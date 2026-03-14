Nghiên cứu mới chỉ ra: Người sở hữu chiều cao này thường mang gen trường thọ, sống lâu

Trong quan niệm của nhiều người, chiều cao khiêm tốn thường bị xem là bất lợi. Không ít người cảm thấy tự ti khi đứng giữa đám đông toàn những người cao lớn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho thấy điều này chưa hẳn là bất lợi. Thậm chí, người có chiều cao thấp hơn trung bình có thể sở hữu một số lợi thế liên quan đến tuổi thọ.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y tế Công cộng châu Âu mới đây đã phân tích dữ liệu sức khỏe và tuổi thọ của nhiều nhóm dân số khác nhau. Kết quả cho thấy:

- Chiều cao tối ưu ở nam giới khoảng 174cm, giúp giảm 47% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

- Chiều cao tối ưu ở nữ giới khoảng 158cm, giúp giảm 33% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi chiều cao quá thấp hoặc quá cao so với mức này, nguy cơ tử vong có thể tăng lên.

Vì sao người thấp có thể sống thọ hơn?

Các nhà khoa học cho rằng điều này có thể liên quan đến cấu trúc sinh lý và yếu tố di truyền.

Trước hết là đặc điểm sinh lý của hệ tim mạch. Ở người có chiều cao thấp hơn, khoảng cách từ tim đến các đầu chi ngắn hơn, nên tim không cần tạo áp lực quá lớn để bơm máu đi khắp cơ thể. Nhờ vậy, gánh nặng lên tim có thể giảm bớt, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Một số dữ liệu cũng cho thấy, trong cùng điều kiện sống và sức khỏe tương tự, người thấp có tỷ lệ mắc bệnh mạch vành, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch khác thấp hơn so với người cao. Đây có thể là một yếu tố giúp họ có lợi thế nhất định về tuổi thọ.

Yếu tố gen cũng đóng vai trò quan trọng

Ngoài cấu trúc cơ thể, yếu tố di truyền cũng được cho là có liên quan.

Một số nghiên cứu cho thấy ở người có chiều cao thấp hơn thường xuất hiện gen FOXO3, một loại gen được gọi là “gen trường thọ”. Gen này có vai trò quan trọng trong quá trình sửa chữa tế bào và chống lão hóa, từ đó góp phần bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh tật liên quan đến tuổi tác.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu về những người sống thọ tại Nhật Bản cũng phát hiện rằng nhiều cụ ông, cụ bà trên 100 tuổi có vóc dáng tương đối nhỏ bé. Các nhà khoa học cho rằng điều này có thể liên quan đến mức hormone tăng trưởng thấp hơn và tốc độ chuyển hóa tế bào chậm hơn, giúp cơ thể lão hóa chậm hơn theo thời gian.

Chiều cao không phải yếu tố quyết định duy nhất

Dù có một số nghiên cứu gợi ý rằng người thấp có thể có lợi thế nhất định về tuổi thọ, các chuyên gia nhấn mạnh rằng tuổi thọ của một người không thể chỉ dựa vào chiều cao.

Trên thực tế, tuổi thọ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm yếu tố di truyền, chế độ dinh dưỡng, lối sống, môi trường sống, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe tổng thể.

Ngay cả về mặt di truyền, chiều cao và tuổi thọ cũng chịu sự điều chỉnh của nhiều gen khác nhau, với những tương tác rất phức tạp. Vì vậy, không thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ cần thấp là sẽ sống lâu hơn.

Dù chiều cao cao hay thấp, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Những thói quen quan trọng bao gồm ăn uống cân bằng, nhiều rau quả, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, không hút thuốc, tránh tiếp xúc với các chất gây ung thư, tập thể dục thường xuyên và giữ tinh thần thoải mái, tích cực.

Những yếu tố này mới thực sự là nền tảng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và nâng cao tuổi thọ, đồng thời bù đắp phần nào những hạn chế về thể chất.

Nguồn và ảnh: Aboluowang