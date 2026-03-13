Ở tuổi 51, ông Zhang (Đài Loan, Trung Quốc) bàng hoàng nhận kết quả chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn 2. Sau chuỗi ngày dài chống chọi với hóa trị và phẫu thuật, cơ thể ông suy kiệt đến mức chức năng thận bị tổn thương nặng nề do tác dụng phụ của thuốc. Trong lúc bế tắc nhất, ông tìm đến Tiến sĩ Jiang Shoushan (Đài Loan, Trung Quốc) để khám theo lời người quen. Tại đây, thay vì chỉ dùng thuốc, Tiến sĩ Jiang đã đưa ra một lời khuyên kỳ lạ: Hãy ăn nhiều các loại rau, củ gia vị có tính chất kháng viêm, chống oxy hóa cao.

Ông Zhang không ăn được hành củ và tỏi, nhưng lại rất thích hành lá. Vì vậy, ông làm theo lời bác sĩ và ăn hành lá đều đặn gần như mỗi ngày trong suốt 7 năm, ưu tiên món ít dầu mỡ. Như một phép màu, Không chỉ chức năng thận được phục hồi mà khối u ung thư thực quản của ông Zhang cũng hoàn toàn không có dấu hiệu tái phát suốt 7 năm.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện của ông Zhang đã trở thành minh chứng sống cho sức mạnh của loại rau gia vị quen thuộc nhưng hầu hết nọi người chưa khai thác hết giá trị. Trong chương trình sức khoẻ trực tuyến "Cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh", Tiến sĩ Jiang kể lại trường hợp này và nói: Hầu hết mọi người chỉ coi đây là loại rau gia vị để tăng hương vị món ăn một cách đơn thuần. Trong khi đó, hành lá có thể chống cảm lạnh, tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, tốt cho đường huyết, chắc khỏe xương… thậm chí tăng cường sinh lý và chống lại cả bệnh ung thư".

Tại sao hành lá lại là "khắc tinh" của ung thư?

Hành lá chứa một "kho tàng" các hợp chất sinh học có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của khối u. Không chỉ riêng ung thư thực quản mà còn với nhiều loại ung thư khác như ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thực quản...

Theo Tiến sĩ Jiang, hành lá làm được điều đó là nhờ:

- Allicin trong hành lá là chất chống viêm và chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ ngăn chặn trực tiếp các tế bào ung thư.

- Các chất chống oxy hóa như quercetin và flavonoid giúp cơ thể chống lại bệnh mãn tính và giảm viêm hiệu quả.

- Bioflavonoid và allyl sulfide có tác dụng ức chế sự phát triển của các khối u.

- Beta-carotene tăng cường màng nhầy, giảm cholesterol và ngăn ngừa đồng thời bệnh tim mạch cùng ung thư.

Ảnh minh hoạ

- Theo nghiên cứu từ Đại học Nam California (Mỹ) và Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), hàm lượng flavonoid và organosulfur cao trong hành lá giúp tăng tác dụng kháng khuẩn HP, giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

- Chất sulfide ức chế vi khuẩn đường tiêu hóa chuyển nitrat thành nitrit, ngăn chặn quá trình gây ung thư thực quản và dạ dày.

- Nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia (Trung Quốc) chỉ ra rằng ăn 10g hành lá mỗi ngày giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt nhờ hàm lượng allium.

- Selenium trong hành lá giúp tạo thành thione, điều chỉnh chức năng miễn dịch tế bào và hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố.

- Axit malic và phức hợp vitamin B giúp thúc đẩy năng lượng, duy trì chức năng thần kinh, giảm mệt mỏi và hỗ trợ chuyển hóa chất dinh dưỡng.

Khả năng "quét sạch" đường trong máu và bảo vệ mạch máu của hành lá

Không chỉ chống ung thư, Tiến sĩ Jiang cho biết hành lá còn được coi là "cây chổi" tự nhiên giúp ổn định đường huyết và dọn dẹp mạch máu. Loại rau gia vị này làm điều đó theo cách sau:

- Cơ chế ổn định đường huyết: Hợp chất hữu cơ lưu huỳnh (APDS) ngăn chặn sự phân hủy insulin tại gan, giúp kéo dài thời gian hoạt động của insulin. Nghiên cứu tại Myanmar (Myanmar Health Sciences Research Journal) cho thấy ăn hành sống giúp giảm mức glucose máu từ 282 mg/dl xuống 194 mg/dl sau 90 phút.

- Bảo vệ nội mô mạch máu: Theo tạp chí Environmental Health Insights, chất quercetin trong hành làm giảm stress oxy hóa, bảo vệ lớp màng trong cùng của mạch máu khỏi tổn thương do đường huyết cao.

- Cải thiện vi mạch: Quan sát của Tiến sĩ Jiang Shoushan (Đài Loan) chỉ ra nồng độ chất chống oxy hóa tăng 10% đến 15% sau 8 tuần ăn hành, giúp mạch máu đàn hồi và hoạt động hiệu quả hơn.

- Giảm đường huyết đột biến: Hoạt chất sulfide kết hợp vận động 30 phút sau ăn giúp giảm mức tăng đường huyết đột biến khoảng 10 - 12%.

- Chống xơ vữa: Sulfide hỗ trợ loại bỏ các gốc tự do, ngăn chặn sự hình thành mảng bám xơ vữa trên thành mạch do tình trạng tăng đường huyết kéo dài.

Lưu ý khi ăn hành lá để tăng hiệu quả phòng bệnh, giữ dinh dưỡng

Ảnh minh hoạ

- Không nấu chín kỹ: Nhiệt độ cao làm bay hơi tinh dầu và phá hủy hoạt chất sulfide chống ung thư, hạ đường huyết.

- Thời điểm cho vào: Chỉ cho hành vào khi món ăn đã tắt bếp hoặc sắp bắc ra để giữ nguyên vẹn enzyme.

- Ưu tiên ăn sống: Hấp thụ trọn vẹn allicin và chất chống oxy hóa, giúp giảm đường huyết tốt hơn nấu chín.

- Ăn lượng vừa đủ: Duy trì 10g mỗi ngày thay vì ăn quá nhiều một lúc để tránh kích ứng dạ dày.

- Kết hợp vận động: Ăn hành lá kết hợp đi bộ 30 phút sau bữa ăn giúp tối ưu hiệu quả giảm đường huyết đột biến.

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday