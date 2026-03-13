Chuyên gia cảnh báo trào lưu “ngủ 6 giây” trên TikTok có thể gây tử vong

Mới đây, Bộ Y tế Malaysia đã lên tiếng cảnh báo về trào lưu này sau khi nhiều người dùng TikTok tại nước này tham gia thử thách.

Theo cơ quan này, việc tạo áp lực lên vùng cổ có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng như ngất đột ngột, đột quỵ, tổn thương động mạch cảnh, rối loạn nhịp tim, thiếu oxy não, tổn thương não vĩnh viễn, co giật và thậm chí tử vong.

Bộ Y tế Malaysia cho biết hiện tượng này trong y học được gọi là "ngất kèm co giật", xảy ra khi nguồn cung oxy lên não bị gián đoạn đột ngột. Các chuyên gia khẳng định không có bằng chứng khoa học nào chứng minh phương pháp này mang lại lợi ích cho sức khỏe.

"Đây không phải là một biện pháp trị liệu hợp pháp hay phương pháp chăm sóc sức khỏe. Ngược lại, đó là hành động thể chất có rủi ro cao và có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người tham gia", đại diện Bộ Y tế Malaysia nhấn mạnh.

Malaysia cảnh báo trào lưu 'ngủ 6 giây' trên TikTok có thể gây chết người. Ảnh Bernama.

Bộ Y tế Malaysia cho biết trào lưu nguy hiểm này đang xuất hiện dày đặc dưới dạng video ngắn. Người thực hiện tác động lực mạnh vào vùng cổ, vai hoặc gáy khiến người tham gia lịm đi vài giây, sau đó tỉnh lại trong trạng thái bàng hoàng. Dù nhiều cơ sở trị liệu quảng cáo đây là phương pháp y học cổ truyền giúp tái thiết lập não bộ và giải phóng năng lượng tiêu cực, cơ quan khẳng định liệu pháp này hoàn toàn vô căn cứ khoa học.

Đáng chú ý, lực tác động vật lý lên vùng cổ khiến nạn nhân ngất xỉu do não bộ đột ngột thiếu oxy, chứ không tạo ra giấc ngủ tự nhiên. Cơ quan y tế nhấn mạnh thủ thuật can thiệp tuần hoàn máu não này sinh ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như ngất xỉu đột ngột, đột quỵ, tổn thương động mạch cảnh, rối loạn nhịp tim, tổn thương não vĩnh viễn, co giật và tử vong. Hành vi đánh lừa công chúng rằng trạng thái ngất xỉu là giấc ngủ sâu đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức y khoa về nguyên tắc "không gây hại" và "quyền cung cấp thông tin".

Theo trang Bernama, các chuyên gia cho khi não thiếu oxy, cơ thể lập tức kích hoạt hệ thống khẩn cấp, giải phóng ồ ạt các hormone như adrenaline, dopamine và endorphin. Sự bùng nổ hóa chất này tạo cảm giác hưng phấn nhất thời, tương tự cảm giác nhẹ nhõm lúc con người thở lại được sau khi suýt chết đuối. Thực chất, nạn nhân vừa trải qua một tình huống cận tử cực kỳ nguy hiểm.

Được biết đây không phải là lần đầu các thử thách nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn chết người lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Một trong những trào lưu từng gây lo ngại là "thử thách blackout". Trong thử thách này, người tham gia dùng dây hoặc các cách khác để tự siết cổ, gây ngạt thở cho đến khi rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời, sau đó quay video và đăng lên TikTok.

Theo báo cáo của Trung tâm Luật Nạn nhân Truyền thông Mạng xã hội (SMVLC), riêng trong năm 2022 tại Mỹ đã ghi nhận ít nhất 7 trẻ em dưới 15 tuổi thiệt mạng khi thực hiện thử thách này.