Món nước mà "chim công làng múa" Dương Lệ Bình chăm uống gồm 2 thành phần được đánh giá có lợi cho nhan sắc, phụ nữ 40+ càng nên uống

Ở tuổi gần 70, Dương Lệ Bình - nghệ sĩ múa nổi tiếng Trung Quốc được mệnh danh là "chim công làng múa" - vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên với vóc dáng mảnh mai và làn da hồng hào. Không ít khán giả tò mò bí quyết giúp bà giữ được phong độ suốt nhiều thập kỷ.

Ngoài việc tập luyện đều đặn và ăn uống điều độ, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng bà duy trì một thức uống dưỡng sinh rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Điều đặc biệt là món nước này chỉ gồm hai nguyên liệu đơn giản: Táo đỏ và kỷ tử.

Thức uống đơn giản từ táo đỏ và kỷ tử có tác dụng gì?

Trà táo đỏ - kỷ tử là loại nước khá phổ biến trong các phương pháp dưỡng sinh phương Đông.

Táo đỏ - nguyên liệu quen thuộc giúp bồi bổ cơ thể

Táo đỏ (táo tàu) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn và bài thuốc Đông y. Theo các tài liệu dinh dưỡng, loại quả này chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe như vitamin C, polyphenol chống oxy hóa cùng một số khoáng chất quan trọng như kali và sắt.

Trong y học cổ truyền, táo đỏ thường được sử dụng với mục đích bổ máu, dưỡng khí, giúp cơ thể giảm mệt mỏi, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện giấc ngủ. Nhờ những đặc tính này, táo đỏ thường xuất hiện trong các món canh, trà thảo mộc hoặc nước hầm dưỡng sinh. Nhiều người tin rằng việc uống nước táo đỏ với lượng vừa phải có thể giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe khoắn và tươi tắn hơn.

Kỷ tử - “siêu thực phẩm” quen thuộc trong nhiều món dưỡng sinh

Kỷ tử (goji berry) là một nguyên liệu khá phổ biến trong các món ăn và thức uống dưỡng sinh ở nhiều nước châu Á. Loại quả nhỏ màu đỏ này được đánh giá cao nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A, beta-carotene cùng các axit amin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy kỷ tử có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da, giúp bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa và tốt cho sức khỏe đôi mắt. Nhờ những đặc tính này, kỷ tử thường được sử dụng trong nhiều món ăn như canh, cháo, trà thảo mộc hoặc các loại nước dưỡng sinh, vừa giúp tăng hương vị vừa bổ sung thêm vi chất cho cơ thể.

Theo quan niệm Đông y, khi kết hợp với nhau, hai nguyên liệu này được cho là giúp bồi bổ cơ thể, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ làn da trông tươi tắn hơn.

Ngoài các quan niệm trong Đông y, nhiều nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cũng cho thấy táo đỏ và kỷ tử chứa khá nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe nếu sử dụng điều độ.

Vì sao phụ nữ sau 40 nên uống loại nước này?

Bước sang tuổi 40, cơ thể phụ nữ bắt đầu có nhiều thay đổi: quá trình trao đổi chất chậm lại, nội tiết tố dần suy giảm và làn da dễ xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, nhiều người có xu hướng bổ sung những thực phẩm giàu vi chất và chất chống oxy hóa để hỗ trợ cơ thể từ bên trong.

Những loại nước thảo mộc nhẹ như trà táo đỏ - kỷ tử thường được lựa chọn vì nguyên liệu đơn giản, dễ uống và có thể dùng như một loại trà hằng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng không có loại đồ uống nào có thể thay thế chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Thói quen nhỏ nhưng duy trì bền bỉ

Với Dương Lệ Bình, thức uống từ táo đỏ và kỷ tử chỉ là một phần nhỏ trong lối sống kỷ luật mà bà duy trì suốt nhiều năm. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ vẫn tập luyện thường xuyên, ăn uống thanh đạm và giữ tinh thần nhẹ nhàng.

Có lẽ chính những thói quen đơn giản nhưng bền bỉ ấy đã giúp "chim công làng múa" vẫn giữ được thần thái trẻ trung đáng ngưỡng mộ khi bước vào tuổi U70.