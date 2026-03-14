Đi xe quãng đường 200 mét, bé 1 tuổi bị liệt nửa người: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều cha mẹ mắc phải

Nhiều phụ huynh cho rằng quãng đường ngắn thì không cần dùng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, nhưng các bác sĩ cảnh báo suy nghĩ này có thể phải trả giá rất đắt.

Bác sĩ nhi khoa Lương Thịnh Bân (Đài Loan, Trung Quốc) từng chia sẻ một trường hợp khiến ông ám ảnh: một em bé hơn 1 tuổi bị liệt nửa thân dưới chỉ vì một tai nạn xảy ra khi gia đình đi xe cách nhà chưa đầy 200 mét.

Ông nhấn mạnh: “Đừng để chỉ 200 mét trở thành nỗi ân hận kéo dài cả đời”.

Theo bác sĩ Lương, khi còn làm bác sĩ nội trú, ông từng tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt đau lòng.

Gia đình đưa đứa trẻ hơn 1 tuổi đi mua đồ gần nhà. Do quãng đường quá ngắn, cha mẹ không cho bé ngồi ghế an toàn dành cho trẻ em trên xe.

Trên đường đi, chiếc xe gặp tai nạn. Cú va chạm khiến cơ thể em bé chịu hiệu ứng “roi quất” (whiplash) - tức đầu và cổ bị giật mạnh ra phía trước rồi bật ngược lại.

Vì cột sống của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn chỉnh, lực va đập đã khiến cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến liệt nửa thân dưới. Sau nửa năm điều trị, đứa trẻ không thể đứng lên lại được.

Theo bác sĩ, dù cha mẹ vô cùng ân hận và tự trách bản thân, nhưng sức khỏe của đứa trẻ thì không thể quay lại như trước.

Ghế an toàn không chỉ bảo vệ đầu mà còn bảo vệ cột sống

Bác sĩ Lương giải thích rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có cổ và cột sống rất yếu, chưa đủ khả năng chịu lực mạnh khi xảy ra va chạm.

Nếu trẻ ngồi ghế quay về phía trước, khi tai nạn xảy ra đầu sẽ bị hất mạnh về phía trước, lực này có thể truyền trực tiếp xuống cột sống, gây tổn thương nghiêm trọng.

Trong khi đó, nếu ghế quay ngược về phía sau, toàn bộ lưng của trẻ sẽ phân tán lực va chạm, giúp bảo vệ tốt hơn.

“Ghế an toàn không chỉ bảo vệ đầu của trẻ, mà còn bảo vệ cả cột sống”, bác sĩ nhấn mạnh.

Sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh

Theo các chuyên gia, nhiều cha mẹ thường đưa ra các lý do để không dùng ghế an toàn cho trẻ, chẳng hạn chỉ đi một đoạn rất gần, đã thắt dây an toàn nên không sao, trẻ khóc và không chịu ngồi ghế.

Tuy nhiên, bác sĩ Lương cho rằng những lý do này đều không đủ thuyết phục, bởi tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất kỳ khoảng cách nào.

Các bác sĩ khuyến cáo khi chở trẻ nhỏ bằng ô tô:

- Trẻ dưới 2 tuổi nên ngồi ghế an toàn quay mặt về phía sau.

- Trẻ dưới 18 kg vẫn nên sử dụng ghế quay ngược để bảo vệ cột sống tốt hơn.

- Dù đi quãng đường rất ngắn, trẻ vẫn cần được đặt vào ghế an toàn đúng cách.

Theo bác sĩ Lương, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ nhỏ quan trọng hơn nhiều so với những gì nhiều người nghĩ.

“Đừng vì chủ quan với vài trăm mét đường mà phải mang theo sự hối hận suốt cả đời”.

Nguồn và ảnh: SETN