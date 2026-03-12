Người phụ nữ đang được nhắc đến là Sarah Boyle, một người mẹ trẻ sống tại Anh. Khi 28 tuổi, cô nhận thấy cậu con trai 6 tháng tuổi Teddy của mình bỗng trở nên cáu gắt và kiên quyết từ chối bú bên ngực phải. Dù nghĩ đơn giản là mình bị tắc tia sữa nhưng kết quả sinh thiết tại Bệnh viện Đại học Hoàng gia Stoke (Anh), cô nhận được bản án nghiệt ngã: ung thư vú thể tam âm tính.

Sarah Boyle trong quá trình điều trị ung thư vú dù không hề mắc bệnh này

Đây là một dạng ung thư tiến triển nhanh và cực kỳ ác tính. Tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ bác sĩ, Sarah đã trải qua nhiều đợt hóa trị tàn khốc và chấp nhận cắt bỏ cả hai bầu ngực để mong có cơ hội sống sót bên chồng và hai con nhỏ.

Không ai ngờ, chỉ khoảng 9 tháng sau cuộc phẫu thuật định mệnh, phía bệnh viện bất ngờ thông báo Sarah chưa từng mắc ung thư vú. Kết quả sinh thiết ban đầu bị báo cáo sai do "lỗi của con người".

Lời xin lỗi chân thành từ ban quản lý bệnh viện không thể bù đắp được những tổn thương tâm lý và thể xác mà cô phải gánh chịu. Suốt gần một năm, cô đã bị tàn phá bởi hóa chất, mất đi bộ ngực từng là vẻ đẹp nhiều người ghen tỵ. Và đau lòng nhất là không thể cho đứa con thứ hai tên Louis bú sữa mẹ. Giờ đây, người mẹ trẻ này lại sống trong nỗi lo âu về những biến chứng sức khỏe từ túi độn ngực tái tạo và hệ lụy của việc hóa trị không cần thiết lên cơ thể mình.

Điều Sarah tiếc nuối nhất là vì điều trị bệnh mà không thể cho con bú như những người mẹ khác

Sarah không chia sẻ câu chuyện của mình như một "lời kêu oan vô vọng". Cô nhấn mạnh, dù trường hợp của cô là hy hữu nhưng không có nghĩa những người khác nên chủ quan với bất thường của cơ thể hay thiếu niềm tin vào y học. Ngược lại, hãy đi khám ngay khi có bất thường dù nhỏ, nhưng nên học cách tham khảo ý kiến của ít nhất 2 chuyên gia trở lên nếu có điều kiện để tránh sai sót.

Những dấu hiệu ung thư vú cần chú ý

Sarah bị chẩn đoán nhầm nhưng cô đã rất đúng đắn khi đi khám ngay khi có bất thường ở ngực. Bởi trong các trường hợp khác, nó thật sự có thể là dấu hiệu ung thư vú. Để bảo vệ bản thân, bạn cần đặc biệt chú ý nếu nhận thấy các triệu chứng sau:

- Sự xuất hiện của các khối u lạ ở vùng ngực hoặc dưới nách, thường cứng, không di động và không có cảm giác đau rõ rệt ở giai đoạn đầu.

- Sự thay đổi về hình dạng và kích thước vú, ví dụ như một bên vú sưng to hơn hẳn.

- Da vùng vú bị nhăn nheo, co rút giống vỏ quả cam hay các nốt như đồng xu.

- Núm vú có dấu hiệu bị tụt vào trong, thay đổi hướng hoặc tiết dịch bất thường, nhất là dịch có lẫn máu.

- Cảm giác sưng đau vùng vú không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc phản ứng lạ của trẻ khi bú mẹ, như trường hợp bé Teddy đột ngột từ chối bú một bên.

Những người dễ bị ung thư vú "tấn công"

Nhóm có nguy cơ cao mắc ung thư vú càng cần cảnh giác với các dấu hiệu kể trên. Nhóm này gồm:

- Những người có người thân trong gia đình như mẹ, chị em gái từng mắc ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, đặc biệt là những người mang gen đột biến.

- Phụ nữ có kỳ kinh nguyệt sớm (trước 12 tuổi) hoặc mãn kinh muộn (sau 55 tuổi) do cơ thể tiếp xúc với nội tiết tố trong thời gian dài.

Lối sống ảnh hưởng rất nhiều tới nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ (Ảnh minh hoạ)

- Những người có lối sống thiếu khoa học, thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài hoặc lạm dụng rượu bia và thuốc lá.

- Phụ nữ không sinh con, sinh con đầu lòng sau tuổi 30 hoặc không cho con bú sữa mẹ cũng được ghi nhận có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, ngoài xây dựng lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh, hãy duy trì thói quen tự kiểm tra vú tại nhà thường xuyên. Nên thực hiện tầm soát định kỳ qua siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh ít nhất mỗi năm một lần tại các cơ sở y tế uy tín để phát hiện sớm ung thư vú.

Nguồn và ảnh: BBC, Healthline, The Paper