Nam sinh lớp 7 phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối, bác sĩ thở dài: Nhiều ông bà nuông chiều hóa thành hại cháu

Trường hợp này khiến nhiều bác sĩ không khỏi bàng hoàng vừa được ghi nhận tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc . Theo thông tin từ báo chí địa phương, vào tháng 3 vừa qua, cậu bé được ông bà đưa đi khám sau khi tình trạng sức khỏe ngày càng xấu. Kết quả xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy bé không chỉ bị ung thư đại tràng giai đoạn muộn mà còn xuất hiện dịch ổ bụng nhiều và nhiều ổ di căn trong khoang bụng.

Việc một bệnh nhi mới 12 tuổi mắc căn bệnh nghiêm trọng như vậy khiến các bác sĩ rất bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về lối sống và chế độ ăn uống của cậu bé, nguyên nhân nghi ngờ dần được hé lộ.

Chế độ ăn uống mất cân bằng kéo dài

Được biết, cha mẹ cậu bé làm việc xa nhà nên từ nhỏ em chủ yếu sống cùng ông bà. Do quá chiều cháu, ông bà không kiểm soát chế độ ăn uống, để cậu bé tự do lựa chọn thực phẩm theo sở thích.

Theo lời gia đình, cậu bé thường xuyên:

- Uống nước ngọt thay nước lọc;

- Ăn mì ăn liền, gà rán, đồ chiên rán;

- Dùng nhiều đồ ăn vặt chế biến sẵn như snack, đồ cay đóng gói.

Bác sĩ cho rằng chế độ ăn quá nhiều đường, muối và chất béo trong thời gian dài, kết hợp với yếu tố di truyền nếu có, có thể góp phần làm tăng nguy cơ bệnh lý đường ruột.

Triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm với bệnh tiêu hóa

Ông bà của cậu bé cho biết trước đó em từng nhiều lần xuất hiện các triệu chứng như đau bụng tái đi tái lại, tiêu chảy, chán ăn, sụt cân nhanh.

Gia đình nghĩ rằng đây chỉ là viêm dạ dày ruột thông thường, nên tự mua thuốc cho bé uống tại nhà. Chỉ đến khi cậu bé bắt đầu đi ngoài ra máu và đau bụng dữ dội, gia đình mới đưa em đến bệnh viện kiểm tra.

Đáng tiếc là khi đó bệnh đã tiến triển nặng.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ thực phẩm chế biến sẵn

Theo các bác sĩ, việc duy trì chế độ ăn uống mất cân bằng trong thời gian dài có thể phá vỡ hệ vi sinh đường ruột và gây ra tình trạng viêm mạn tính ở ruột. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ xuất hiện các tế bào bất thường.

Các chuyên gia cũng cho biết đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn không phải là nguyên nhân duy nhất gây ung thư, nhưng nếu tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể dẫn đến thiếu chất xơ trong khẩu phần ăn, rối loạn chức năng đường ruột, tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa.

Khi những yếu tố này kết hợp với lối sống ít vận động, thức khuya hoặc yếu tố di truyền, nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa có thể tăng lên.

Cảnh báo về thói quen ăn uống ở trẻ em

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống hằng ngày của trẻ. Trẻ em nên được khuyến khích ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế nước ngọt và đồ ăn nhanh và duy trì vận động thể chất thường xuyên.

Ngoài ra, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, sụt cân bất thường, rối loạn tiêu hóa hoặc đi ngoài ra máu, gia đình nên đưa trẻ đi khám sớm để được kiểm tra.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể giúp việc điều trị hiệu quả hơn, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp quan trọng.

