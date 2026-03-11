5 lọ "thần dược" khoảng 1 tỉ đồng được WHO hỗ trợ đưa về Đà Nẵng cứu người

Chiều 11-3, ông Phạm Hồng Hà, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết vừa tiếp nhận 5 lọ thuốc kháng độc tố Botulinum do WHO hỗ trợ, được đại diện tổ chức này đưa từ Thụy Sĩ sang Hà Nội vào chiều cùng ngày.

Ngày 11-3, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng và các ngành chức năng đã đi khảo sát, tìm hiểu phong tục tập quán và tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho người dân xã Phước Năng

Ông Hà cho biết đang cùng đại diện WHO tại Việt Nam đưa 5 lọ thuốc trên từ Hà Nội về Đà Nẵng, dự kiến khoảng 20 giờ tối nay sẽ đáp chuyến bay xuống thành phố. Ngay sau đó, số thuốc trên sẽ được Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận, cứu chữa các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố Botulinum (trong đó có 1 bệnh nhân xác định dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum).

Món cá ủ chua khiến nhiều người bị ngộ độc nguy kịch

Hiện tại, 3 bệnh nhân Hồ Ngọc Th. (15 tuổi), Hồ Quang Nh. (7 tuổi), Hồ Quốc B. (11 tuổi) diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nguồn thuốc kháng độc tố Botulinum tại TP Đà Nẵng không có.

Trước tình huống khẩn cấp này, ngành y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị WHO tại Việt Nam xem xét, hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) từ nguồn dự trữ quốc tế để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận đề nghị của ngành y tế TP Đà Nẵng, WHO đồng ý hỗ trợ khẩn cấp, tiến hành vận chuyển nguồn thuốc trên từ Thụy Sĩ về Hà Nội.

Thuốc giải độc BAT là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng). Đây là thuốc đặc trị dùng để điều trị ngộ độc tố Clostridium Botulinum (ngộ độc botulinum), phải nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài.