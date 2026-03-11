Những người thường đại tiện vào 2 thời điểm này trong ngày chứng tỏ có sức khỏe tốt, là tín hiệu của tuổi thọ cao

Nhiều người thường xem nhẹ những thói quen sinh hoạt bản năng như việc đi vệ sinh hàng ngày. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, tần suất và thời điểm đại tiện lại chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất tình trạng vận hành của bộ máy tiêu hóa.

Nếu bạn sở hữu thói quen đại tiện vào hai khung giờ dưới đây, đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy cơ thể đang thanh lọc độc tố hiệu quả và có nền tảng sức khỏe tốt, khả năng sống thọ cao:

1. Sau khi thức dậy vào buổi sáng

Việc bắt đầu ngày mới bằng việc làm trống đường ruột không chỉ đem lại cảm giác nhẹ nhõm mà còn mang lại những lợi ích sinh lý to lớn. Khi chúng ta rời khỏi giường, cơ thể chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, kích hoạt hệ thống thần kinh và làm "ấm" toàn bộ nhu động ruột. Đây là thời điểm vàng để chất thải được tống khứ ra ngoài một cách tự nhiên nhất, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ bị táo bón hay hình thành bệnh trĩ.

Đặc biệt, đại tiện sáng sớm là bước cuối cùng của quá trình thải độc. Sau một đêm dài gan và thận làm việc miệt mài để lọc bỏ tạp chất, các chất cặn bã sẽ tập trung tại ruột già. Việc đào thải ngay lúc này giúp ngăn chặn các độc tố bị hấp thụ ngược vào máu. Thói quen này cũng cho thấy bạn đang sở hữu một nhịp sinh học ổn định và lối sống khoa học, những yếu tố then chốt để kéo dài tuổi thọ.

2. Trong vòng 2 giờ sau bữa ăn.

Hệ tiêu hóa của con người là một bộ máy vận động liên tục. Sau khi nạp năng lượng, dạ dày và ruột sẽ tăng cường co bóp để nhường chỗ cho lượng thức ăn mới. Nếu bạn cảm thấy muốn đi vệ sinh trong khoảng 2 tiếng sau khi ăn, điều đó chứng tỏ khả năng xử lý thực phẩm và nhu động ruột của bạn đang hoạt động cực kỳ trơn tru.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa nhu cầu tự nhiên và các dấu hiệu bệnh lý. Nếu việc đi vệ sinh sau ăn kèm theo tình trạng đau bụng quặn thắt, phân lỏng hoặc tiêu chảy kéo dài, bạn nên cẩn trọng vì đó có thể là biểu hiện của hội chứng ruột kích thích hoặc các vấn đề nhiễm khuẩn đường ruột thay vì là dấu hiệu khỏe mạnh.

Làm thế nào để xây dựng thói quen đi đại tiện tốt?

Bạn nên cố gắng xây dựng cho mình một thói quen đi đại tiện nhất quán, đặc biệt nên đi vào buổi sáng. Để đi đại tiện đúng giờ, dễ tiêu, tốt cho sức khoẻ, bạn nên:

- Bổ sung đủ chất xơ : Bạn nên ưu tiên những thực phẩm có nhiều chất xơ, đặc biệt là chất xơ hoà tan. Chất xơ làm tăng khối lượng phân, kích thích ruột di chuyển nên hỗ trợ tiêu hoá tốt. Bạn nên bổ sung ít nhất 25 - 31 gam chất xơ mỗi ngày. Những thực phẩm giàu chất xơ như rau củ quả, các loại hạt,...

- Uống đủ nước : Uống đủ nước có thể giúp bạn tiêu hóa chất xơ và giúp bạn đi tiêu dễ dàng hơn. Tuỳ vào thể trạng và hoạt động của mỗi người, nhưng bạn nên bổ sung khoảng 1,5 - 2 lít nước/ngày.

- Vận động nhiều hơn : Tập thể dục có thể giúp phân di chuyển nhanh hơn. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), 150 phút hoạt động vừa phải hàng tuần có thể cải thiện tiêu hóa và nhu động ruột, ngay cả trong thời gian ngắn. Có rất nhiều bài tập bạn có thể tập luyện như đi bộ, yoga, bơi lội, đạp xe,...

- Thay đổi tư thế đi vệ sinh : Thay đổi góc chân sẽ thay đổi góc ruột già. Sử dụng bệ để chân bồn cầu có thể giúp bạn đi vệ sinh thoải mái và hiệu quả hơn.

- Cố gắng đi vào một thời điểm cố định : Bạn nên cố gắng xây dựng cho bản thân đi đại tiện vào mỗi buổi sáng vì đây là thời điểm nhu động ruột hoạt động mạnh và giúp thải độc tố hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn không thực sự muốn đi đại tiện thì cũng không nên ép buộc bản thân. Việc ngồi quá lâu và cố gắng đi đại tiện có thể làm tăng nguy cơ bệnh trĩ.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor