3 món rau là "thần dược" xoa dịu dạ dày, mỗi ngày ăn 1 món giúp cải thiện nhu động ruột và "nuôi" dạ dày khỏe mạnh

3 món ăn này là "món ăn bổ dưỡng tự nhiên cho dạ dày" và mỗi món ăn được kết hợp với các nguyên liệu khác nhau. Những loại rau trong các món ăn đó đều có tác dụng tốt nhất định đối với hệ tiêu hóa cũng như dạ dày. Chúng có thể làm trơn ruột, thúc đẩy nhu động ruột và bổ dưỡng cho dạ dày. Hãy ăn nhiều hơn những món này trong tháng Ba!

Ngay dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những công thức nấu ăn 3 món rau rất đơn giản và phổ biến, bạn có thể làm một món mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe gia đình. Cùng tìm hiểu nhé!

1. Củ mài - Canh cà chua củ mài và rau củ

Củ mài (còn có tên gọi khác là hoài sơn) rất tốt cho dạ dày. Nó giúp giảm viêm loét, trào ngược và hỗ trợ tiêu hóa nhờ chứa các chất saponin (dioscin) bảo vệ niêm mạc, hoạt chất ức chế COX-2, cùng hàm lượng chất xơ/polysaccharide cao. Củ mài đồng thời cũng giúp cải thiện vi sinh đường ruột, giảm khó tiêu, táo bón và có thể làm dịu dạ dày khi bụng rỗng.

Nguyên liệu làm món canh cà chua, củ mài và rau củ

2 quả cà chua, 1 đoạn củ mài khoảng 200g, nửa bắp ngô ngọt, nửa củ cà rốt cắt miếng, vài nhánh bông cải xanh, 1 quả trứng gà, gia vị, tinh chất cốt gà. Bạn cũng có thể thêm đậu phụ; mộc nhĩ; cà rốt nếu thích để món ăn đậm đà hơn.

Cách làm món canh cà chua, củ mài và rau củ

Bước 1: Rửa sạch cà chua và khía hình chữ thập lên đầu quả, chần qua nước sôi để bóc vỏ. Sau đó cắt cà chua thành từng miếng. Gọt vỏ củ mài và cắt thành từng khúc vừa ăn (nhớ đeo găng tay, nếu không tay bạn sẽ bị ngứa). Đun nóng một ít dầu ăn trong nồi, sau đó cho cà chua vào xào đến khi mềm nhuyễn.

Bước 2:Tiếp đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào rồi thêm cà rốt, ngô ngọt đã cắt khúc (hoặc mộc nhĩ đã ngâm và xé miếng nhỏ), củ mài và nấu trong 15 phút. Cuối cùng, cho bông cải xanh (hoặc rau cải chíp) nấu thêm 2 phút. Đánh trứng cho tan sau đó khuấy nồi canh theo 1 chiều rồi từ từ cho vào để tạo hình vân trứng. Sau đó nêm gia vị cùng tinh chất cốt gà cho vừa ăn, vậy là xong!

Thành phẩm món canh cà chua, củ mài và rau củ

Món canh này không cần nhiều gia vị nhưng hương vị tự nhiên của các nguyên liệu đã đủ làm cho nó trở nên hấp dẫn. Vị chua ngọt hấp dẫn từ cà chua quyện với vị thanh mát của các loại rau củ, ăn một bát thôi thì không bao giờ đủ!

2. Bắp cải - Bắp cải xào thịt ba chỉ

Bắp cải là một loại rau rất tốt cho dạ dày, đặc biệt trong việc hỗ trợ điều trị viêm loét, nhờ chứa Vitamin U (methylmethionine sulfonium) giúp tái tạo niêm mạc, làm lành vết loét và các hợp chất chống viêm, kháng khuẩn Helicobacter Pylori. Nhờ có vitamin K1 và polyphenol mà bắp cải còn có tác dụng trong việc bảo vệ thành dạ dày, giảm nguy cơ tổn thương. Mặt khác nhờ giàu chất xơ, nên bắp cải cũng giúp giảm chứng khó tiêu và táo bón. Nhờ chứa hàm lượng cao hợp chất isothiocyanates và glucosinolates, hoạt động như chất kháng khuẩn tự nhiên nên khi ăn bắp cải thường xuyên sẽ giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter Pylori - nguyên nhân chính gây ung thư dạ dày.

