Buồng trứng được ví như "công tắc lão hóa" của chị em phụ nữ vì đây là cơ quan giữ nhịp sinh học cho toàn bộ hệ thống nội tiết. Cơ quan này không chỉ đảm nhận nhiệm vụ rụng trứng duy trì khả năng sinh sản, mà còn là "nhà máy" sản xuất các hormone quan trọng như estrogen và progesterone. Khi buồng trứng bắt đầu lão hóa ở tuổi 30, lượng hormone này sụt giảm khiến làn da mất độ đàn hồi, tâm trạng thất thường và hệ miễn dịch suy yếu. Do đó, bảo vệ buồng trứng chính là cách trực tiếp để trì hoãn quá trình lão hóa và giữ gìn sức sống cho phái đẹp.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Chang Yu Chin, Bệnh viện Đa khoa Cathay (Đài Loan, Trung Quốc) chế độ ăn uống bồi bổ chính là liệu pháp tự nhiên giúp điều hòa hormone và "kéo dài tuổi thọ" cho cơ quan quan trọng này. Dưới đây là 6 món ăn "vàng" giúp bồi bổ buồng trứng, chống già và tăng cường miễn dịch mà chị em sau 30 nên ăn thường xuyên hơn nếu muốn khoẻ, "chống già":

1. Thực phẩm từ đậu nành

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu là nguồn cung cấp isoflavone dồi dào. Đây là một loại estrogen thực vật có cấu trúc tương tự như hormone trong cơ thể phụ nữ. Việc bổ sung đậu nành giúp bù đắp lượng nội tiết tố thiếu hụt, hỗ trợ điều hòa hoạt động của buồng trứng và giúp da dẻ mịn màng hơn. Đồng thời, hàm lượng protein thực vật và chất xơ trong đậu còn giúp củng cố hệ miễn dịch hiệu quả.

2. Quả kiwi

Kiwi sở hữu bộ ba quyền lực gồm vitamin c, vitamin e và chất xơ. Sự kết hợp này giúp tăng cường hệ miễn dịch tối ưu và hỗ trợ quá trình điều hòa hormone diễn ra trơn tru. Đối với phụ nữ bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa, kiwi giúp bảo vệ tế bào buồng trứng bền bỉ hơn, đồng thời thúc đẩy tổng hợp collagen để giữ cho da luôn săn chắc.

3. Các loại cá giàu omega-3

Các loại cá như cá hồi, cá thu là nguồn cung cấp axit béo omega 3 và protein dồi dào. Omega-3 đóng vai trò như một chất chống viêm tự nhiên, giúp bảo vệ nang trứng khỏi các tác động tiêu cực của quá trình oxy hóa. Thường xuyên ăn cá không chỉ giúp buồng trứng khỏe mạnh mà còn hỗ trợ tim mạch và giúp làn da duy trì độ ẩm, chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm.

4. Quả táo

Táo giàu chất xơ và vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc thải độc và cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể. Các hoạt chất trong táo giúp bảo vệ các cơ quan nội tiết khỏi sự căng thẳng oxy hóa, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Khi hệ tiêu hóa tốt, cơ thể sẽ hấp thụ các dưỡng chất bồi bổ buồng trứng hiệu quả hơn, giúp sắc diện luôn hồng hào.

5. Các loại hạt

Hạt hạnh nhân, hạt dẻ hay óc chó chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn và đặc biệt là vitamin e. Đây là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ màng tế bào buồng trứng, ngăn chặn sự tàn phá của các gốc tự do. Vitamin e còn giúp cải thiện lưu thông máu, nuôi dưỡng buồng trứng tốt hơn và giúp chị em giữ vững nét thanh xuân sau tuổi 30.

6. Quả anh đào

Anh đào chứa nồng độ chất chống oxy hóa và kali cực cao, giúp chống viêm và tăng cường sức đề kháng. Các dưỡng chất trong loại quả này giúp giảm bớt áp lực lên buồng trứng, ngăn ngừa tình trạng suy giảm chức năng sớm. Ăn anh đào thường xuyên là bí quyết giúp cơ thể thải độc, duy trì sự dẻo dai và làm chậm các dấu hiệu già nua trên gương mặt.

Bên cạnh dinh dưỡng, bác sĩ Chang Yu Chin cũng lưu ý rằng việc duy trì giấc ngủ ngon, kiểm soát căng thẳng và tập thể dục đều đặn là những yếu tố then chốt để giữ cho "công tắc lão hóa" này hoạt động ổn định nhất.

Nguồn và ảnh: Yahoo News, Eat This, TTVC