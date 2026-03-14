Loại rau được quốc tế ca ngợi là "rau trường thọ", hóa ra mọc đầy ở Việt Nam

Rau lang vừa rẻ vừa giàu dưỡng chất

Rau khoai lang là loại rau phổ biến ở Việt Nam với giá thành rẻ và hương vị thơm ngon. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau tưởng chừng như bình dị này lại mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Giàu dinh dưỡng: Theo các nghiên cứu thì trong 100g rau lang có các chất dinh dưỡng như:

- Năng lượng: 22kcal

- Nước: 91,8g

- Protein: 2,6g

- Tinh bột: 2,8g

Ngoài ra, rau lang còn chứa nhiều các chất dinh dưỡng như các loại vitamin B, C, E, beta caroten, biotin và các khoáng chất như magie, phospho, canxi, kali, mangan, kẽm, đồng…

Tăng cường khả năng miễn dịch: Rau lang là nguồn cung cấp vitamin C và A tuyệt vời cho cơ thể. Các chất dinh dưỡng này đều có tác dụng giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng bằng cách thúc đẩy sản xuất kháng thể và tế bào bạch cầu, giúp chống lại nhiễm trùng cũng như tác nhân gây bệnh.

Tốt cho tiêu hóa khỏe: Rau lang là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời và rất quan trọng để thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa sạch sẽ và hoạt động tốt bằng cách quét sạch độc tố và chất thải. Ngoài ra, chất xơ giúp ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy sự đều đặn và duy trì hệ thực vật đường ruột khỏe mạnh.

Giúp giảm viêm hiệu quả: Rau lang chứa nhiều chất dinh dưỡng có đặc tính chống viêm bao bồm vitamin A và C, cũng như carotenoid và flavonoid có thể giúp giảm mức độ viêm trong cơ thể. Ngoài ra, loại rau này còn chứa hàm lượng diệp lục cao và đã được chứng minh là có tác dụng chống viêm bằng cách trung hòa các gốc tự do.

Rất tốt cho sức khỏe tim mạch: Một trong những lợi ích khác mà rau lang là chúng có thể giúp thúc đẩy hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Loại rau này là nguồn cung cấp chất xơ tốt, có thể giúp giảm mức cholesterol và giữ cho động mạch được thông thoáng.

Rau lang cũng chứa chất chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ tim và mạch máu khỏi bị hư hại. Ngoài ra, rau lang còn chứa vitamin A và C, tất cả đều quan trọng để duy trì hệ thống tim mạch khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe của mắt: Đây là một loại quen thuộc trong mâm cơm nhiều gia đình. Rau lang chứa hàm lượng beta-carotene cao và sẽ được chuyển hóa thành vitamin A khi đi vào cơ thể. Vitamin A rất cần thiết cho sức khỏe của mắt vì nó giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và các vấn đề về thị lực khác.

Ở nước ta rau khoai lang (rau lang) được biết đến như thực phẩm rẻ tiền, có lợi cho hệ tiêu hóa. Đây cũng là loại rau chứa nhiều khoáng chất, vitamin, protein… rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên người Nhật đặc biệt ưa thích rau khoai lang. Ở đất nước "mặt trời mọc" rau khoai lang được bán giá rất đắt và được bình chọn là "rau sống thọ" bởi nguồn dinh dưỡng quý giá mà chúng sở hữu. Loại rau này được xem là kho tàng vitamin, bởi lượng vitamin B2 trong rau khoai lang nhiều gấp 10 lần so với củ khoai lang. Ngoài ra, loại rau này cũng rất giàu chất xơ, vitamin B6, vitamin C, chất chống oxy hóa...

Rau lang xào tỏi thơm nức mũi

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Một mớ rau lang

- Tỏi khô, bột nêm, nước tương, nước mắm, mẻ

Cách làm món rau khoai lang xào tỏi

- Bước 1: Rau khoai lang lấy phần ngọn và lá non, phần lá già và cuộng thì bỏ đi vì phần này thường dai và có vị chát. Sau đó các bạn đem ngọn khoai lang ngâm trong nước vo gạo hoặc nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút rồi rửa lại 2 - 3 lần bằng nước sạch, vớt rau ra rổ vẩy cho rau bớt nước rồi để nơi thoáng mát cho ráo. Tỏi bóc vỏ, đập dập.

- Bước 2: Đun nước sôi chần rau chín tái rồi vớt ra, cho vào rổ cho ráo nước.

- Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn, phi thơm tỏi băm. Cho rau vào xào, nêm bột nêm, chỉ nêm vừa phải không nên đậm. Đảo rau nhẹ tay cho khỏi nát. Để món rau khoai lang xào tỏi đặc biệt, đậm vị hơn, bạn cần hòa mẻ với nửa bát nước sau đó lọc lấy phần nước, bỏ bã. Khi xào rau gần chín thì bạn cho nước mẻ vào chảo đảo đều cho vị chua ngấm, khoảng 2 phút là được.

- Bước 4: Rau chín cho lên đĩa. Pha nước mắm tỏi ớt hoặc chấm rau với nước tương rất ngon.