về răng miệng và đường hô hấp. Hơn nữa, ngủ há miệng trong thời gian dài sẽ làm tăng tốc độ mất dịch cơ thể và cũng có thể dẫn đến tổn thương nướu, niêm mạc và thậm chí cả đường hô hấp do kích ứng trực tiếp với không khí.

Nếu bạn có thói quen ngủ há miệng, bạn cần chú ý điều chỉnh thói quen này. Đồng thời, bạn có thể tập các bài tập cơ môi và má, chẳng hạn như liên tục giữ một mảnh giấy cứng giữa môi trên và môi dưới rồi nhanh chóng kéo ra. Điều này sẽ giúp môi bạn khép lại tự nhiên và chuyển sang thở bằng mũi. Tất nhiên, nguyên nhân gốc rễ thường là do tắc nghẽn đường thở, và tốt nhất là nên đến gặp bác sĩ ngay để xác định xem bạn có bị viêm mũi hay phì đại VA hay không.

Ngủ với hai tay đặt dưới đầu

Dù bạn đang nằm trên giường vào ban đêm hay chợp mắt một chút trên bàn khi mệt mỏi, việc đặt tay dưới đầu là một thói quen xấu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lưu thông máu và dễ gây tê, đau nhức ở các chi trên, mà còn có thể làm tăng áp lực ổ bụng, dẫn đến viêm thực quản trào ngược và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

Bạn cần một thứ gì đó để tựa vào khi ngủ, nhưng đừng dùng tay làm gối!

Ngủ ở tư thế nằm nghiêng

Các chuyên gia y tế thường khuyên nên ngủ nghiêng về bên phải. Ở tư thế này, các chi được uốn cong tự nhiên, tim không bị chèn ép ở vị trí cao, đồng thời giúp duy trì đường cong sinh lý bình thường của cột sống, giảm áp lực lên lưng và cổ, và giảm nguy cơ ngưng thở khi ngủ.

Tuy nhiên, tư thế ngủ nghiêng cũng có nhược điểm. Một mặt, ngủ nghiêng có thể gây ra nếp nhăn khi ngủ. Bởi vì khi ngủ nghiêng, da mặt tiếp xúc trực tiếp với gối và bị nén, khiến da bị biến dạng, từ đó tạo ra nếp nhăn khi ngủ. Mặt khác, những người ngủ nghiêng cần chọn một chiếc gối phù hợp, nếu không sẽ làm tăng áp lực lên cột sống.

Do đó, nếu có thói quen nằm nghiêng, bạn cũng có thể thay đổi tư thế nằm khi ngủ sao cho chỉ một bên mặt bị ép. Hy vọng là cả hai bên đều được ép đều và không bị lệch.

Ngoài ra, việc chọn gối phù hợp cũng rất quan trọng. Nên ưu tiên những loại gối có độ cao vừa phải, đủ nâng đỡ phần cổ để cổ và cột sống giữ được đường thẳng tự nhiên. Gối quá cao hoặc quá thấp đều có thể khiến cổ bị gập hoặc lệch, làm tăng áp lực lên cột sống và khiến da mặt bị ép nhiều hơn vào gối.

Một số chuyên gia cũng gợi ý sử dụng vỏ gối bằng lụa hoặc satin, vì bề mặt trơn mịn sẽ giảm ma sát với da, từ đó hạn chế hình thành nếp nhăn khi ngủ. Bên cạnh đó, những loại gối memory foam hoặc gối công thái học có thiết kế ôm theo đường cong cổ – vai cũng có thể giúp phân tán áp lực tốt hơn, vừa hỗ trợ cột sống vừa giảm tình trạng da mặt bị nén trong lúc ngủ.

Thức khuya

Nhắc đến giấc ngủ, chúng ta không thể không đề cập đến một chủ đề quen thuộc – thức khuya. Tôi biết rằng đối với hầu hết mọi người, chỉ có ban đêm mới thực sự là thời gian riêng của họ, nhưng trong khi họ có thể cảm thấy dễ chịu, cơ thể họ sẽ phản kháng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Mặc dù những tổn thương đến hệ sinh sản và nguy cơ mắc bệnh tim mạch gia tăng có vẻ còn xa vời, nhưng những triệu chứng như suy giảm trí nhớ và phản xạ chậm lại có thể được cảm nhận dần dần.

Không chỉ vậy, còn có nhiều thay đổi rõ rệt khác: đám tóc dày rậm rạp trước đây giờ đã dần thưa đi; làn da, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn mịn màng và đàn hồi, nay trở nên thô ráp hơn, và thỉnh thoảng nổi mụn…

Vậy câu hỏi đặt ra là, khi nào thì việc đi ngủ không được coi là thức khuya?

Hiện nay, thời gian ngủ được khuyến nghị là từ 23:30 đến 7:30 sáng hôm sau, nhưng thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và từng cá nhân.

Một số người có thói quen đi ngủ muộn và thức dậy muộn, chẳng hạn như đi ngủ lúc 2 giờ sáng và thức dậy lúc 10 giờ sáng. Mặc dù điều này đảm bảo thời lượng ngủ, nhưng khó tránh khỏi ảnh hưởng của ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ và các yếu tố khác đến chất lượng giấc ngủ, điều này có thể ảnh hưởng thêm đến nhịp sinh học của cơ thể.

Do đó, đảm bảo chất lượng giấc ngủ thực sự quan trọng hơn việc đảm bảo thời lượng giấc ngủ.

Mặc dù khó có thể thay đổi mọi thứ nhanh chóng, nhưng nếu bạn sẵn sàng bỏ chút công sức, bạn có thể gặt hái được những thay đổi đáng ngạc nhiên theo thời gian. Hãy đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, ví dụ như bắt đầu bằng việc không thức khuya trong một tháng!