Nguyên liệu làm món bắp cải xào thịt ba chỉ

1/2 cây bắp cải (khoảng 400g), 3-5 tép tỏi, 150g thịt ba chỉ heo, 2 gốc hành lá thái nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, một chút gia vị và một chút đường.

Cách làm món bắp cải xào thịt ba chỉ

Bước 1: Rửa sạch bắp cải và xé thành từng miếng nhỏ. Sau đó chuẩn bị một chiếc bát, thêm nước tương, dầu hào, gia vị và đường vào rồi khuấy đều để được phần nước sốt. Ớt thái nhỏ - bạn có thể bỏ qua nguyên liệu này nếu không ăn được cay. Thịt ba chỉ đem rửa sạch rồi thái mỏng. Tiếp theo, cho một chút xíu dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi thêm thịt ba chỉ vào xào đến khi tiết mỡ. Sau đó bạn cho hành lá, tỏi băm và ớt vào, xào đều đến khi thơm.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho bắp cải vào, xào đều trên lửa lớn cho đến khi mềm và chín khoảng 70%. Sau đó thêm phần sốt đã pha vào, xào đều cho đến khi các nguyên liệu chín. Để hương vị đậm đà, bạn có thể thêm một chút giấm đen vào cuối cùng, ăn sẽ rất ngon. Cuối cùng hãy lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món bắp cải xào thịt ba chỉ

Món ăn này hoàn thành có màu sắc bắt mắt, hương thơm hấp dẫn. Thị ba chỉ được xào sém cạnh tiết mỡ ngấm vào rau bắp cải khiến món ăn vừa mềm lại vẫn có độ giòn ngọt, không bị nát hay đắng, thấm gia vị, là món ăn đưa cơm, thích hợp cho cả bữa chính.

3. Bí ngô - Bí ngô hầm khoai môn

Bí ngô (bí đỏ) là loại thực phẩm rất tốt cho dạ dày vì chứa hàm lượng cao chất xơ hòa tan, giúp dễ tiêu hóa, giảm đầy bụng và làm dịu vết loét. Thành phần beta-carotene (vitamin A), kẽm và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ niêm mạc, thúc đẩy nhu động ruột, giảm viêm và ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa.

Nguyên liệu làm món bí ngô hầm khoai môn

250g bí ngô, 200g khoai môn, 1 nắm đậu Hà Lan, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút gia vị và đường.

Cách làm món bí ngô hầm khoai môn

Bước 1: Bí ngô bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Nếu bí ngô non bạn có thể rửa sạch và nấu luôn cả vỏ. Khoai môn, gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng dày khoảng 1.5cm, bằng với kích thước của miếng bí ngô. Đun nóng một chút dầu trong chảo sau đó chiên khoai môn và bí ngô trong chảo cho đến khi bề mặt hơi vàng.

Bước 2: Sau đó cho khoai môn và bí ngô đã chiên vào nồi, thêm đậu Hà Lan, nước tương, dầu hào, chút xíu gia vị, đường và lượng nước vừa đủ. Sau đó đậy nắp nồi và đun sôi trên lửa lớn. Giảm lửa nhỏ và ninh trong 15 phút là món ăn hoàn thành. Lưu ý: Bí ngô đã có vị ngọt tự nhiên nên bạn có thể bỏ qua đường.

Thành phẩm món bí ngô hầm khoai môn

Món ăn này làm vô cùng đơn giản mà hương vị hòa quyện, bổ sung cho nhau rất ngon. Bí ngô và khoai môn mềm mướt thấm gia vị đậm đà, ăn rất hao cơm.

Trên đây là 3 món ăn đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể dễ dàng nấu được tại gia đình. Những món ăn này đều dùng những nguyên liệu dân dã, rẻ tiền và lại tốt cho dạ dày cũng như hệ tiêu hóa. Bạn hãy luân phiên nấu mỗi ngày cho gia đình thưởng thức nhé!