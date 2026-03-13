Người phụ nữ "chết não" bất ngờ sống lại khi xe cứu thương đi vào ổ gà

Một người phụ nữ được các bác sĩ tại một bệnh viện tư ở Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, tuyên bố "chết não" đã có dấu hiệu sự sống trở lại sau khi xe cứu thương chở thi thể cô về nhà làm lễ tang bị vấp phải ổ gà trên đường, dẫn đến một diễn biến đầy kịch tính.

Vinita Shukla, một người phụ nữ làm việc tại tòa án quận Pilibhit, đã bị ốm nặng tại nhà riêng. Khi tình trạng của Vinita trở nên tồi tệ hơn, chồng cô, ông Kuldeep Shukla, đã vội vàng đưa vợ đến một bệnh viện công. Thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã đã chuyển cô đến Bareilly để điều trị chuyên sâu hơn.

Sau gần 13 ngày điều trị, Vinita đã hồi phục hoàn toàn.

Kuldeep đã đưa Vinita vào một bệnh viện tư ở Bareilly, nơi cô được đặt máy thở hỗ trợ. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ được cho là đã nói với Kuldeep rằng không thể làm gì hơn để cứu sống Vinita. Theo lời Kuldeep, các bác sĩ nói rằng cô ấy thực chất đã chết não và khuyên gia đình đưa cô về nhà, cảnh báo rằng một khi cô được tháo máy thở, kết quả sẽ rõ ràng.

Kuldeep yêu cầu các bác sĩ tiếp tục điều trị thêm một đêm nữa, nhưng sáng hôm sau anh lại được thông báo đưa cô về nhà vì không còn hy vọng nào nữa. Sau đó, Kuldeep thông báo cho người thân ở Pilibhit, nơi bắt đầu chuẩn bị cho lễ tang của Vinita. Ở nhà, mẹ chồng, con trai, con dâu và con gái của cô đang đau buồn và chuẩn bị cho tang lễ.

Sau đó, Kuldeep bắt đầu hành trình trở về Pilibhit cùng Vinita trên xe cứu thương. Tuy nhiên, gần Hafizganj ở Bareilly, bánh xe của xe cứu thương bị rơi vào một ổ gà trên đường, gây ra cú xóc mạnh cho tất cả mọi người trong xe.

Sau cú xóc bất ngờ, những người trong nhà dần lấy lại bình tĩnh và kinh ngạc nhận thấy Vinita cử động. Gia đình lập tức đưa cô đến một bệnh viện tư ở Pilibhit. Theo lời gia đình, các bác sĩ ở đó ban đầu lưỡng lự không muốn tiếp nhận bệnh nhân, nhưng cuối cùng đã khám cho cô khi gia đình kiên quyết yêu cầu.

Sau khi bắt đầu điều trị, Vinita dần dần có dấu hiệu hồi phục. Tình trạng của cô cải thiện và hiện đã về nhà, đang trong quá trình hồi phục.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh điều trị cho bệnh nhân, Tiến sĩ Rakesh Singh, sau đó cho biết bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng bởi vết rắn cắn. Dựa trên khả năng đó, các bác sĩ đã tiêm thuốc kháng nọc rắn cùng với các phương pháp điều trị cần thiết khác.

Bác sĩ Singh cho biết, trong vòng khoảng 24 giờ, tình trạng của bệnh nhân bắt đầu cải thiện dần. Cô cũng được chuyển đến để hội chẩn với các chuyên gia thần kinh học tại Lucknow. Sau gần 13 ngày điều trị, Vinita đã hồi phục hoàn toàn và hiện đang sống một cuộc sống bình thường.

Trong khi gia đình coi sự việc này như một phép màu, những nỗ lực và chẩn đoán của đội ngũ y tế cũng đã nhận được sự đánh giá cao rộng rãi khắp thành phố.