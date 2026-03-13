1 phút nhận biết Prospan chính hãng để mẹ yên tâm cho bé yêu sử dụng

Chỉ với vài cách kiểm tra Prospan chính hãng dưới đây, ba mẹ có thể dễ dàng nhận biết sản phẩm phân phối chính thức tại Việt Nam..

Đắn đo khi mua Prospan: Làm sao để nhận biết hàng chính hãng?

Với hành trình 75 năm chinh phục thị trường toàn cầu, thuốc ho Prospan đã hiện diện trong tủ thuốc của nhiều gia đình Việt. Mặc dù được đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả nhưng nhiều người cũng băn khoăn khi trên thị trường xuất hiện các sản phẩm Prospan xách tay và hàng chính hãng với giá bán, bao bì không đồng nhất.

Nhiều mẹ băn khoăn không biết làm sao để phân biệt được Prospan chính hãng

Chia sẻ về việc lựa chọn thuốc ho, chị Thanh Nga (34 tuổi, Hà Nội) cho biết, dạo gần đây khi tìm mua Prospan cho con, chị khá đắn đo vì có nhiều nơi giới thiệu là hàng xách tay, có nơi lại khẳng định là hàng chính hãng. Điều này khiến chị Nga không biết đâu mới là sản phẩm Prospan nhập khẩu chính thức để yên tâm sử dụng cho con.

Đại diện Sohaco Group cho biết, tất cả các sản phẩm thuốc ho Prospan đều được sản xuất tại nhà máy Engelhard Arzneimittel (CHLB Đức) trên cùng một dây chuyền công nghệ, một công thức, một tiêu chuẩn chất lượng. Tuy nhiên sản phẩm nhập khẩu chính hãng luôn mang sự an tâm hơn cho người tiêu dùng nhờ được kiểm soát đầy đủ về pháp lý, nhãn mác và hệ thống phân phối tại Việt Nam. Vấn đề còn lại là các mẹ cần biết cách nhận biết Prospan chính hãng để đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng sản phẩm.

Nhận biết Prospan chính hãng trong tíc tắc chỉ qua 5 điểm nổi bật

Chỉ qua vài bước kiểm tra đơn giản dưới đây, mẹ dễ dàng lựa chọn được sản phẩm Prospan nhập khẩu chính hãng để chăm sóc sức khỏe hô hấp cho bé:

Quan sát nhãn dán trên bao bì

Để ý một chút, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy thuốc ho Prospan xách tay thường có bao bì in bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung,...phù hợp với quy định của mỗi quốc gia. Riêng sản phẩm Prospan phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam được in bằng bao bì song ngữ Anh - Việt với đầy đủ các thông tin về thành phần, công dụng, số đăng ký, xuất xứ, nhà sản xuất, nhà phân phối,...Bên cạnh đó, sản phẩm còn có mã vạch để người dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và thông tin sản phẩm.

Prospan chính hãng phân phối tại Việt Nam có bao bì song ngữ Anh - Việt

Quét mã vạch truy xuất thông tin sản phẩm bằng iCheck

Đây cũng là cách rất đơn giản để nhận biết Prospan chính hãng. Theo đó, các mẹ có thể sử dụng các ứng dụng phổ biến như iCheck để quét mã vạch trên bao bì của chai Prospan và tham khảo các thông tin cơ bản về sản phẩm được hiển thị rõ ràng. Điều này giúp mẹ yên tâm hơn khi lựa chọn thuốc ho Prospan cho bé.

Ba bước truy xuất thông tin sản phẩm bằng ứng dụng iCheck

Kiểm tra màu sắc, phông chữ, thiết kế bao bì

Song song với việc truy xuất thông tin sản phẩm, mẹ có thể phân biệt Prospan chính hãng với các sản phẩm trôi nổi trên thị trường thông qua màu sắc, phông chữ, thiết kế bao bì. Sản phẩm chính hãng thường có hình in sắc nét, màu sắc đồng đều, cỡ chữ rõ ràng; các dòng thông tin được căn chỉnh ngay ngắn, không bị lệch hay nhòe mực, bao bì không bị móp méo. Việc quan sát kỹ những chi tiết nhỏ này giúp mẹ sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường và lựa chọn được sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn cho trẻ.

Kiểm tra thông tin đơn vị phân phối tại Việt Nam

Theo kinh nghiệm của nhiều người, một trong những cách đơn giản nhưng quan trọng để nhận biết Prospan chính hãng là kiểm tra đầy đủ thông tin về đơn vị phân phối tại thị trường Việt Nam. Thuốc ho Prospan được nhập khẩu nguyên hộp và luôn ghi rõ tên doanh nghiệp chịu trách nhiệm phân phối với các thông tin như địa chỉ, số đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp,...Đây là yếu tố bắt buộc theo quy định giúp người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc hoặc liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm.

Mua sắm thông minh bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm ngày càng đa dạng, mua sắm thông minh chính là "tấm lá chắn" để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Khi mua thuốc ho Prospan, người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, đồng thời tìm hiểu kỹ về nhà phân phối.

Tại thị trường Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại Sohaco - Địa chỉ số 5 Láng Hạ, P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội là đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối thuốc ho Prospan. Đại diện đơn vị khuyến cáo người tiêu dùng nên mua sản phẩm tại các nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để đảm bảo mua được sản phẩm chất lượng nhập khẩu chính ngạch từ CHLB Đức.

Prospan bán tại các nhà thuốc có chất lượng đồng nhất với Prospan trên thị trường quốc tế. Nhờ quy trình bảo quản, vận chuyển nghiêm ngặt, sản phẩm giữ nguyên được hiệu quả giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản. Bên cạnh đó, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt sẽ giúp ba mẹ dễ dàng hơn khi sử dụng thuốc ho cho bé. Khi sử dụng thuốc ho Prospan, người tiêu dùng cần lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thuốc được chỉ định điều trị viêm đường hô hấp có kèm ho, điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính. Tuy nhiên, sản phẩm chống chỉ định cho những trường hợp bất dung nạp Frutose. Phụ nữ có thai, cho con bú cần dùng thuốc dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Như vậy chỉ với một phút kiểm tra cực kỳ đơn giản, mẹ đã có thể nhận diện được Prospan chính hãng để yên tâm lựa chọn cho bé yêu. Sự cẩn trọng ngay từ đầu sẽ giúp hành trình chăm sóc sức khỏe hô hấp của con luôn an tâm và trọn vẹn.