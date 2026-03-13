Ai cũng biết rượu bia là "kẻ thù" của dạ dày, nhất là nếu bạn uống khi đói. Khi không có thức ăn che chắn, chất cồn (ethanol) sẽ tiếp xúc trực tiếp và "thiêu đốt" lớp niêm mạc mỏng manh, gây bỏng rát, xung huyết và viêm loét tức thì. Tuy nhiên, Giáo sư Li Zhigang thuộc Đại học Y học Cổ truyền Bắc Kinh (Trung Quốc) tiết lộ một sự thật ít người biết: Một số loại trái cây ăn khi đói cũng "phá dạ dày" chẳng kém uống rượu bia.

Ảnh minh hoạ

Trong số bệnh nhân của ông, có một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, bị thủng dạ dày do ăn quá nhiều quả hồng và uống nước cam lúc đói. Đến bệnh viện thì phát hiện dạ dày đã viêm loét "lỗ chỗ" từ lâu mà chẳng hay. Hỏi ra mới biết, cô này vì muốn giảm cân nên ăn trái cây thay cơm hoặc ăn thật nhiều trái cây để giảm lượng đồ ăn sau đó. Chỉ có điều, cô lại chọn nhầm toàn loại không nên ăn khi bụng đói. Giống như nhiều người, cô tưởng những loại này càng ăn khi đói càng no bụng, lại khỏe vì trái cây thì lành mạnh.

Qua câu chuyện của người phụ nữ này, Giáo sư Li nhắc nhở bạn dù có "đói mờ mắt" cũng tuyệt đối không ăn ngay 5 loại trái cây sau đây:

1. Quả hồng

Sức tàn phá của hồng nằm ở sự kết hợp giữa tanin và pectin. Khi dạ dày rỗng, nồng độ axit cao khiến các chất này kết tủa ngay lập tức thành những khối bã rắn chắc. Những "viên sỏi" này cọ xát liên tục vào thành dạ dày, dẫn đến xuất huyết hoặc thủng dạ dày – một tổn thương vật lý nghiêm trọng ngang ngửa với tác động của rượu mạnh.

2. Cà chua

Cà chua chứa nhiều nhựa phenolic, khi gặp môi trường axit đậm đặc lúc đói sẽ biến thành chất keo không tan bám chặt lấy lớp niêm mạc. Điều này không chỉ gây đau vùng thượng vị dữ dội mà còn tạo ra các khối vón cục bóp nghẹt quá trình tiêu hóa, khiến dạ dày co bóp quá tải dẫn đến viêm loét cấp tính.

3. Cam

Ảnh minh hoạ

Không hiếm người thích uống nước cam hay ăn cam vào bữa sáng. Mặc dù rất giàu dinh dưỡng nhưng loại trái cây này không phù hợp để ăn sáng, ăn khi bụng đói. Cam chứa nhiều đường và axit hữu cơ. Ăn cam khi bụng đói sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng axit dạ dày, khiến lá lách và dạ dày có cảm giác no, đầy axit.

4. Chuối

Rất ít người biết rằng ăn chuối khi đói khiến nồng độ magie trong máu tăng vọt, gây mất cân bằng tỷ lệ magie và canxi, tạo áp lực cho hệ tim mạch. Đồng thời, tính axit của chuối kích ứng hệ thần kinh thực vật của dạ dày, tạo ra cảm giác nôn nao, cồn cào và rối loạn nhịp co bóp tự nhiên thay vì mang lại năng lượng như nhiều người lầm tưởng.

Ảnh minh hoạ

5. Dứa

Dứa chứa bromelain, là một loại enzyme phân giải protein cực mạnh. Khi dạ dày trống rỗng, bromelain sẽ quay sang "tấn công" chính lớp protein cấu tạo nên niêm mạc dạ dày và ruột. Sự ăn mòn sinh hóa này gây ra cảm giác rát bỏng, choáng váng và để lại những tổn thương thành dạ dày rất khó phục hồi nếu duy trì thói quen này lâu dài.

Nên ăn gì khi đói để bảo vệ và nuôi dưỡng dạ dày?

Để bảo vệ lá chắn tiêu hóa, thay vì chọn các loại trái cây mang tính axit, bạn nên ưu tiên những thực phẩm có khả năng trung hòa dịch vị. Ví dụ như:

- Cháo hoặc súp ấm. Tạo lớp màng nhầy bao phủ niêm mạc, làm dịu axit dư thừa và ngăn chặn các tổn thương cơ học hiệu quả.

- Trứng luộc. Cung cấp protein tinh khiết giúp trung hòa dịch vị và tạo cảm giác no lâu mà không gây kích ứng cho thành dạ dày.

Ảnh minh hoạ

- Yến mạch. Chứa chất xơ hòa tan hình thành lớp gel bảo vệ, ngăn chặn sự tiếp xúc trực tiếp của axit vào lớp màng nhầy.

- Bánh mì. Có đặc tính thấm hút axit dịch vị cực tốt, giúp giảm ngay cảm giác cồn cào và bỏng rát khi bụng đang rỗng.

- Các loại hạt. Hạnh nhân hay óc chó cung cấp chất béo lành mạnh giúp ổn định độ pH và làm chậm quá trình tiết axit dịch vị.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Daily Mail