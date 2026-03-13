Bí quyết "bình dị đến không tưởng" của ngôi làng trường thọ: Không thể dục, ăn kiêng vẫn sống trăm tuổi

Bạn có bao giờ tự hỏi, liệu bí mật của sự trường thọ có nằm trong những hũ thực phẩm chức năng xa xỉ, những giờ tập gym vắt kiệt sức lực, hay một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt đến cực đoan?

Sự thật có lẽ sẽ khiến bạn mỉm cười vì nhẹ nhõm. Các nhà khoa học khi nghiên cứu về các "Vùng Xanh" (Blue Zones) – những vùng đất có tỉ lệ người sống thọ trên trăm tuổi cao nhất thế giới – đã phát hiện ra một mẫu số chung kinh ngạc. Bí quyết của họ nằm ngay trong những thói quen "bình dị đến không tưởng" được duy trì mỗi ngày.

Từ những triền đồi đầy nắng ở Sardinia (Ý), những ngôi làng ven biển Okinawa (Nhật Bản), đến đảo Ikaria (Hy Lạp) hay bán đảo Nicoya (Costa Rica)... dù cách biệt về địa lý và văn hóa, họ đều sở hữu những "mã gen" lối sống tương đồng mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bắt đầu ngay hôm nay.

1. Ăn theo nhịp điệu của tự nhiên: "No tám phần, khỏe mười phân"

Ở các ngôi làng trường thọ, việc ăn uống không phải là sự hưởng thụ dư thừa mà là sự trân trọng nguồn sống.

Ảnh minh họa.

Quy tắc 80%: Họ dừng đũa khi cảm thấy dạ dày đã ở mức 80%. Không ăn cố, không ăn quá no để cơ thể luôn nhẹ nhàng và bộ máy tiêu hóa không bị quá tải.

Mùa nào thức nấy: Thực đơn của họ chủ yếu là "quà tặng từ đất Mẹ" như rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt. Thịt và đồ ngọt chỉ là những vị khách ghé thăm hiếm hoi trong các dịp đặc biệt.

Giữ trọn hương vị nguyên bản: Cách chế biến cực kỳ đơn giản, hạn chế tối đa gia vị nhân tạo để giữ lại "linh hồn" và dưỡng chất vốn có của thực phẩm.

2. Vận động tự thân

Cư dân "Vùng Xanh" hiếm khi bỏ tiền vào phòng gym, nhưng họ lại vận động không ngừng nghỉ.

Lao động là trị liệu: Đi bộ đi chợ, tự tay làm vườn, dọn dẹp nhà cửa hay chăn thả gia súc... những hoạt động này lấp đầy quỹ thời gian của họ. Họ không ngồi một chỗ quá lâu.

Cụ Kame Ogido, 90 tuổi, kiểm tra một nhúm rong biển, một phần của chế độ ăn ít calo, chủ yếu là thực vật, có thể giúp người dân Okinawa có tuổi thọ trung bình lên đến 82 năm, thuộc hàng cao nhất thế giới. Ảnh: David McLain/National Geographic

Sự dẻo dai bền bỉ: Những chuyển động nhẹ nhàng nhưng liên tục này giúp các khớp xương luôn được bôi trơn, máu huyết lưu thông nhịp nhàng, tạo nên một cơ thể dẻo dai bất chấp tuổi tác.

Vậy đối với chúng ta, đừng coi việc leo cầu thang hay đi bộ mua sắm là gánh nặng. Hãy xem đó là những "bài tập ẩn mình" giúp bạn tích lũy sức khỏe từng chút một.

3. Tâm thế an nhiên

Sức khỏe tinh thần chính là "chiếc mỏ neo" giữ cho họ sống lâu và sống hạnh phúc.

Lòng bao dung: Người già ở các làng trường thọ thường có tâm thế rất bình thản. Họ ít khi tị hiềm, không để bụng những chuyện vặt vãnh và luôn đón nhận biến cố bằng sự điềm tĩnh.

Sợi dây cộng đồng: Họ không bao giờ cô đơn. Gia đình, hàng xóm và bạn bè luôn gắn bó mật thiết, tạo thành một mạng lưới nâng đỡ tinh thần vững chắc.

Thiên nhiên có thể mang đến cuộc sống thư thái giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ảnh: Alessandro Gandolfi, Parallelozero/Insititute

Điểm tựa tâm linh: Dù là tôn giáo hay một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, đức tin giúp họ tìm thấy ý nghĩa và sự an ủi trong mọi hoàn cảnh.

Với chúng ta, mỗi ngày, hãy dành ít nhất một vài phút để trò chuyện chân thành với người thân. Một cuộc gọi ngắn cũng có thể là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn.

4. Thuận theo đồng hồ sinh học

Cư dân "Vùng Xanh" sống một cuộc đời "thuận thiên" – hòa nhịp cùng đất trời.

Ngủ theo ánh mặt trời: Làm việc khi bình minh, nghỉ ngơi khi hoàng hôn. Việc hiếm khi thức khuya giúp cơ thể thực hiện hoàn hảo quy trình tự phục hồi và cân bằng hệ miễn dịch vào ban đêm.

Nhịp sống ổn định: Thời gian ăn, ngủ, làm việc được lặp đi lặp lại một cách đều đặn như một bản nhạc có nhịp điệu rõ ràng, giúp hệ thần kinh luôn ở trạng thái ổn định nhất.

Bí mật của sự trường thọ không nằm ở việc chúng ta "phấn đấu để khỏe mạnh", mà là biết cách hòa quyện sức khỏe vào từng hơi thở của cuộc sống. Bạn không cần phải chuyển đến Ý hay Nhật Bản mới có thể sống thọ; bạn chỉ cần mang tinh thần của "Vùng Xanh" vào ngay chính căn nhà của mình - ngay từ bây giờ.