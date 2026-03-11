Vào mùa xuân, phụ nữ nên ăn 3 món canh để trừ hàn, bổ khí, tăng cường miễn dịch và giúp da hồng hào

Trong bữa ăn hàng ngày, nhiều người sử dụng món canh - súp - hầm để điều hòa cơ thể, thể hiện sự khôn ngoan của liệu pháp ăn uống từ cổ xưa. Ngày nay, mọi người ngày càng chú trọng đến việc duy trì sức khỏe hàng ngày, sử dụng các nguyên liệu tự nhiên để điều hòa các chức năng cơ thể. Bài viết này giới thiệu tới chị em 3 món canh đơn giản được chế biến theo phương pháp truyền thống với những nguyên liệu đơn giản nhất, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

1. Canh củ cải thịt bò viên

Món canh đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn mang hương vị ngọt và bổ dưỡng. Món canh này bao gồm thịt và rau, với củ cải và thịt viên bò. Thịt bò bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho món canh, chứa nhiều sắt, và nước dùng có hương vị đậm đà.

Nguyên liệu làm món canh củ cải thịt bò viên

1 củ cải trắng, 200g thịt bò, 1 muỗng canh tinh bột khoai lang, 1 muỗng canh bột nấm hương tươi, gia vị vừa phải, một ít hàng lá thái nhỏ.

Cách nấu món canh củ cải thịt bò viên

Bước 1: Để làm món canh này, thịt bò cần được rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước rồi đem băm nhỏ cẩn thận thành dạng nhuyễn. Sau đó cho thịt bò băm nhuyễn vào bát tô, thêm chút bột tiêu, bột nấm hương tươi, tinh bột khoai lang rồi dùng đũa khuấy theo một chiều cho đến khi hỗn hợp thịt quyện dẻo. Sau đó bạn vo thành viên, đảm bảo độ mềm mịn mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng của thịt. Củ cải bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái thành các khối hình vuông.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào, đun nóng rồi thêm hành lá thái nhỏ, xào thơm. Tiếp đó bạn cho củ cải đã thái khối vào, xào đều đến khi các cạnh của miếng củ cải chuyển màu hơi trong, nước tiết ra. Thêm lượng nước vừa phải vào rồi đun sôi.

Bước 3: Tiếp đó bạn thả các viên thịt bò vào, đậy nắp nồi và nấu cho đến khi các nguyên liệu chín mềm. Nêm một chút gia vị vừa ăn rồi thả hành lá thái nhỏ vào là có thể tắt bếp. Lấy món canh ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh củ cải thịt bò viên

Việc thêm củ cải giúp súp thanh mát, cân bằng độ béo ngậy, hỗ trợ tiêu hóa và có tác dụng làm mát. Sau khi ninh nhỏ lửa, hương thơm của thịt viên bò và củ cải hòa quyện vào nhau, tạo nên những tầng hương vị riêng biệt. Món canh này không chỉ bổ tỳ vị và làm ấm dạ dày mà còn bồi bổ khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị và cải thiện sức khỏe tổng thể. Nó rất lý tưởng cho những người bận rộn và những người có thể trạng yếu, vì nó đơn giản, dễ chế biến và tối đa hóa hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

2. Canh móng giò heo và đậu nành

Nếu bạn muốn bồi bổ sức khoẻ, làm đẹp da, hãy tập trung vào các món canh được nấu từ móng giò heo và đậu nành. Hai nguyên liệu này nhấn mạnh vào sự bổ sung dưỡng chất. Móng giò heo rất giàu collagen và thường được dùng như một loại "thuốc bổ" trong Đông y, giúp duy trì độ đàn hồi của da và có lợi cho khớp. Đậu nành cung cấp protein thực vật, cũng như các nguyên tố vi lượng và chất xơ thông thường. Sau quá trình ninh chậm và lâu, các chất dinh dưỡng trong chân giò heo và đậu nành sẽ hòa tan vào nước dùng, tạo nên độ sánh mịn, thơm ngon trong mỗi ngụm.

Nguyên liệu nấu món canh giò heo và đậu nành

250g đậu nành, 2 cái móng giò heo, 2-3 cây hành, một chút gừng, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, lượng gia vị vừa phải.

Cách nấu món canh giò heo và đậu nành

Bước 1: Móng giò heo bạn mua về cần cạo sạch lông, bóp muối rồi rửa thật sạch. Sau đó chặt móng giò heo thành miếng nhỏ. Cho móng giò heo vào nồi nước, rồi chần sơ, hớt bỏ bọt. Rồi vớt ra rửa sạch lại với nước ấm. Ngâm đậu nành qua đêm trước khi chế biến. Sau khi đậu nành đã được ngâm mềm thì vớt ra, rửa sạch nhiều lần với nước.

Bước 2: Cho móng giò heo vào nồi nước, thêm rượu nấu ăn, hành lá và gừng thái lát vào, rồi đun sôi. Tiếp đó bạn thêm đậu nành rồi tiếp tục đun sôi trên lửa lớn. Chỉnh lửa về mức nhỏ rồi ninh trong khoảng 45-60 phút hoặc lâu hơn, cho đến khi đậu nành và chân giò heo mềm. Sau đó mở nắp nồi, nêm gia vị cho vừa ăn và nấu thêm khoảng 15 phút nữa. Lấy canh ra bát tô, rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dọn ra.

