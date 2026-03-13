3 ngày phát hiện 8 ca ung thư khi khám sàng lọc: Giám đốc Trung tâm Ung bướu cảnh báo

Tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, nơi thực hiện khám tầm soát ung thư đã phát hiện 8 ca mắc bệnh trong 3 ngày. Đáng chú ý, trong số này có 5 bệnh nhân mắc ung thư vú, bao gồm hai phụ nữ mới 28 và 31 tuổi. Như vậy, ung thư không còn là bệnh lý chỉ gặp ở người lớn tuổi. Xu hướng trẻ hóa của nhiều loại ung thư, đặc biệt là ung thư vú, đang đặt ra thách thức mới đối với công tác phòng ngừa và phát hiện sớm.

Ung thư có xu hướng trẻ hóa

Theo thống kê y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 ca mắc mới ung thư vú. Những năm gần đây, số ca bệnh ở nhóm tuổi 30–40 có xu hướng gia tăng.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận xu hướng này một cách khoa học, tránh tâm lý hoang mang. Bên cạnh yếu tố môi trường và lối sống, một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao hơn, đặc biệt là những người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú hoặc các bệnh ung thư liên quan.

Với nhóm nguy cơ này, việc tầm soát sớm và theo dõi sức khỏe định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu.

Một thực tế đáng chú ý là nhiều người trẻ thường chủ quan với sức khỏe, cho rằng ung thư là bệnh lý xa vời. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm, ung thư thường diễn tiến âm thầm và hầu như không gây triệu chứng.

Các bệnh nhân trẻ được phát hiện tại Bệnh viện Bạch Mai đều không có biểu hiện bất thường rõ ràng. Họ đến khám chủ yếu vì ý thức kiểm tra sức khỏe định kỳ.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch mai đang khám tầm soát ung thư.

Theo các bác sĩ, nếu chờ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sờ thấy khối u hoặc tổn thương lan rộng mới đi khám thì bệnh có thể đã bước sang giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Hiện nay, nhiều phương pháp chẩn đoán hiện đại có thể phát hiện sớm các tổn thương nhỏ, ngay cả khi bệnh chưa gây triệu chứng. Trong tầm soát ung thư vú, các kỹ thuật như siêu âm tuyến vú, chụp X-quang tuyến vú (mammography) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) giúp phát hiện khối u từ giai đoạn rất sớm.

Phát hiện sớm quyết định hiệu quả điều trị

PGS Phương cho biết, nếu ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể đạt trên 90%.

Việc chẩn đoán sớm không chỉ nâng cao cơ hội chữa khỏi mà còn giúp người bệnh có thể áp dụng các phương pháp điều trị ít xâm lấn hơn. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân vẫn có thể bảo tồn tuyến vú, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và giảm gánh nặng tâm lý.

Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, người bệnh thường phải trải qua các phác đồ điều trị phức tạp như phẫu thuật diện rộng, hóa trị và xạ trị kéo dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo áp lực lớn về chi phí và thời gian điều trị.

PGS Phương khuyến cáo, khám sức khỏe định kỳ là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là ung thư.

Tầm soát sớm giúp nhận diện những bất thường khi bệnh còn ở giai đoạn “ẩn mình”, từ đó can thiệp kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị. Ngoài ra, phát hiện bệnh sớm cũng giúp giảm đáng kể chi phí điều trị so với khi bệnh đã tiến triển.

Đối với phụ nữ, đặc biệt là nhóm từ 30 tuổi trở lên hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, việc kiểm tra tuyến vú định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ về các phương pháp tầm soát phù hợp là điều cần thiết.

Trong bối cảnh nhiều bệnh lý đang có xu hướng trẻ hóa, người trẻ cần thay đổi quan niệm về chăm sóc sức khỏe, PGS Phương cảnh báo. Khám sức khỏe không nên được coi là việc chỉ dành cho người lớn tuổi, mà cần trở thành một phần của lối sống chủ động và có trách nhiệm. Phát hiện sớm không chỉ giúp cứu sống người bệnh, mà còn bảo vệ chất lượng cuộc sống và tương lai của chính họ.