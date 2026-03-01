"Nữ thần không tuổi" Từ Nhược Tuyên 51 vẫn trẻ như đôi mươi, cân nặng luôn 43-44kg nhờ mẹo giữ dáng, tuổi trung niên cũng "cân đẹp"

Không ít người bất ngờ khi thấy Từ Nhược Tuyên xuất hiện với vóc dáng mảnh mai, gương mặt trẻ trung dù đã bước sang tuổi ngoài 50. Nữ nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) thậm chí từng chia sẻ rằng cân nặng của mình hiện chỉ khoảng 43-44kg, gần như không thay đổi so với thời còn đi học.

Điều đáng nói là cô không theo những chế độ giảm cân khắc nghiệt. Bí quyết giữ dáng của người đẹp lại nằm ở lối sống kỷ luật, ăn uống đơn giản và vận động đều đặn - những thói quen đã duy trì suốt nhiều năm, càng cần duy trì ở tuổi trung niên.

1. Ăn uống thanh đạm, nói không với đồ chiên rán

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, nguyên tắc đầu tiên để giữ dáng chính là ăn uống lành mạnh và hạn chế thực phẩm chế biến nhiều dầu mỡ.

Trong bữa ăn hàng ngày, cô gần như tránh các món chiên rán, đồ ăn cay và thực phẩm nhiều đường. Những loại tinh bột tinh chế như bánh mì trắng hay mì cũng được hạn chế tối đa.

Thay vào đó, thực đơn quen thuộc của Từ Nhược Tuyên thường bao gồm:

- Cá, thịt gà, trứng

- Các loại đậu và rau xanh

- Tinh bột tốt như gạo lứt, khoai lang hoặc yến mạch

Cách ăn này giúp cơ thể đủ dinh dưỡng nhưng không dư thừa năng lượng - một nguyên tắc cơ bản để giữ vóc dáng ổn định lâu dài.

2. Không ăn quá no, ưu tiên bữa tối nhẹ

Một thói quen khác được cô duy trì nhiều năm là không bao giờ ăn quá no.

Nữ diễn viên thường ăn theo kiểu "tam giác ngược":

- Bữa sáng ăn đủ

- Bữa trưa vừa phải

- Bữa tối nhẹ nhàng

Đặc biệt, cô thường giảm hoặc cắt tinh bột vào buổi tối, thay vào đó là rau xanh và protein để tránh tích mỡ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc hạn chế tinh bột vào buổi tối có thể giúp cơ thể giảm nguy cơ dư thừa năng lượng vì đây là thời điểm mức vận động thấp hơn.

3. Ăn chậm, nhai kỹ để kiểm soát lượng thức ăn

Một mẹo đơn giản nhưng hiệu quả của Từ Nhược Tuyên là ăn rất chậm và nhai kỹ.

Thói quen này giúp não bộ nhận tín hiệu no sớm hơn, từ đó tránh việc ăn quá nhiều. Ngoài ra, cô cũng thường ăn rau trước, sau đó đến protein, cuối cùng mới đến tinh bột để kiểm soát tốc độ hấp thu đường trong máu.

Đây là cách ăn được nhiều chuyên gia khuyến khích vì giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn.

4. Tập thể dục đều đặn 4 buổi mỗi tuần

Bên cạnh chế độ ăn uống, vận động là yếu tố không thể thiếu trong bí quyết giữ dáng của Từ Nhược Tuyên.

Người đẹp duy trì khoảng 4 buổi tập mỗi tuần, với các bộ môn như:

Pilates

Chạy bộ

Gym

Khiêu vũ

Việc tập luyện giúp cơ thể săn chắc, cải thiện tuần hoàn máu và giữ năng lượng tích cực cho cuộc sống.

Theo cô, mục tiêu của việc tập luyện không phải chỉ để giảm cân mà còn để duy trì sức khỏe lâu dài.

5. Chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Một bí quyết khác ít người chú ý là nữ diễn viên thường ưu tiên thực phẩm GI thấp (chỉ số đường huyết thấp).

Ví dụ:

Ổi

Táo

Bơ

Rau xanh

Đậu

Những thực phẩm này giúp cơ thể no lâu và tránh tăng đường huyết đột ngột - yếu tố dễ dẫn đến tích mỡ và tăng cân.

6. Giữ tinh thần thoải mái, không ép bản thân giảm cân cực đoan

Điều thú vị là Từ Nhược Tuyên cho rằng tâm trạng cũng ảnh hưởng đến vóc dáng.

Cô luôn cố gắng giảm áp lực, ngủ đủ và giữ nhịp sống cân bằng. Khi tinh thần ổn định, cơ thể cũng ít bị rối loạn chuyển hóa hoặc tăng cân bất thường.

Thay vì chạy theo những phương pháp giảm cân cấp tốc, nữ nghệ sĩ chọn cách duy trì lối sống lành mạnh bền vững.

Nhìn lại, những thói quen giúp Từ Nhược Tuyên giữ được cân nặng thời trung học thực ra không hề phức tạp. Chính sự kỷ luật trong sinh hoạt hằng ngày đã giúp nữ diễn viên duy trì vóc dáng thon gọn và vẻ trẻ trung suốt nhiều năm.

Với nhiều người, bí quyết của Từ Nhược Tuyên có thể gói gọn trong một câu: Không cần ăn kiêng khắc nghiệt, chỉ cần sống lành mạnh đủ lâu, cơ thể sẽ tự "trả ơn".

(Ảnh: Internet)