Thành phẩm món canh móng giò heo và đậu nành

Quá trình nấu chậm và nhỏ lửa của món ăn này nhằm mục đích giữ được hương thơm tự nhiên của thịt heo đồng thời đảm bảo hương vị và chất dinh dưỡng của đậu nành hòa quyện với nhau. Món canh này là một lựa chọn tuyệt vời cho những người cần tăng cường thể chất hoặc bổ sung dinh dưỡng trong những thay đổi theo mùa, vừa cung cấp dưỡng chất vừa mang đến cơ hội thưởng thức hương vị tự nhiên của các nguyên liệu.

3. Canh gà

Trong số tất cả các loại canh, có một loại được mệnh danh là "canh thuốc" với nước dùng gà làm nền đáng được nhắc đến đặc biệt. Món ăn này sử dụng thịt gà làm nguyên liệu chính, một loại thực phẩm phổ biến nổi tiếng với hàm lượng protein cao. Canh chứa các loại thảo dược bổ khí truyền thống nổi tiếng, giúp duy trì sức sống của cơ thể; ngoài ra còn có táo đỏ, thường được sử dụng trong Y học cổ truyền để bổ máu và cải thiện sắc tố da; và một loại thảo dược khác, thích hợp cho những người thiếu năng lượng hoặc dễ bị mệt mỏi.

Nguyên liệu nấu món canh gà

1/2 con gà ta, 10g nấm hương, 30g táo đỏ, 8g kỷ tử, 5g gừng, 10g hoàng kỳ, một ít nấm đông trùng hạ thảo (tuỳ thích), lượng gia vị vừa phải.

Cách nấu canh gà

Bước 1: Nấm hương và nấm đông trùng hạ thảo, bạn rửa sạch rồi ngâm cho đến khi nở mềm sau đó thái thành các lát có độ dày vừa phải. Hoàng kỳ rửa sạch, để ráo, táo đỏ rửa sạch. Kỷ tử rửa sạch rồi để riêng, dùng sau. Thịt gà rửa sạch sau đó chặt thành miếng vừa ăn. Cho thịt gà và gừng thái lát vào nồi nước lạnh, rồi đặt lên bếp, chần ở lửa lớn trong 10 phút. Sau khi loại bỏ sạch bọt thì vớt ra, rửa lại với nước ấm.

Bước 2: Tiếp theo, bạn cho thịt gà vào nồi, thêm hoàng kỳ, nấm đông trùng hạ thảo, nấm hương thái lát và khoảng 600ml nước vào nồi đất nung. Đậy nắp nồi đất và đun nhỏ lửa trên bếp điện từ ở mức trung bình trong 30 phút. Mở nắp nồi đất, sau đó đổ táo đỏ và kỷ tử vào. Đậy nắp nồi và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong 15 phút, nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau đó tắt bếp, là món canh gà đã sẵn sàng!

Thành phẩm món canh gà

Canh gà được nấu trên lửa nhỏ, cho phép tất cả các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Hương thơm của nấm hương, nấm đông trùng hạ thảo và hoàng kỳ cộng với táo đỏ, kỷ tử kết hợp với vị đậm đà của thịt gà tạo nên món ăn vừa bổ dưỡng lại ngon miệng. Khi thưởng thức món canh gà này, chúng ta không chỉ nhận được protein từ nước dùng gà mà còn cảm nhận được tác dụng bồi bổ của các loại thảo dược truyền thống, mang lại lợi ích bổ sung cho sức khỏe tổng thể.

3 món canh trên, không cần phải quá cầu kỳ trong khâu chuẩn bị; lượng gia vị và thời gian nấu có thể điều chỉnh một chút tùy theo khẩu vị và thể trạng cá nhân. Các nguyên liệu giữ được hương vị nguyên bản nhất khi ở trạng thái tự nhiên, và chỉ những món canh được ninh kỹ mới thực sự thể hiện được tinh túy của ẩm thực và mối liên hệ của nó với cuộc sống. Ngày nay, con người ngày càng coi trọng việc quay trở lại hương vị nguyên bản và khám phá lại truyền thống gia đình, và phương pháp nấu chậm đáp ứng được nhu cầu này. Cho dù đó là món canh móng giò heo giàu collagen, canh củ cải thịt bò viên thanh mát, hay một phương pháp giữ gìn sức khỏe được trình bày một cách đơn giản nhất qua món canh gà, tất cả đều thể hiện các khái niệm trân trọng sức khỏe, giữ gìn hương vị.

Một nồi canh được nấu cẩn thận có thể bổ sung năng lượng cho cơ thể và mang lại sự ấm áp cho tâm hồn. Những phương pháp nấu canh đơn giản và tiện lợi tại nhà này là một hình thức trị liệu dinh dưỡng lý tưởng cho người già và trẻ em có vấn đề về sức khỏe. Do đó bạn hãy nấu cho gia đình và bản thân mình thưởng thức nhé!