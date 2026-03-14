3 BẤT THƯỜNG ở bàn tay cảnh báo bệnh ung thư: Nhiều người gặp phải nhưng chủ quan bỏ qua

Bàn tay không chỉ có chức năng cầm nắm, lao động và sinh hoạt hằng ngày mà còn được xem là bộ phận có thể phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe của con người. Khi xuất hiện bệnh lý, đặc biệt là các bệnh mạn tính hoặc ung thư, nhiều thay đổi nhỏ ở bàn tay có thể xuất hiện từ sớm nhưng thường không gây khó chịu rõ rệt nên dễ bị bỏ qua.

Theo các bác sĩ, một số biến đổi ở bàn tay có thể liên quan đến rối loạn chức năng của các cơ quan nội tạng như gan, phổi hoặc da. Những dấu hiệu này không đồng nghĩa chắc chắn với ung thư, nhưng nếu kéo dài hoặc xuất hiện kèm các triệu chứng khác, người bệnh nên đi kiểm tra sớm để tránh bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu. Dưới đây là 3 bất thường ở bàn tay thường gặp nhưng rất dễ bị xem nhẹ.

Lòng bàn tay đỏ bất thường

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là lòng bàn tay xuất hiện các mảng đỏ, thường tập trung ở vùng dưới ngón cái và ngón út. Khi dùng tay ấn vào, màu đỏ có thể nhạt đi rồi nhanh chóng trở lại sau khi thả ra. Tình trạng này đôi khi liên quan đến rối loạn chức năng gan.

Khi gan hoạt động kém, khả năng chuyển hóa hormone trong cơ thể bị ảnh hưởng, khiến các mao mạch dưới da giãn ra và tạo nên hiện tượng đỏ lòng bàn tay. Biểu hiện này có thể gặp ở người bị viêm gan mạn tính, gan nhiễm mỡ, xơ gan và trong một số trường hợp có liên quan đến ung thư gan. Nếu lòng bàn tay đỏ kéo dài, người bệnh nên kiểm tra chức năng gan để xác định nguyên nhân

Ngón tay dùi trống, đầu ngón tay to và móng cong

Một thay đổi khác ở bàn tay là đầu ngón tay sưng to lên, móng cong xuống, khi đặt hai ngón tay cùng loại sát vào nhau không tạo được khoảng trống nhỏ ở giữa. Đây là dấu hiệu thường được gọi là ngón tay dùi trống.

Hiện tượng này có thể xuất hiện khi cơ thể thiếu oxy trong thời gian dài. Một số bệnh lý ở phổi như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản hoặc ung thư phổi có thể làm giảm khả năng trao đổi khí, khiến mô ở đầu ngón tay phát triển bất thường. Ngoài ra, dấu hiệu này cũng có thể liên quan đến bệnh tim hoặc gan. Nếu nhận thấy ngón tay thay đổi hình dạng, đặc biệt ở người hút thuốc lâu năm, nên đi khám sớm để được kiểm tra chuyên sâu.

Xuất hiện vạch đen trên móng tay

Móng tay cũng có thể phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe. Nếu trên móng xuất hiện vạch dọc màu đen hoặc nâu mà không phải do va chạm, cần chú ý theo dõi, nhất là khi vạch có kích thước lớn, màu không đều hoặc lan ra vùng da quanh móng.

Trong nhiều trường hợp, vạch đen trên móng là lành tính, nhưng cũng có thể liên quan đến ung thư hắc tố - một dạng ung thư da có mức độ ác tính cao. Loại ung thư này có thể tiến triển âm thầm và dễ bị nhầm với vết bầm hoặc nốt ruồi. Nếu phát hiện sớm, khả năng điều trị thường cao hơn, vì vậy người bệnh không nên chủ quan khi thấy móng tay đổi màu bất thường.

Các chuyên gia cho biết, bàn tay là bộ phận có hệ thống mạch máu và thần kinh phong phú nên rất nhạy cảm với những thay đổi trong cơ thể. Khi cơ quan nội tạng gặp vấn đề, các biểu hiện bất thường có thể xuất hiện ở da, móng hoặc hình dạng ngón tay trước khi có triệu chứng rõ ràng.

Việc chú ý đến những thay đổi nhỏ trên cơ thể không thể thay thế cho chẩn đoán y khoa, nhưng có thể giúp phát hiện sớm dấu hiệu bất thường để đi kiểm tra kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế hút thuốc, giảm rượu bia, ăn uống cân bằng và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư.

Những dấu hiệu như lòng bàn tay đỏ, ngón tay dùi trống hay vạch đen trên móng không phải lúc nào cũng là ung thư, nhưng nếu xuất hiện kéo dài, tuyệt đối không nên bỏ qua. Phát hiện sớm vẫn là yếu tố quan trọng giúp tăng hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe lâu dài.