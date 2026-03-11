"Khổng tước" Dương Lệ Bình U70 vẫn khiến người ta si mê: Không phải trẻ lâu vì không sinh con, mà còn bởi "kỷ luật khắt khe" hàng chục năm

Sự xuất hiện của "chim công làng múa" Dương Lệ Bình tại Việt Nam trong một chương trình nghệ thuật gần đây đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Ở tuổi 68, nữ nghệ sĩ huyền thoại của Trung Quốc lần đầu mang điệu múa chim công nổi tiếng của mình đến sân khấu Việt Nam, và điều khiến nhiều người choáng ngợp không chỉ là kỹ thuật biểu diễn mà còn là vóc dáng mảnh mai, lưng thẳng và thần thái gần như không đổi so với thời trẻ.

Những hình ảnh của bà sau buổi biểu diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo một loạt tranh luận thú vị về bí quyết trẻ lâu của nữ nghệ sĩ gần 70 tuổi.

Có người cho rằng bí quyết của bà nằm ở trà kỷ tử, táo đỏ - loại đồ uống được Dương Lệ Bình chia sẻ nhiều lần. Nhưng cũng có những bình luận hài hước hơn: "Không sinh con thì áp lực cuộc đời giảm đi một nửa. Lúc đó uống nước giếng hay nước ao chắc cũng trẻ!".

Quan điểm này nhận được khá nhiều sự đồng tình, khi không ít người cho rằng phụ nữ nếu không trải qua quá trình mang thai và sinh nở sẽ ít thay đổi về vóc dáng và nội tiết hơn.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào cuộc sống của Dương Lệ Bình, nhiều người sẽ nhận ra: bí quyết giúp bà giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi U70 không nằm ở việc sinh hay không sinh con, mà ở một lối sống kỷ luật suốt hàng chục năm.

Dương Lệ Bình - U70 vẫn múa dẻo như thiếu nữ

Sinh năm 1958 tại Vân Nam (Trung Quốc), Dương Lệ Bình được xem là một trong những nghệ sĩ múa có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc.

Bà nổi tiếng với điệu múa chim công (Khổng tước vũ) - một màn trình diễn tái hiện hình ảnh loài chim công bằng những chuyển động mềm mại của cơ thể và đôi tay.

Không giống nhiều nghệ sĩ múa được đào tạo bài bản từ nhỏ, Dương Lệ Bình đến với nghệ thuật bằng tài năng tự nhiên và sự khổ luyện. Trong suốt sự nghiệp, bà dành phần lớn thời gian cho tập luyện, biểu diễn và sáng tạo nghệ thuật.

Đến nay, dù đã bước sang tuổi U70, nữ nghệ sĩ vẫn có thể thực hiện nhiều động tác múa đòi hỏi độ dẻo dai và kiểm soát cơ thể rất cao.

Bí quyết giữ vóc dáng: Chế độ ăn uống kỷ luật suốt nhiều năm

Một trong những điều khiến nhiều người bất ngờ khi tìm hiểu về lối sống của Dương Lệ Bình là nữ nghệ sĩ gần như không ăn cơm trong nhiều năm. Để giữ thân hình phù hợp với nghệ thuật múa - bộ môn đòi hỏi sự thanh mảnh và kiểm soát cơ thể cao - bà xây dựng cho mình một chế độ ăn uống rất kỷ luật.

Trong thực đơn hằng ngày, Dương Lệ Bình hạn chế tối đa tinh bột, thay vào đó ưu tiên các loại rau xanh, trái cây và thực phẩm tự nhiên. Khẩu phần ăn cũng được kiểm soát khá chặt chẽ, thường chỉ ở mức vừa đủ để cơ thể duy trì năng lượng chứ không ăn quá nhiều. Theo nữ nghệ sĩ, nguyên tắc quan trọng nhất trong việc giữ dáng thực ra rất đơn giản: Đừng ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể. Chính việc duy trì thói quen ăn uống điều độ trong thời gian dài đã giúp bà giữ được vóc dáng thanh mảnh suốt nhiều thập kỷ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Lỗ Dự có hẹn" của CCTV, Dương Lệ Bình từng lên tiếng đính chính rằng bà không nhịn ăn cực đoan như nhiều người vẫn nghĩ. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi không phải thần tiên, tôi vẫn cần năng lượng để nhảy múa suốt hai tiếng trên sân khấu". Bí quyết của bà thực chất nằm ở việc hạn chế tinh bột tinh chế, thay bằng ngũ cốc thô và thực phẩm giàu vi chất.

Thực đơn hằng ngày của bà khá đơn giản, chủ yếu là các món hấp, luộc hoặc nước dùng nhẹ để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng. Buổi sáng thường chỉ uống trà thảo mộc hoặc nước thanh lọc cơ thể. Bữa trưa là một bát súp rau củ kèm chút protein như cá hấp hoặc thịt gà, đôi khi gà được hầm với táo đỏ và kỷ tử - những vị được cho là giúp bổ khí huyết. Buổi tối bà hầu như không ăn, nếu quá đói chỉ dùng một ít trái cây hoặc nước ép, đồng thời tránh ăn sau 5 giờ chiều để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi.

Nhờ duy trì chế độ ăn thanh đạm cùng các loại thảo dược quen thuộc như táo đỏ và kỷ tử, làn da của nữ nghệ sĩ vẫn được nhận xét là hồng hào, căng mịn dù khẩu phần ăn khá ít calo.

Hai món quen thuộc của "khổng tước" Dương Lệ Bình giúp dưỡng khí huyết

Bên cạnh việc kiểm soát thực phẩm, Dương Lệ Bình cũng duy trì một số thói quen dưỡng sinh. Trong đó, loại thức uống được bà sử dụng khá thường xuyên là trà táo đỏ – kỷ tử. Cách làm khá đơn giản: khoảng 7 quả táo đỏ được nhét kỷ tử vào bên trong, sau đó ngâm qua đêm và đun lên vào sáng hôm sau khoảng 30 phút để uống.

Theo quan niệm Đông y, sự kết hợp giữa táo đỏ và kỷ tử có thể giúp bổ huyết, hỗ trợ tuần hoàn và giúp da dẻ hồng hào hơn. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên uống sữa đậu nành và ưu tiên các thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Kỷ luật với cơ thể suốt nhiều thập kỷ

Không chỉ dừng lại ở chế độ ăn uống, Dương Lệ Bình còn duy trì lối sống rất kỷ luật với cơ thể. Hầu như mỗi ngày, bà đều dành thời gian để luyện múa, vận động nhẹ nhàng và thiền để giữ tinh thần thư giãn.

Theo nữ nghệ sĩ, việc chăm sóc vóc dáng không chỉ đơn thuần là để giữ vẻ ngoài, mà còn là cách bà tôn trọng cơ thể và nghề nghiệp của mình. Chính sự kỷ luật ấy, được duy trì bền bỉ trong nhiều năm, đã góp phần giúp "chim công làng múa" vẫn giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ khi bước vào tuổi U70.

Bí quyết trẻ lâu không nằm ở may mắn

Có thể việc không sinh con khiến cuộc sống của Dương Lệ Bình ít áp lực hơn so với nhiều phụ nữ khác.

Nhưng nếu nhìn vào chế độ sinh hoạt của bà, từ ăn uống, tập luyện đến cách chăm sóc tinh thần - nhiều người mới hiểu rằng:

vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi U70 không phải là điều tự nhiên có được, mà là kết quả của hàng chục năm kỷ luật với bản thân.

Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao mỗi lần "chim công làng múa" xuất hiện trên sân khấu, khán giả vẫn không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.