6 lợi ích sức khỏe của chanh chứng minh nó không chỉ là một loại gia vị

Chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C

Cũng giống như các loại trái cây họ cam quýt khác, chẳng hạn như cam và bưởi, chanh là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, như vitamin C và flavonoid. Nước ép của một quả chanh cung cấp hơn một phần ba lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, theo Lacy Puttuck (một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Las Vegas, Mỹ).

Vitamin C nổi tiếng với vai trò hỗ trợ chức năng miễn dịch khỏe mạnh, nhưng nó còn có nhiều công dụng hơn là chỉ chống lại cảm lạnh thông thường. Theo một nghiên cứu, vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, chữa lành các mô bị tổn thương và hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Chanh có thể giúp da tăng cường sản sinh collagen

Vitamin C là một thành phần chăm sóc da phổ biến nhờ khả năng làm sáng da xỉn màu, chống lại các gốc tự do và tăng cường sản sinh collagen. Bạn sẽ tìm thấy nó trong nhiều loại serum và kem dưỡng da, nhưng bạn cũng có thể tăng gấp đôi lợi ích cho sức khỏe làn da của vitamin C bằng cách bổ sung dưỡng chất này qua đường ăn uống.

“Vitamin C trong chanh là một thành phần quan trọng trong quá trình sản sinh collagen trong cơ thể”, Puttuck giải thích. Collagen là một loại protein tạo nên cấu trúc và độ đàn hồi cho da. Da tự nhiên chứa và tạo ra collagen, nhưng quá trình sản sinh collagen giảm dần theo tuổi tác . Vì vậy, ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như chanh có thể giúp da trông trẻ trung hơn.

Chanh giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt

Có thể bạn đã nghe nói rằng nên kết hợp vitamin C với các thực phẩm giàu sắt và đây là lý do. Cơ thể thực sự không hấp thụ hết tất cả các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Các nhà nghiên cứu ước tính, chúng ta có thể hấp thụ 25 - 30% sắt heme từ protein động vật như thịt, nhưng chỉ từ 1 - 10% sắt non-heme từ nguồn thực vật.

''Kết hợp các thực phẩm giàu vitamin C như chanh với các nguồn sắt từ thực vật có thể giúp tăng cường hấp thụ sắt'', Mia Syn (chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Charleston, Nam Carolina)

giải thích. Theo một nghiên cứu, việc kết hợp vitamin C và sắt thậm chí có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt ở phụ nữ trẻ.

Chanh cung cấp chất xơ

Chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 5% người Mỹ đáp ứng được khuyến nghị về lượng chất xơ cần thiết. Một cốc chanh cung cấp gần 6g chất xơ.

Theo Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn uống, phụ nữ cần khoảng 25g chất xơ mỗi ngày và nam giới cần khoảng 38g chất xơ mỗi ngày. Chanh chứa một loại chất xơ hòa tan gọi là pectin, có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và giúp giảm cholesterol. Tuy nhiên, chất xơ chỉ có trong quả chanh nguyên vẹn, chứ không có trong nước chanh.

Chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Sỏi thận gây đau đớn, nhưng có một số cách để phòng ngừa chúng. Uống đủ nước được coi là cách tốt nhất để ngăn ngừa sỏi thận, vì vậy hãy nhớ uống nhiều nước. Thêm một chút nước cốt chanh vào nước cũng có thể giúp ích. Chanh chứa axit citric, có thể giúp làm tan các viên sỏi thận nhỏ. Uống nước chanh là một biện pháp khắc phục tại nhà phổ biến để phòng ngừa sỏi thận, và có một số nghiên cứu chứng minh điều này, theo Trường Y Harvard.

Chanh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Một nghiên cứu tổng hợp các nghiên cứu về tác động của việc tiêu thụ trái cây họ cam quýt và nước ép trái cây họ cam quýt đối với các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cho thấy rằng việc tiêu thụ trái cây họ cam quýt lâu dài nói riêng có thể giúp kiểm soát các chỉ số cho thấy bệnh tiểu đường loại 2.

Cách bổ sung thêm chanh vào chế độ ăn uống của bạn

Cách dễ nhất để bổ sung thêm chanh vào chế độ ăn uống của bạn là vắt nước cốt chanh vào nước hoặc trà. Điều này giúp bạn giữ nước đồng thời cung cấp một số chất chống oxy hóa. Các cách khác để sử dụng nước cốt chanh bao gồm thêm nó vào nước sốt salad, nước ướp và nước chấm. Như Syn đã lưu ý, chỉ cần nhớ rằng nước cốt chanh không có chất xơ.

Ăn cả quả chanh ít phổ biến hơn, nhưng có nhiều cách để sử dụng toàn bộ quả chanh - cả vỏ. Chanh nguyên quả có thể được sử dụng trong các món nướng, chẳng hạn như bánh ngọt, bánh muffin và bánh quy. Bạn thậm chí có thể cho cả quả chanh vào máy xay sinh tố và làm nước chanh.

Nếu bạn đang tự hỏi liệu ăn chanh hàng ngày có an toàn không, câu trả lời là có. Đối với hầu hết mọi người, ăn chanh mỗi ngày hoàn toàn an toàn. Một nhóm người cần lưu ý về việc ăn quá nhiều chanh là những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD), Puttuck chia sẻ. Độ axit trong chanh có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit. Một số người mắc GERD nhận thấy rằng chanh thực sự cải thiện các triệu chứng của họ. Và vì vitamin C tan trong nước, nên bất kỳ lượng vitamin C dư thừa nào từ việc ăn nhiều chanh sẽ được bài tiết qua nước tiểu, Roney lưu ý.

