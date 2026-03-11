Hội chứng Guillain-Barré: "Kẻ ẩn danh" dễ gây nhầm lẫn trong thần kinh học

Một bệnh nhân nữ 75 tuổi vào viện với triệu chứng đau mỏi vùng lưng, đau lan mạn sườn, kèm táo bón và tê bì tay chân. Ban đầu người bệnh được chẩn đoán thoái hóa cột sống và điều trị theo hướng phục hồi chức năng nhưng không cải thiện. Sau khi được thăm khám chuyên sâu tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, kết quả xét nghiệm dịch não tủy và đo dẫn truyền thần kinh cho thấy dấu hiệu điển hình của hội chứng Guillain-Barré (GBS) ưu thế cảm giác. Sau hai tuần điều trị, người bệnh hồi phục tốt và có thể sinh hoạt bình thường.

Ở một số trường hợp khác, yếu liệt có thể xuất hiện không đối xứng, thậm chí chỉ rõ ở một chi hoặc tiến triển không theo hướng từ dưới lên. Điều này dễ khiến bác sĩ nghi ngờ đột quỵ, tổn thương tủy sống hoặc bệnh lý thần kinh trung ương.

Ngoài ra, GBS còn có thể biểu hiện giống bệnh lý thân não, điển hình như biến thể Miller Fisher với các triệu chứng liệt vận nhãn, mất điều hòa và mất phản xạ gân xương. Một số người bệnh có thể xuất hiện liệt mặt hai bên, rối loạn nuốt, nói khó, dễ nhầm với viêm não hoặc đột quỵ thân não.

Các bác sĩ cũng lưu ý, không ít trường hợp GBS nhập viện với rối loạn thần kinh tự động như nhịp tim bất thường, huyết áp dao động, bí tiểu hoặc rối loạn tiêu hóa. Những biểu hiện này có thể đe dọa tính mạng trước khi yếu liệt rõ ràng xuất hiện.

Trong giai đoạn sớm, xét nghiệm dịch não tủy hoặc điện cơ - dẫn truyền thần kinh đôi khi chưa cho kết quả đặc trưng, khiến việc chẩn đoán càng khó khăn hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về thần kinh như tê bì, yếu chi, đau thần kinh kéo dài hoặc rối loạn vận động, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được thăm khám kịp thời. Việc phát hiện và điều trị sớm hội chứng Guillain-Barré có ý nghĩa quan trọng trong phục hồi chức năng và hạn chế biến chứng nguy hiểm.