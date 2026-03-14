Bác sĩ từng khuyên gia đình bỏ cuộc vì ung thư máu: Cô bé bán kimbap phụ cha mẹ năm nào nay đã thành nữ ca sĩ nổi tiếng K-pop

Một trong những thần tượng K-pop luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tính cách hoạt bát và năng lượng tích cực là Choi Yena. Thế nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành ngôi sao, cô từng có tuổi thơ tưởng như không thể vượt qua.

Khi còn nhỏ, Yena từng mắc ung thư máu nặng. Tình trạng bệnh khi đó nghiêm trọng đến mức các bác sĩ đã nói với gia đình rằng khả năng cứu chữa rất thấp.

Thậm chí, họ còn khuyên cha mẹ cô nên chuẩn bị tinh thần và cân nhắc dừng điều trị.

Tuổi thơ gắn với bệnh viện và những cuộn kimbap bán rong

Theo những chia sẻ của Choi Yena trên truyền hình Hàn Quốc, thời điểm phát hiện bệnh, gia đình cô rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Chi phí điều trị ung thư rất tốn kém, trong khi kinh tế gia đình không khá giả. Để có tiền chạy chữa cho con, bố mẹ Yena phải thức dậy từ sáng sớm làm kimbap đem bán rong.

Những cuộn cơm nhỏ bé ấy trở thành nguồn thu giúp gia đình trang trải tiền thuốc, tiền viện phí cho con gái.

Tuổi thơ của Yena khi đó gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những lần điều trị kéo dài. Nhưng điều khiến cô nhớ nhất chính là sự kiên trì của cha mẹ - những người chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, điều kỳ diệu đã xảy ra: Yena dần hồi phục hoàn toàn.

Nỗ lực bước vào thế giới K-pop khắc nghiệt và nổi tiếng

Sau khi khỏe mạnh trở lại, Choi Yena bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ.

Con đường này không hề dễ dàng. Giống như nhiều thần tượng K-pop khác, cô phải trải qua thời gian dài làm thực tập sinh, luyện tập vũ đạo, thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn với cường độ cao.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2018 khi Yena tham gia chương trình sống còn Produce 48. Nhờ cá tính hài hước, sự hoạt bát và khả năng biểu diễn tốt, cô nhanh chóng được khán giả chú ý.

Kết quả, Yena ra mắt trong nhóm nhạc dự án đình đám IZ*ONE - một trong những nhóm nữ K-pop được yêu thích trong giai đoạn 2018-2021.

Trong nhóm, cô nổi tiếng với hình ảnh "vitamin năng lượng", luôn mang lại bầu không khí vui vẻ cho các thành viên.

Sau khi IZ*ONE tan rã, Choi Yena tiếp tục theo đuổi sự nghiệp solo.

Cô nhanh chóng gây chú ý với những ca khúc mang phong cách tươi sáng như: Smiley; Smartphone.

Bên cạnh âm nhạc, Yena còn thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí Hàn Quốc nhờ tính cách duyên dáng, hoạt ngôn.

Ít ai ngờ rằng nữ ca sĩ luôn mang lại năng lượng tích cực cho khán giả ấy từng có tuổi thơ gắn với bệnh viện và những ngày tháng chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Ung thư hạch bạch huyết ở trẻ em nguy hiểm thế nào?

Ung thư hạch bạch huyết, hay Lymphoma, là một dạng ung thư xuất phát từ hệ bạch huyết – mạng lưới gồm hạch bạch huyết, lá lách, tuyến ức và tủy xương, đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Ở trẻ em, bệnh tuy không phổ biến bằng một số loại ung thư khác nhưng vẫn được xem là nhóm ung thư thường gặp trong hệ bạch huyết và máu.

Ung thư hạch bạch huyết xảy ra như thế nào?

Hệ bạch huyết chứa các tế bào miễn dịch gọi là tế bào lympho. Khi các tế bào này bị đột biến, chúng có thể tăng sinh không kiểm soát, hình thành khối u trong các hạch bạch huyết hoặc lan sang các cơ quan khác như gan, lá lách, phổi hoặc tủy xương.

Ở trẻ em, ung thư hạch thường được chia thành hai nhóm chính:

Hodgkin lymphoma: Thường gặp ở trẻ lớn và thanh thiếu niên

Non‑Hodgkin lymphoma: Tiến triển nhanh hơn và phổ biến hơn ở trẻ nhỏ

Cả hai loại đều có thể phát triển nhanh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Vì sao bệnh u ng thư hạch bạch huyết có thể nguy hiểm?

Ung thư hạch bạch huyết ở trẻ em được xem là nguy hiểm vì một số lý do:

1. Bệnh có thể tiến triển nhanh: Đặc biệt với Non‑Hodgkin lymphoma, các tế bào ung thư có thể nhân lên rất nhanh và lan sang nhiều cơ quan chỉ trong thời gian ngắn.

2. Ảnh hưởng đến hệ miễn dịch: Do bệnh tấn công trực tiếp vào các tế bào miễn dịch, trẻ mắc bệnh thường dễ bị nhiễm trùng, sốt kéo dài hoặc khó hồi phục sau bệnh.

3. Có thể lan sang nhiều cơ quan: Nếu không được kiểm soát, tế bào ung thư có thể lan đến: Tủy xương, gan, lá lách, phổi, hệ thần kinh trung ương.

Khi bệnh lan rộng, việc điều trị sẽ phức tạp hơn.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư hạch bạch huyết ở trẻ em

Triệu chứng của Lymphoma ở trẻ có thể không rõ ràng trong giai đoạn đầu. Một số dấu hiệu thường gặp gồm:

Nổi hạch ở cổ, nách hoặc bẹn (thường không đau)

Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân

Sụt cân nhanh

Đổ mồ hôi ban đêm

Mệt mỏi kéo dài

Ho hoặc khó thở nếu hạch ở ngực to lên

Nếu các dấu hiệu này kéo dài nhiều tuần, trẻ cần được khám và làm xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Câu chuyện về nghị lực và hy vọng

Hành trình của Choi Yena khiến nhiều người xúc động: Từ một cô bé từng được bác sĩ khuyên gia đình "hãy bỏ cuộc", đến nay cô đã trở thành ca sĩ nổi tiếng, được hàng triệu người yêu mến.

Phía sau ánh đèn sân khấu là câu chuyện về tình yêu của cha mẹ, sự kiên cường trước bệnh tật và niềm tin không bao giờ tắt.